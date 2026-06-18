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18 June 2026 Rashifal: ગુરુવારનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે ? જાણો રાશિફળ પરથી

18 June 2026 Rashifal ( By Chirag Bejan Daruwalla): 18 જૂન 2026 અને ગુરુવાર મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:26 AM IST
18 June 2026 Rashifal: ગુરુવારનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે ? જાણો રાશિફળ પરથી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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18 June 2026 Rashifal: ગુરુવારનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે ? જાણો રાશિફળ પરથી
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