Couple Goal: 40 વટાવે પછી સ્ત્રીની જરૂરીયાત પણ બદલે, આ ઉંમર પછી સ્ત્રી પુરુષ પાસેથી શું ઈચ્છતી હોય છે જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipCouple Goal: 40 વટાવે પછી સ્ત્રીની જરૂરીયાત પણ બદલે, આ ઉંમર પછી સ્ત્રી પુરુષ પાસેથી શું ઈચ્છતી હોય છે જાણો

Couple Goal: 40 વર્ષની ઉંમરે મહિલાના શરીર અને વિચારોમાં ઘણા ફેરફારો થતા હોય છે. આ સમયે તેની ઈચ્છાઓ પણ બદલી જાય છે. 40 ની ઉંમર પછી દરેક મહિલાઓના મનમાં હોય કે તેનો પતિ તેની આ 4 ઈચ્છાઓને પુરી કરે. આ 4 ઈચ્છાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:12 PM IST

Couple Goal: પ્રેમ એવી લાગણી છે જેની જરૂર દરેક ઉંમરના વ્યક્તિને હોય છે. ઉંમર નાની હોય ત્યારે પ્રેમને લઈ વિચારો અને ઈચ્છાઓ અલગ હોય છે. જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ પ્રેમને લઈને વ્યક્તિની ઈચ્છાઓ બદલી જાય છે. ખાસ કરીને આવું સ્ત્રીઓની બાબતમાં હોય છે. જ્યારે સ્ત્રી ચાલીસી વટાવે ત્યાર પછી તેના પાર્ટનર પાસેથી તેની અપેક્ષાઓ બદલી જાય છે. 

ઉંમરના આ તબક્કે સ્ત્રીને સરપ્રાઈઝ, ગિફ્ટ, શોપિંગ, લોંગ ડ્રાઈવ, ફરવા જવું જેવા શોખ નથી હોતા. 40 ઉંમર પછી સ્ત્રીને પુરુષ પાસેથી 4 વસ્તુની અપેક્ષા હોય છે. સ્ત્રીની આ અપેક્ષાને પુરુષ પુરી કરી દે તો 40 પછીનો તબક્કો કપલ માટે ગોલ્ડન પીરિયડ સાબિત થાય છે. સ્ત્રીની આ 4 અપેક્ષાઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.

ઈમાનદારી

વધતી ઉંમરે પુરુષના નાની વયની છોકરીઓ સાથે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર થવાની શક્યતા વધી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં 40 વર્ષે મહિલાને તેના પાર્ટનર પાસેથી ઈમાનદારીની અપેક્ષા હોય છે. સ્ત્રી આ સમયે ઈચ્છતી હોય છે કે તેનો પાર્ટનર તેની સાથે દગો ન કરે. એક ઉંમર પછી મહિલાઓ તેના સંસારને તુટતો જોવા નથી માંગતી. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે તે પતિ સાથે શાંતિથી જીવન પસાર કરવા ઈચ્છતી હોય છે. 

પતિનો ઈમોશનલ સપોર્ટ

40 વર્ષ પાર કરી ચુકેલી મહિલાઓને પતિ ઈમોશનલ સપોર્ટ આપે તેવી ઈચ્છા હોય છે. સ્ત્રીના જીવનનો આ તબક્કો એવો હોય છે જ્યારે મેનોપોઝના કારણે તેના શરીરમાં ઘણા ફેરફારો થતા હોય છે. આ સમયે તેના મૂડ સ્વિંગ, તેની લાગણીને સમજી પતિ સપોર્ટ કરે તેવી ઈચ્છા હોય છે. 

અન્ય સાથે સરખામણી ન કરે

મહિલાઓને 40 વર્ષ પછી પુરુષ પાસેથી એવી અપેક્ષા પણ હોય છે કે તેની સરખામણી અન્ય મહિલા કે યુવતી સાથે ન કરવામાં આવે. પછી ભલે તે ઘરની જ કોઈ સ્ત્રી હોય. સ્ત્રી ઈચ્છતી હોય છે કે લગ્નજીવનના આટલા સમય પછી તેનો પતિ તે જેવી છે તેવી એને સ્વીકારે. અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સરખામણી ન કરે.

પ્રેમને લઈ ગંભીરતા

વધતી ઉંમરે મહિલાને એવો પાર્ટનર જોઈતો હોય છે જે પ્રેમને ગંભીરતાથી લેતો હોય. પુરુષ પોતાની પત્નીને સ્પેશિયલ ફીલ કરાવે અને તેની લાગણીને સમજી તેની સાથે પ્રેમથી રહે તેવું સ્ત્રી ઈચ્છતી હોય છે. ઘણા પુરુષો પોતાની પત્નીને ગંભીરતાથી લેતા નથી, પરિવાર, મિત્રોની સામે તેની મજાક ઉડાવે છે. જે સ્ત્રીને સૌથી વધુ દુ:ખી કરે છે.

આ 4 વાતોને દરેક પુરુષે સમજવી જોઈએ કારણ કે 40 પછી સ્ત્રી મનોપોઝમાંથી પસાર થતી હોય છે. આ સમયને તેનો સાથી જ સરળ બનાવી શકે છે. કારણ કે મનોપોઝ સ્ત્રી માટે મુશ્કેલ સમય હોય છે. આ સમયે સ્ત્રીને પ્રેમ અને સંભાળની સૌથી વધુ જરૂર હોય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

