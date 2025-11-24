Chanakya Niti: ધન હાનિ પહેલા જોવા મળે આ સંકેત, ચાણક્ય નીતિની આ 4 વાતોને ન કરતા ઈગ્નોર
Chanakya Niti: ચાણક્ય નીતિ અનુસાર વ્યક્તિએ તેને મળતા કેટલાક સંકેતોને સમજી સ્થિતિને સંભાળી લેવી જોઈએ. જો આમ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ નિરાશ અને નિર્ધન થતા બચી શકે છે. જેમકે ધનહાનિ પહેલા વ્યક્તિને 4 સંકેત મળે છે. આ સંકેત જોઈ વ્યક્તિ સમજી જાય તો સ્થિતિ બદલી શકે છે.
Trending Photos
Chanakya Niti: ભારતના પ્રખ્યાત રાજનૈતિક વિચારક, અર્થશાસ્ત્રી અને નીતિકાર આચાર્ય ચાણક્ય એ જીવન, ધન અને વ્યવહાર સંબંધિત ગુઢ સિદ્ધાંતો જણાવેલા છે. આ સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ ચાણક્ય નીતિમાં મળે છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં ગરીબી આવવાની હોય કે સમસ્યાઓ આવવાની હોય તો તેની પહેલા તેને કેટલાક સ્પષ્ટ સંકેત દેખાવા લાગે છે.
જો વ્યક્તિ આ સંકેતોને સમજી જાય તો આર્થિક સંકટને ટાળવું શક્ય બને છે. અન્યથા ધનહાની અને સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી પણ રહી શકે છે. આજે તમને પણ જણાવીએ ચાણક્ય નીતિમાં જણાવેલા આ સંકેતો વિશે જે ધનહાની થવાની હોય તે પહેલા દેખાય છે.
તુલસીનો છોડ કરમાઇ જવો
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર ઘરમાં વાવેલો તુલસીનો છોડ અચાનક સુકાવા લાગે કે નબળો પડી જાય તો તે આવનારી આર્થિક બાધાનો સંકેત હોઈ શકે છે. તુલસી ઘરની સકારાત્મક ઊર્જા અને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક હોય છે જો અચાનક તુલસી કરમાવા લાગે તો ધનની આવક અટકી શકે છે કે નુકસાન થઈ શકે છે.
ઘરમાં ઝઘડા થવા
જો કોઈપણ કારણ વિના પરિવારના લોકો વચ્ચે રોજ ઝઘડા થતા હોય રોજ વિવાદ થતા હોય તો તેને પણ અશુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. જે જગ્યાએ વાતાવરણ અશાંતિ ભર્યું હોય ત્યાં સૌભાગ્ય લક્ષ્મી અને પ્રગતિ નથી. ધનહાની થવાની હોય કે અશુભ સમય શરૂ થવાનો હોય ત્યારે ઘરમાં અશાંતિ બધી જોતી હોય છે.
વડિલો અને મહિલાઓનું અપમાન
જે જગ્યાએ માતા-પિતા, દાદા-દાદી કે ઘરની મહિલાઓનું અપમાન થતું હોય ત્યાં પણ દુર્ભાગ્ય આવે છે. ચાણક્ય અનુસાર આવા ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને ધન લાંબા સમય સુધી ટકતું નથી. જે ઘરમાં મહિલાઓનું અને વડીલોનું સન્માન થતું હોય ત્યાં સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્ય લાંબા સમય સુધી ટકે છે.
પાઠ-પૂજાનો અભાવ
ચાણક્ય અનુસાર જ્યાં ભગવાનની ભક્તિ, પૂજા, પાઠ કે સકારાત્મક કર્મ ધીરે ધીરે ઘટવા લાગે ત્યાં કષ્ટ અને આર્થિક સંકટ વધવા લાગે છે. આવા ઘરોમાં કમાઈ તો થાય છે પરંતુ ધન સ્થિર થતું નથી.
જો તમને પણ તમારા ઘરમાં આ પ્રકારના સંકેતો જોવા મળે તો રોજ સવારે અને સાંજે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવી. સવારે સૂર્ય ઊગે ત્યારે જળ અર્પણ કરવું અને તુલસીમાં પાણી અર્પણ કરવું. સાંજના સમયે તુલસી પાસે ઘીનો દીવો કરવો અને ઘરની મહિલાઓ તેમજ માતા પિતાનું સન્માન કરવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે