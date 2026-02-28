Prev
હોળી પર એક સાથે 4 પાવરફૂલ ગ્રહો વક્રી અવસ્થામાં, 3 રાશિવાળાના દુ:ખના દહાડા શરૂ થશે, સંભાળીને રહેવું

હોળી નજીક આવી રહી છે. 4 માર્ચના રોજ રાહુ અને કેતુની સાથે સાથે ગુરુ અને બુધ પણ વક્રી અવસ્થામાં રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આ ગ્રહોના વક્રી થવાથી કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો ઊભા થઈ શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 28, 2026, 09:04 PM IST

હોળી અને ધૂળેટીનો તહેવાર નજીક છે. આ વખતે હોળી પર ગ્રહોની એક દુર્લભ સ્થિતિ સર્જાવવાની છે. હોળી પર આ વખતે એક બે નહીં પરંતુ ચાર ચાર પાવરફૂલ ગ્રહો એક સાથે વક્રી અવસ્થામાં હશે. રાહુ અને કેતુ ઉપરાંત દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને બુધ ગ્રહની ઉલ્ટી ચાલ ચાલશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે ગ્રહોની આવી સ્થિતિ 3 રાશિના જાતકો માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ભારે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

કર્ક રાશિ
કર્ક  રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ ભારે રહી શકે છે. એક સાથે આટલા ગ્રહોની વક્રી અવસ્થાનો યોગ માનસિક તણાવ પેદા કરી શકે છે. નજીકના સંબંધોમાં ગેરસમજ વધી શકે છે. ભાવુક થઈને કોઈ નિર્ણય લેશો તો મુસીબતમાં ફસાઈ શકો છો. ખર્ચા વધશે. પૈસા  બચાવવા પણ મુશ્કેલ રહેશે. ધૈર્ય અને સંતુલન જાળવો. સ્વાસ્થ્યના મામલે બેદરકારીથી બચો. 

વૃશ્ચિક રાશિ
ચાર ચાર ગ્રહોનું એક સાથે વક્રી રહેવું એ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પડકારભર્યું રહી શકે છે. આર્થિક મામલે સમસ્યાઓ, રોકાણ અટકે કે કરજની ચિંતા તમને હેરાન પરેશાન કરી શકે છે. આ દરમિયાન ખર્ચા અને રોકાણ પર કાબૂ રાખવો. નોકરી અને વેપારમાં મહેનતનું  ફળ મળે ન મળે. રોગ બીમારીઓથી સાવધાન રહેજો. 

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોએ પણ સતર્ક રહેવું કરાણ કે વક્રી ગ્રહોનો પ્રબાવ તમારી યોજનાઓમાં અડચણો લાવી શકે છે. પૈસાનું નુકસાન થઈ કે છે. અભ્યાસ, મુસાફરી કે કરિયર સંલગ્ન મામલાઓમાં સમસ્યા જોવા મળી શકે છે. મોટા નિર્ણય લેતા પહેલા ભરોસાપાત્ર લોકોની સલાહ લેવી હિતાવહ છે. આત્મચિંતન અને સુધાર પર ધ્યાન આપવું. ધૈર્ય અને સમજદારીથી કામ લઈને પરિસ્થિતિમાં સુધારો લાવી પણ શકાય. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

RahuketuguruBudhRashifalastrology

