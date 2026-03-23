ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipWoman Desire: આ ઉંમરમાં સ્ત્રીને સૌથી વધુ આવે બોલ્ડ અને રોમાન્ટિક વિચારો, દરેક પુરુષને ખબર હોવી જોઈએ આ વાત

Woman Desire: આ ઉંમરમાં સ્ત્રીને સૌથી વધુ આવે બોલ્ડ અને રોમાન્ટિક વિચારો, દરેક પુરુષને ખબર હોવી જોઈએ આ વાત

Woman Desire In 40s: ઉંમરના દરેક દાયકા સાથે સ્ત્રીની લાગણી, વિચાર, પસંદ, નાપસંદ અને ઈચ્છાઓમાં ફેરફાર થાય છે. ઉંમરની સાથે સ્ત્રીના વિચાર રોમાન્સને લઈને પણ બદલતા રહે છે. જાણીને નવાઈ લાગશે પણ સ્ત્રી જ્યારે 40 ની ઉંમર વટાવે ત્યારે તેના વિચારો વધારે બોલ્ડ અને રોમાન્ટિક થઈ જતા હોય છે. આવું શા માટે થાય છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:37 PM IST
  • ઉંમરના દરેક દાયકા સાથે સ્ત્રીની લાગણી, વિચાર ઈચ્છાઓમાં ફેરફાર થાય છે
  • 40 વટાવે પછી સ્ત્રી વધારે રોમાન્ટિક થઈ જાય તેના 3 કારણો
  • સ્ત્રીના જીવનમાં ઉંમરનો એક તબક્કો એવો શરુ થાય છે જ્યારે તે બિંદાસ્ત થઈ જાય છે.

Woman Desire In 40s: સ્ત્રી અને પુરુષના રોમાન્સને લઈને વિચારો, ઈચ્છા બધું જ અલગ અલગ હોય છે. મોટાભાગે પુરુષની ઈચ્છાઓની વાત થતી હોય છે. કારણ કે સ્ત્રીઓ પોતે પણ પોતાની ઈચ્છા, પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરવાનું ટાળે છે. પરંતુ સ્ત્રીના જીવનમાં ઉંમરનો એક તબક્કો એવો શરુ થાય છે જ્યારે તે બિંદાસ્ત, બોલ્ડ અને વધારે રોમાન્ટિક બની જાય છે. સ્ત્રીના વર્તનમાં આવા ફેરફાર કઈ ઉંમરે થાય અને શા માટે થાય છે તે દરેક પુરુષે જાણવું જોઈએ. કારણ કે આ ઉંમર પછી સ્ત્રીની અપેક્ષા પોતાના પતિને લઈને પણ વધી જાય છે. 

સ્ત્રીના જીવનનો મહત્વપૂર્ણ, બોલ્ડ અને રોમાન્ટિક સમય હોય છે 40 વર્ષ પછીનો. 40 વર્ષની નજીક પહોંચેલી સ્ત્રીમાં આત્મવિશ્વાસ વધેલો જોવા મળે છે. 40 વર્ષ પછી દરેક સ્ત્રી પોતાની જરુરીયાતોને સમજતી થાય છે અને ખાસ વાત એ છે કે તે વ્યક્ત પણ કરે છે કે તેને શું જોઈએ છે. આ સમયે તેના પતિએ તેના આ ફેરફારને સ્વીકારવા જરૂરી હોય છે. અને તેને સ્વીકારવા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે સ્ત્રી અચાનક વધારે રોમાન્ટિક અને બોલ્ડ શા માટે થઈ જાય.?

40 વટાવે પછી સ્ત્રી વધારે રોમાન્ટિક થઈ જાય તેના 3 કારણો

હોર્મોનલ ફેરફાર 

40 વર્ષની ઉંમર પછી સ્ત્રીના શરીરમાં હોર્મોનલ પરિવર્તન આવે છે. આ સમય દરમિયાન એસ્ટ્રોજન, ટેસ્ટોસ્ટેરોનના સ્તરમાં સતત ફેરફાર થતા હોય છે. આ સમયે આ ફેરફારના કારણે સ્ત્રીની શારીરિક ઈચ્છાઓ વધી જતી હોય છે. આ સમયે સ્ત્રી પોતાની જરૂરીયાતને ખુલીને વ્યક્ત કરવાનું અને સ્વીકારવાનું પણ શરુ કરે છે. 

જવાબદારીઓ ઘટી જવી

40 વર્ષ પછીનો સમય એવો હોય છે જ્યારે સ્ત્રી પરથી બાળકોની, ઘરની જવાબદારીઓ ઓછી થઈ ગઈ હોય. બાળકો મોટા થઈ ગયા હોવાથી સ્ત્રી રિલેક્સ હોય છે. આ સમયે તે પોતાના પાર્ટનર, પોતાની રોમાન્ટિક લાઈફ પર વધારે ફોકસ કરી શકતી હોય છે. લગ્નજીવનના વર્ષો પછી તે પોતાના પતિ સાથે આરામથી દાંપત્યજીવન માણવા પર વિચાર કરી શકે છે. 

જીવનને જીવી લેવાની ઈચ્છા

40 ની ઉંમર પછી મોટાભાગની મહિલાઓ પોતાના માટે સમય કાઢતી થાય છે અને પોતાના મહત્વને સમજે છે. જેના કારણે તે જીવનને ભરપુર રીતે જીવી લેવા ઈચ્છતી હોય છે. જે ઈચ્છાઓ, શોખ જવાબદારીઓના કારણે પુરા ન થઈ શક્યા હોય તેને પુરા કરવાના વિચાર કરતી હોય છે. આ ફેરફારના કારણે તેનામાં આત્મવિશ્વાસ વધી જાય છે. આ આત્મવિશ્વાસના કારણે તે પોતાની ઈંટીમસીને લઈને પણ વિચારો વ્યક્ત કરતી થાય છે. 

40 વર્ષ પછી સ્ત્રીના શરીર અને વિચારમાં થતા આવા ફેરફાર સામાન્ય હોય છે. આવા ફેરફારનો અનુભવ થાય તો સ્ત્રીએ પોતે પણ અસહજ ન થવું. પોતાના વિચાર અને શારીરિક ફેરફારને સ્વીકારી પોતાના જીવનસાથી સાથે વાત કરવી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

