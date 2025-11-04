Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Lucky Plants: બેડલક અને ગરીબી દુર કરવા ઘરમાં વાવો આ 5 માંથી કોઈ 1 છોડ, ઘરમાં વધશે પોઝિટિવિટી

Plants For Good Luck: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં કેટલાક શુભ અને પવિત્ર છોડ વિશે જણાવ્યું છે જે છોડ ઘરમાં રાખવાથી પોઝિટિવીટી, ધન અને શાંતિ આકર્ષિત થાય છે. આ છોડ બેડલક દુર કરી ગુડલક વધારે છે. આ 5 છોડ કયા કયા છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:17 PM IST

Plants For Good Luck: દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે તેના ઘરમાં હંમેશા ખુશહાલી અને સુખ-સમૃદ્ધિ રહે. પરંતુ આપણી જ કેટલીક ભૂલના કારણે અથવા તો વાસ્તુદોષના કારણે પરિવારમાં વારંવાર સમસ્યાઓ રહે છે. ઘણા લોકો દિવસ રાત મહેનત કરે પરંતુ ઘરમાં સમૃદ્ધિ ટકતી નથી. વાસ્તુશાસ્ત્રમાં આવી સમસ્યાના કેટલાક ઉપાયો પણ જણાવેલા છે. જેમાંથી એક ઉપાય છે ઘરમાં ગુડ લક અને પોઝિટિવિટી વધારતા છોડ રાખવા. 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર 5 એવા છોડ છે જે ઘર માટે શુભ ગણાય છે. આ છોડને ઘરમાં રાખવાથી બેડલક દૂર થાય છે અને ઘરમાં પોઝિટિવિટી વધે છે. આ છોડ ઘરમાં રાખવા શુભ ગણાય છે. તેનાથી ઘરમાં સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે છે. આ પાંચ છોડ કયા છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 

રબર પ્લાન્ટ 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં રબર પ્લાન્ટ રાખવો શુભ ગણાય છે. આ છોડ ઘરમાં રાખવાથી સકારાત્મક ઊર્જા વધે છે અને નકારાત્મકતા દૂર થાય છે. ઘરની પૂર્વ દિશામાં રબર પ્લાન્ટ રાખવો શુભ ગણાય છે. આ છોડને તડકાની પણ જરૂર પડે છે. આ છોડ ઘરમાં રાખવાથી ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ રહે છે. 

ફુદીનો 

ઘરમાં ફુદીનો વાવવો પણ શુભ માનવામાં આવે છે. તેની મહેક ઘરના વાતાવરણને સુખદ બનાવે છે. જો તમારા ઘરમાં પરિવારના સભ્યો વચ્ચે વારંવાર ઝઘડા થતા હોય તો ઘરમાં આ ફુદીનાનો છોડ વાવો. માન્યતા છે કે આ છોડ ઘરમાં રાખવાથી સુખ શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે છે. ફુદીનાનો છોડ એવી જગ્યાએ રાખવો જ્યાં પાણીનો ઉપયોગ વધારે થતો હોય. ફુદીનાનો છોડ દક્ષિણ દિશામાં ન રાખવો અન્ય કોઈપણ દિશામાં રાખી શકાય છે. 

સફેદ અપરાજિતા 

આ ફૂલ ઘરમાં પવિત્રતા જાળવી રાખે છે.. આ ફૂલ ભગવાન વિષ્ણુ તેમજ માતા લક્ષ્મીને અર્પણ કરવા શુભ ગણાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં સફેદ અપરાજિતા ઉગાડવામાં આવે તો બેડલક દૂર થાય છે અને ધન-ધાન્ય વધે છે. આ છોડને ઉત્તર અથવા પૂર્વ દિશામાં લગાવવો જોઈએ..

બામ્બુ ટ્રી 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર વાંસનો છોડ ઘરમાં રાખો લાભકારક છે. તેનાથી સમૃદ્ધિ અને સૌભાગ્ય વધે છે. વાંસનો છોડ ઘરમાં રાખવાથી સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થાય છે અને નેગેટિવ એનર્જી દૂર રહે છે. વાંસનો છોડ ઉત્તર અથવા પૂર્વ દિશામાં રાખવો શુભ ગણાય છે, તેનાથી કરિયરને ગ્રોથ મળે છે અને જીવનમાં સંતુલન આવે છે. 

શમીનો છોડ

હિન્દુ ધર્મમાં આ છોડને પણ શુભ માનવામાં આવે છે. તેને લગાવવાથી શનિના ખરાબ પ્રભાવથી રાહત મળે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આ છોડને યોગ્ય દિશામાં રાખવામાં આવે તો શનિદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. શમી નું ઝાડ ઉત્તર પૂર્વ એટલે કે ઈશાન ખૂણામાં લગાવવું જોઈએ. તેનાથી ઘરમાં બરકત આવે છે અને અણધાર્યા ખર્ચથી રાહત મળી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

