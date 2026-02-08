Prev
Agni Panchak 2026: 17 ફેબ્રુઆરીથી 5 દિવસ ફુંકી ફુંકીને ચાલજો, શરુ થઈ રહ્યું છે મહાભયંકર અગ્નિ પંચક

Agni Panchak 2026:શાસ્ત્રોમાં પંચકના 5 દિવસને અશુભ ગણવામાં આવે છે. પંચક અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે અને સમયે સમયે પંચક લાગતા રહે છે. પરંતુ આ વખતે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અત્યંત ખતરનાક પંચક લાગવાનું છે જેમાં દરેક વ્યક્તિએ સંભાળીને રહેવું જરૂરી છે. તો ચાલો જાણીએ આ પંચક ક્યારથી શરુ થશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:13 AM IST

Agni Panchak 2026: 17 ફેબ્રુઆરીથી 5 દિવસ ફુંકી ફુંકીને ચાલજો, શરુ થઈ રહ્યું છે મહાભયંકર અગ્નિ પંચક

Agni Panchak 2026: પંચક શબ્દ વિશે તો તમે પણ સાંભળ્યું હશે. પંચક દરમિયાનમાં 5 દિવસ લાગે છે. પંચકને અશુભ સમય ગણવામાં આવે છે. જો તમે ન જાણતા હોય તો જણાવી દઈએ કે પંચક 5 નક્ષત્રો જેમાં ધનિષ્ઠા, શતભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ, ઉત્તરાભાદ્રપદ અને રેવતી નક્ષત્રનો સમૂહ બને છે. જ્યારે ચંદ્ર કુંભ અને મીન રાશિમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે આ સમય આવે છે. આ દિવસોને અશુભ ગણવામાં આવે છે. આ મહિનામાં પણ પંચક આવી રહ્યું છે. જો કે આ વખતનું પંચક સૌથી ખરાબ પંચક છે. 

પંચકના 5 પ્રકાર

પંચકના અલગ અલગ પ્રકાર છે. આ પંચક સપ્તાહના કયા વારે શરુ થાય છે તેના આધારે તેનો પ્રકાર નક્કી થાય છે. જેમકે રવિવારે પંચક શરુ થાય તો તેને રોગ પંચક કહેવામાં આવે છે. સોમવારે પંચક શરુ થાય તો તેને રાજ પંચક કહે છે. મંગળવારથી શરુ થતા પંચકને અગ્નિ પંચક કહેવાય છે. શુક્રવારે પંચક શરુ થાય તો તેને ચોર પંચક કહેવામાં આવે છે. શનિવારથી પંચક શરુ થતું હોય તો તેને મૃત્યુ પંચક કહેવાય છે. આ 5 પ્રકારના પંચકમાંથી સૌથી હાનિકારક હોય છે અગ્નિ પંચક. અને આ વખતે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અગ્નિ પંચક શરુ થવાનું છે. 

સૌથી ખતરનાક અગ્નિ પંચક

મંગળવારથી શરુ થતા પંચકને અગ્નિ પંચક કહેવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર આ સૌથી ખતરનાક અને હાનિ કરાવે તેવું પંચક હોય છે. અગ્નિ પંચકના 5 દિવસે સંભાળીને રહેવું જોઈએ. 

અગ્નિ પંચક ક્યારથી થશે શરુ ?

ફેબ્રુઆરી 2026 માં અંગ્નિ પંચક 17 ફેબ્રુઆરીથી શરુ થશે. પંચાંગ અનુસાર 17 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ સવારે 9.05 મિનિટે પંચક શરુ થશે અને 21 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ સાંજે 7.07 મિનિટે સમાપ્ત થશે. 

અગ્નિ પંચકમાં શું ન કરવું ? 

જેમ અગાઉ જણાવ્યું તે અગ્નિ પંચક સૌથી ખતરનાક પંચક છે. તેથી આ 5 દિવસ દરમિયાન શાસ્ત્રમાં જે કામ વર્જિત કહેવામાં આવ્યા છે તે ન કરવામાં જ ભલાઈ છે. જેમકે શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યાનુસાર અગ્નિ પંચક દરમિયાન અગ્નિ સંબંધિત કામ ન કરવા જોઈએ. જો કોઈ નવું કામ શરુ કરવા જઈ રહ્યા છો તો અગ્નિ પંચક દરમિયાન તેની શરુઆત ન કરો. પંચક દરમિયાન શરુ કરેલા કામ સફળ થતા નથી અને નુકસાન કરાવે છે. 

પંચકમાં ઘરમાં યજ્ઞ, હવન કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન પણ ન કરવા. આવા કાર્ય કરવા અશુભ છે. આ ઉપરાંત પંચક દરમિયાન ઘરમાં છત બનાવવા જેવા નિર્માણ કાર્ય શરુ ન કરવા. શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે કે પંચક દરમિયાન દક્ષિણ દિશામાં યાત્રા પણ ન કરવી. આ સમયે યાત્રા કરવાથી દુર્ઘટનાનો ડર રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

