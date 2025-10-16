Diwali 2025: 11 કાળા મરી કરશે ચમત્કાર, દિવાળીની રાત્રે કરો આ અચૂક ટોટકા, ધન અને સ્વાસ્થ્યના મળશે આશીર્વાદ
Diwali 2025: ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર દિવાળીની રાત્રે જો કાળા મરીના ટોટકા કરવામાં આવે તો ધનની સમસ્યા દુર થઈ શકે છે અને જીવનની દુ:ખોનો નાશ પણ થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ ઉપાય વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
Diwali 2025: આસો મહિનાની અમાસના દિવસે દિવાળી ઉજવવામાં આવે છે. દર વર્ષે દિવાળી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે લોકો ઘરને શણગારે છે, રંગોળી કરે છે અને દીવા પણ કરે છે. જેથી ઘરમાં અને જીવનમાં શુભતા અને પ્રકાશ વધે. દિવાળીની રાત્રે ભગવાન ગણેશ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાનું પણ વિધાન છે. અમાસની તિથિ પર માં લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા અને આરાધના કરવાથી આર્થિક સંકટ અને રોગોનો નાશ થઈ શકે છે.
દિવાળીની રાત્રે લક્ષ્મી પૂજા સાથે જો કાળા મરીના ચમત્કારી ઉપાય કરવામાં આવે તો માં લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આજે તમને આ પ્રભાવશાળી ટોટકા વિશે જણાવીએ.
11 કાળા મરીનો ઉપાય
દિવાળીની રાત્રે 11 કાળા મરી લેવા અને પરિવારના સભ્યોના માથા પરથી સાત વખતે ઉલટી દિશામાં તેને ઉતારી ઘરની બહાર આવી દક્ષિણ દિશામાં તેને ફેંકી દો. તેનાથી ઘરમાંથી નકારાત્મકતા દુર થશે. શત્રુઓનો નાશ થશે અને ઘરમાં પૈસાની તંગી નહીં સર્જાય.
11 રુપિયાનો ટોટકો
દિવાળીની રાત્રે 11 કાળા મરી અને 11 સિક્કા એક કાળા કપડામાં બાંધી ગરીબને આપી દો. જો કોઈને આપી ન શકો તો શનિ મંદિરમાં આ પોટલી રાખી દેવી. તેનાથી શનિ દોષનો પ્રભાવ ખતમ થઈ જશે અને પૈસાની આવક વધશે.
7 કાળા મરીનો ઉપાય
દિવાળીની રાત્રે 7 કાળા મરી લઈ તેને એ વ્યક્તિની ઉપરથી ઉતારો જેને નજર લાગી હોય. ત્યારબાદ આ મરીને આગમાાં સળગાવી દો. તેનાથી ખરાબમાં ખરાબ નજર પણ ઉતરી જાય છે અને નકારાત્મક ઊર્જા દુર થઈ જાય છે.
મરીના ટોટકા સિવાય તમે દિવાળીની રાત્રે સિક્કા અને સોપારીનો આ ઉપાય પણ કરી શકો છો. તેના માટે દિવાળીની પૂજા કરો ત્યારે તેમાં એક લાલ કપડામાં ચાંદીનો સિક્કો, સોપારી અને ગુલાબના 11 પાન રાખી માં લક્ષ્મીને ચઢાવો. આ પોટલી રાત્રે લક્ષ્મીજીની પાસે રાખો અને બીજા દિવસે તિજોરીમાં મુકી દો. માન્યતા છે કે તેનાથી ઘરમાં ધન-ધાન્યની વૃદ્ધિ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
