/નદીઓ ગાંડીતૂર, ગામો બેટમાં ફેરવાયા અને હાઈવે બંધ... દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ, ભરૂચથી ડાંગ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

South Gujarat Rain: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. સતત વરસાદના કારણે નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે, માર્ગો પાણીમાં ગરકાવ બન્યા છે અને જનજીવન પર સીધી અસર જોવા મળી રહી છે. ભરૂચથી લઈને સુરત, નવસારી, તાપી, ડાંગ અને નર્મદા સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે.
આમલાખાડી ઓવરફ્લો થતાં બંધ
ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર-હાંસોટને જોડતો મુખ્ય હાઈવે આમલાખાડી ઓવરફ્લો થતાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે બનાવવામાં આવેલો કામચલાઉ વૈકલ્પિક માર્ગ પણ ધોવાઈ ગયો છે. હાલ માત્ર નાના વાહનો માટે કામચલાઉ બ્રિજ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ST બસ સહિત તમામ ભારે વાહનોને 10થી 15 કિલોમીટરનો વધારાનો ચક્કર મારવાની ફરજ પડી રહી છે.
સિલુડી ગામ બેટમાં ફેરવાયું
વાલિયા તાલુકાનું સિલુડી ગામ ભારે વરસાદ બાદ બેટમાં ફેરવાઈ ગયું છે. કોતરના પાણી ઘરોમાં ઘૂસી જતાં 50 જેટલા લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. એક મકાનમાં ભૂવો પડ્યો તો શાળાના ફળિયામાં બે મકાનોની દીવાલ ધરાશાયી થઈ હતી. સાત લોકોનો આબાદ બચાવ થતાં મોટી દુર્ઘટના ટળી છે.
તમામ શાળાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય
અતિભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને અંકલેશ્વરની તમામ શાળાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ તાપીના ડોલવણમાં પદમ ડુંગરી સ્ટેટ હાઈવેનો એપ્રોચ ધોવાઈ જતાં પાંચથી છ ગામોનો વાહનવ્યવહાર પ્રભાવિત થયો છે. જો કે, સોનગઢનો ચીમેર ધોધ સક્રિય થતાં કુદરતપ્રેમીઓ માટે મનમોહક દ્રશ્યો સર્જાયા છે.
કીમ નદી વોર્નિંગ લેવલ પર પહોંચતાં 15થી વધુ ગામોમાં એલર્ટ
સુરતમાં ઉપરવાસના વરસાદે કોઝવેને પણ પાણીમાં ગરકાવ કરી દીધો છે. રાંદેર અને કતારગામને જોડતો કોઝવે બંધ કરી દેવાતા વાહનચાલકોને 7થી 8 કિલોમીટરનો ચકરાવો ફરજિયાત બન્યો છે. કીમ નદી વોર્નિંગ લેવલ પર પહોંચતાં 15થી વધુ ગામોમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને ઓલપાડમાં NDRFની વિશેષ ટીમ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે.
નવસારીમાં અંબિકા અને પૂર્ણા સહિતની તમામ નદીઓના જળસ્તર વધી ગયા છે. બીલીમોરાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. જો કે, પાણી ઓસરતાં હાલ રાહત મળી છે. પૂર્ણા નદી ભયજનક સપાટીએ પહોંચ્યા બાદ પ્રશાસન સતત નજર રાખી રહ્યું છે.
નર્મદા ડેમમાં જળસ્તરમાં વધારો
ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે નદી, ધોધ, ચેકડેમ અને જળાશયોમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઉપરવાસમાંથી પાણીની સતત આવકને કારણે નર્મદા ડેમમાં જળસ્તરમાં વધારો નોંધાયો છે. હાલ ડેમમાં 65 ટકા પાણીનો જથ્થો સંગ્રહિત છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદે એક તરફ કુદરતને જીવંત બનાવી છે તો બીજી તરફ જનજીવન માટે પડકારો પણ ઊભા કર્યા છે. વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ પર છે અને લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા તેમજ સત્તાવાળાઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.