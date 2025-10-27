Mantra: આ 5 મંત્રો સાથે દિવસની શરુઆત કરવાથી મળવા લાગે છે શુભ પરિણામ, જીવનમાં દેખાશે સકારાત્મક ફેરફાર
Power Of Mantra Jaap: હિંદુ ધર્મમાં મંત્ર જાપનો વિશેષ મહિમા છે. એવા પણ કેટલાક મંત્રો છે જેનો રોજ જાપ કરવાથી સકારાત્મક પરિણામ મળવા લાગે છે. આજે તમને આવા જ 5 વૈદિક મંત્રો વિશે જણાવીએ જે સરળ છે અને તેનો નિયમિત જાપ કરવાથી જીવન સારું પરિવર્તન જોવા મળે છે.
Trending Photos
Power Of Mantra Jaap: શાસ્ત્રો અનુસાર જો તમે મંત્રોચ્ચારને દૈનિક જીવનનો ભાગ બનાવો છો તો જીવનમાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ જોવા મળી શકે છે. આજે તમને કેટલાક એવા મંત્રો વિશે જણાવીએ જેનો જાપ કરવાથી શારીરિક અને માનસિક લાભ થઈ શકે છે. જો સવારે જાગીને તમે આમંત્રણો જાપ કરો છો તો જીવનમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહે છે. સવારના સમયે આ મંત્રનો જાપ કરવાથી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. આધ્યાત્મિક લાભની સાથે સ્વાસ્થ્ય પર પણ સારી અસર જોવા મળે છે. ધર્મશાસ્ત્ર અનુસાર જે વ્યક્તિ નિયમિત આવા મંત્રો નો જાપ કરે છે તેને જીવનમાં સારા પરિણામ મળવા લાગે છે.
કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમધ્યે સરસ્વતી, કરમૂલે તુ ગોવિંદ પ્રભાતે કરદર્શનમ્
સવારના સમયે આ મંત્રનો જાપ કરવો શુભ ગણાય છે સવારે જાગીને પથારીમાં પલાઠી વાળીને બેસી પોતાની હથેળી જોઈને આ મંત્રનો જાપ કરવો. આ મંત્ર પૂરો થાય પછી બંને હાથને ચહેરા પર ફેરવો. માન્યતા છે કે રોજ આ મંત્રનો જાપ કરીને જાગવાથી સાધકને માં લક્ષ્મી, બ્રહ્માજી અને માં સરસ્વતીના આશીર્વાદ મળે છે.
ॐ ભૂર્ભુવ: સ્વ: તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન: પ્રચોદયાત્
ગાયત્રી મંત્ર સૌથી પ્રભાવશાળી મંત્રમાંથી એક છે. માન્યતા છે કે નિયમિત રીતે આ મંત્રનો જાપ કરવાથી જાતકના જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળે છે. રોજ સવારે આ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. આમ કરવાથી નેગેટિવ એનર્જી દૂર રહે છે અને માનસિક શાંતિ મળે છે. ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવા માટે સ્નાન કરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરવા અને પછી ચટાઈ કે આસન પાથરી તેના પર બેસવું. ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવા માટે રુદ્રાક્ષ અથવા તુલસીની માળાનો ઉપયોગ કરવો. રોજ 108 વખત ગાયત્રી મંત્ર નો જાપ કરવો લાભદાયક માનવામાં આવે છે.
ॐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય
ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત આ મંત્ર પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે જો તમે રોજ સવારે જાગીને આ મંત્રનો શ્રદ્ધાપૂર્વક જાપ કરો છો તો મનને શાંતિ મળે છે અને જીવનમાં સકારાત્મકતા આવે છે. જીવનની બાધાઓ દૂર થાય છે અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધે છે. ખાસ કરીને ગુરુવારના દિવસે આ મંત્રોનો જાપ કરવાથી વિશેષ લાભ મળે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
ॐ શ્રીં ક્લીં મહાલક્ષ્મી મહાલક્ષ્મી એહ્યેહિ સર્વ સૌભાગ્યં દેહિ મે સ્વાહા
માં લક્ષ્મીને સમર્પિત મહાલક્ષ્મી મંત્રનો જાપ એવા લોકોએ ખાસ કરવો જે ધનની સમસ્યાથી પરેશાન હોય. રોજ સવારે શ્રદ્ધાપૂર્વક આ મંત્રનો જાપ જરૂરથી કરો. એવું માનવામાં આવે છે કે જે વ્યક્તિ આ મંત્રનો જાપ કરે છે તેને માં લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળે છે.
ॐ
આ મંત્ર સૌથી સરળ અને સૌથી પ્રભાવશાળી ગણાય છે. રોજ સવારે એક લયમાં આ મંત્રનો ઉચ્ચારણ કરવાથી મન સ્થિર થાય છે. આ મંત્રનો નિયમિત જાપ કરવાથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ મળે છે. શાસ્ત્ર અનુસાર આ મંત્રનો જાપ કરવાથી સ્વાસ્થ્ય પર સારી અસર જોવા મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે