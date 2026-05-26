/27 May 2026 Rashifal: બુધવાર 12 રાશિના જાતકો માટે કરિયર, લવ લાઈફ, આરોગ્ય અને ધન લાભની દ્રષ્ટિએ કેવો રહેશે જાણો

27 May 2026 Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): 27 મે 2026, બુધવાર મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિના જાતકો માટે કરિયર, લવ લાઈફ, આરોગ્ય અને ધન લાભની દ્રષ્ટિએ કેવો રહેશે જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ.
27 May 2026 Rashifal: 27 મે 2026, બુધવારે સવારે 6.22 મિનિટ સુધી શુક્લ પક્ષની એકાદશીની તિથિ ત્યારબાદ બારસની તિથિ રહેશે. બુધવારે રાહુકાળ બપોરે 12.37 મિનિટથી 2.16 મિનિટ સુધી રહેશે. બુધવારે ગ્રહ નક્ષત્રોની ચાલ કઈ રાશિ માટે શુભ રહેશે અને કઈ રાશિએ સંભાળીને રહેવું જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે અને ધન, આદર, ખ્યાતિ અને પ્રસિદ્ધિમાં વધારો થશે. અટકેલું કામ સાબિત થશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત થશે. વાણી પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળતા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે. પ્રિયજનોને સાંજે મળવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારા હાથમાં કોઈ ચેરિટી કાર્ય થઈ શકે છે. ક્ષેત્રમાં તમારી તરફેણમાં અનુકૂળ પરિવર્તન પણ આવી શકે છે, તમારી પ્રગતિ જોઈને તમારા વિરોધીઓને ઈર્ષ્યા આવશે. તમે તમારા સારા વર્તનથી વાતાવરણને સામાન્ય બનાવી શકશો.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, રાજકીય ક્ષેત્રે ખૂબ સફળતા મળશે. બાળકો પ્રત્યેની જવાબદારી પણ પૂરી થશે. સ્પર્ધાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધશો. અટકેલું કામ પણ પૂર્ણ થશે. ધીમું પાચન અને આંખની સમસ્યાની સંભાવના પણ છે. સાંજથી રાત સુધી પ્રિયજનોના દર્શન અને રમૂજમાં સમય પસાર થશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, પરિવારજનો સાથે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. સદભાગ્યે બપોર સુધીમાં આનંદકારક સુખના સારા સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાન રહેવાની જરૂર છે. સાંજે લાંબા સમયથી રાહ જોવાતા મહેમાનના આગમનમાં આનંદ હોઈ શકે છે. રાત્રે કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં ભાગ લઈને તમારું સન્માન વધશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, સિંહ રાશિના લોકો આજે પૈસા સંબંધિત બાબતોમાં સારો ફાયદો કરશે. સંપત્તિની સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે. વ્યાપારિક યોજનાઓને વેગ મળશે. રાજ્ય સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. ઉતાવળ અને ભાવનાત્મકતામાં લેવામાં આવેલ નિર્ણય પાછળથી પસ્તાવા તરફ દોરી શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, પિતાના આશીર્વાદ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના આશીર્વાદથી કોઈ પણ મૂલ્યવાન વસ્તુ કે મિલકત મેળવવાની ઈચ્છા આજે પૂરી થશે. વ્યસ્તતા વધારે રહેશે અને વ્યર્થ ખર્ચ ટાળો. સાંજથી રાત સુધી ઝડપી ચાલતા વાહનોના ઉપયોગથી સાવચેત રહો. પ્રિય અને મહાપુરુષોના દર્શન મનોબળ વધારશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજે પત્નીને અચાનક શરીરની પીડાના કારણે ભાગવાની અને વધારે ખર્ચ કરવાની સ્થિતિ આવી શકે છે. મિલકત ખરીદવા અને વેચતા પહેલા, મિલકતના તમામ કાયદાકીય પાસાઓ વિશે કાળજીપૂર્વક વિચારો. પત્નીની તબિયત સાંજે સુધરશે. સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવામાં સમય લાગશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમે વૃદ્ધ લોકોની સેવા અને સદ્ગુણના કાર્યો પર જરૂરી કરતાં વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. આ તમારા હૃદયને ખુશ કરશે. તમારા વિરોધીઓ આજે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે તો પણ તેઓ તમને પરેશાન કરી શકશે નહીં. સાસરિયાઓ સાથે નાણાં સંબંધિત લેવડદેવડ કરતા પહેલા એકવાર વિચાર કરો.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજે વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં મનને સાનુકૂળ લાભ મળવાથી સુખ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. વ્યવસાયમાં ફેરફારની યોજના છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા અને પારિવારિક જવાબદારીઓ પૂર્ણ થશે. સાંજે ધાર્મિક સ્થળોની મુસાફરીની ઘટનાને મુલતવી રાખવામાં આવશે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, વિવાહિત જીવન આનંદમય રહેશે. આજે નજીક અને દૂર સકારાત્મક યાત્રા થઈ શકે છે. ધંધામાં વધતી પ્રગતિથી ઘણી ખુશી મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માનસિક બૌદ્ધિક ભારથી છુટકારો મેળવશે. સાંજે ફરવા દરમિયાન કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી શકે છે. તમારું મન પણ હળવું થશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે ઘરની વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. સાંસારિક આનંદ માણવાના સાધનોમાં વધારો થશે. ગૌણ કર્મચારી કે કોઈ સંબંધીને કારણે ટેન્શન વધી શકે છે. લેવડ-દેવડમાં સાવધાની રાખો, પૈસા અટકી શકે છે. દિવસ દરમિયાન રાજ્ય, કોર્ટના આંટા થઈ શકે છે. જો કે, તમને આમાં સફળતા મળશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજે શિક્ષણ અને સ્પર્ધાના ક્ષેત્રમાં વિશેષ સિદ્ધિનો યોગ છે. આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે. તમારી વાતચીતની શૈલી તમને વિશેષ સન્માન આપશે. વધુ પડતી દોડધામને કારણે હવામાનની વિપરીત અસર સ્વાસ્થ્ય પર પડી શકે છે, સાવધાન રહો. જીવનસાથીનો સાથ અને સહયોગ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી એક્સપર્ટના મત આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)