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નદીઓ ગાંડીતૂર, ગામો બેટમાં ફેરવાયા અને હાઈવે બંધ... દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ, ભરૂચથી ડાંગ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

South Gujarat Rain: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની મેગા બેટિંગ યથાવત છે. ભારે વરસાદે નદીઓને ગાંડીતૂર બનાવી દીધી છે, રસ્તાઓ ધોવાઈ રહ્યા છે, ગામો બેટમાં ફેરવાઈ રહ્યા છે અને વહીવટી તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર છે. ભરૂચથી લઈને સુરત, નવસારી, તાપી, ડાંગ અને નર્મદા સુધી વરસાદે કેવી સર્જી છે સ્થિતિ? ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:52 PM IST
નદીઓ ગાંડીતૂર, ગામો બેટમાં ફેરવાયા અને હાઈવે બંધ... દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ, ભરૂચથી ડાંગ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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