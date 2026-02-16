Prev
Vastu Tips: ફ્લેટમાં જોવા મળતા આ વાસ્તુ દોષ બને છે ધન હાનિનું કારણ, મહેનત કરો તો પણ ઘરમાં ન ટકે રુપિયા

Vastu Tips For Flats: વાસ્તુના દરેક નિયમનું પાલન થાય તેવું ઘર બનાવવું દરેક વ્યક્તિ માટે શક્ય નથી. આજના સમયમાં મોટાભાગના લોકો ફ્લેટ ખરીદતા હોય છે. અને ફ્લેટમાં મોટાભાગે કેટલાક વાસ્તુ દોષ જગ્યાના અભાવના કારણે સર્જાઈ જતા હોય છે. આ દોષ કયા હોય છે. અને તેનું નિરાકરણ કેવી રીતે કરવું આજે તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:35 PM IST
  • દરેક જગ્યાનો ઉપયોગ કરવા જતાં ફ્લેટ્સમાં કેટલાક વાસ્તુ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે
  • મુખ્ય દરવાજા સામે જ શૂઝ રાખવાની વ્યવસ્થા
  • ફ્લેટમાં ઈશાન ખૂણામાં મંદિર માટે વ્યવસ્થા નથી હોતી

Vastu Tips For Flats: પોતાનું એક ઘર હોય તેવી ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિની હોય છે. પોતાનું ઘર પાયેથી બનાવવું દરેક વ્યક્તિ માટે શક્ય નથી હોતું. લોકોના બજેટમાં ફ્લેટ વધારે ફીટ બેસતા હોય છે તેથી તેઓ પરિવારને વધુમાં વધુ સુવિધા મળે અને આર્થિક રીતે પણ પરવળે તેવા ફ્લેટ ખરીદતા હોય છે. જો કે ફ્લેટમાં મર્યાદિત જગ્યામાં બધું જ આવી જાય તેવા એડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે બાંધકામ ખાસ રીતે કરવામાં આવે છે. જેના કારણે ઘણા ફ્લેટમાં વાસ્તુ દોષ સર્જાય તેવી વ્યવસ્થાઓ ઊભી થઈ જતી હોય છે. 

ઘણા ફ્લેટમાં વાસ્તુ સંબંધિત મહત્વના નિયમોનું પણ પાલન નથી થતું. મોટાભાગે આવી ભુલ અજાણતા સર્જાતી હોય છે. તેનું કારણ હોય છે કે ઘર બનાવતી વખતે દરેક જગ્યાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનું હોય છે. દરેક જગ્યાનો ઉપયોગ કરવા જતાં ફ્લેટ્સમાં કેટલાક વાસ્તુ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાસ્તુ દોષ એવા હોય છે જે મોટાભાગના ફ્લેટમાં જોવા મળે છે. આ વાસ્તુ દોષ એવા હોય છે જે ઘરમાં રહેતા લોકોની આર્થિક સ્થિતિ અને માનસિક શાંતિને અસર કરે છે. આવા દોષ સાથે રહેતા લોકોના જીવનમાં આર્થિક સ્થિરતા જોવા મળતી નથી. તો ચાલો જાણીએ એવા 6 વાસ્તુ દોષ કયા છે. 

મંદિર માટે જગ્યાનો અભાવ

મોટાભાગના ફ્લેટમાં ઈશાન ખૂણામાં મંદિર માટે વ્યવસ્થા નથી હોતી. મંદિર માટે આમ તો ફ્લેટમાં જગ્યા ફાળવવામાં નથી આવતી. જે જગ્યા વધતી હોય ત્યાં મંદિર માટે જગ્યા આપવામાં આવે છે. અથવા તો ઘરમાં રહેવા આવનાર લોકોને મંદિર ક્યાં રાખવું તે વિચારવું પડે છે. ઘરમાં મંદિર ઉત્તર, પૂર્વ કે ઈશાન ખૂણામાં હોય તે આદર્શ સ્થિતિ ગણાય છે. પરંતુ દરેક ફ્લેટમાં આ રીતે મંદિર માટે અલાઈદી જગ્યા આપવામાં આવતી નથી.

મુખ્ય દરવાજા સામે જ શૂઝ રાખવાની વ્યવસ્થા

99 ટકા ફ્લેટ્સમાં આવી જ વ્યવસ્થા તમને જોવા મળશે. ઘરના મુખ્ય દ્વારની એકદમ સામે અથવા તો ઘરમાં અંદર આવો કે સૌથી પહેલા શૂઝ રાખવાની વ્યવસ્થા આપવામાં આવે છે. આ કોમન વાસ્તુ દોષ છે. જેના કારણે ઘરના મુખ્ય દ્વારની સામે જ શૂઝ પડ્યા રહે છે. આ સિવાય ઘણા ફ્લેટમાં ઘરના મુખ્ય દરવાજાની સામે જ લીફ્ટ આવતી હોય છે. જે પણ વાસ્તુ દોષ ગણાય છે. 

બેડરુમમાં અરીસો 

ફ્લેટના બેડરુમની સાઈઝ નાની હોય છે. બેડરુમમાં ઘણીવાર બેડ રાખવાની જગ્યા ફિક્સ થઈ જાય છે. જેના કારણે જ્યારે બેડ સેટ કરો ત્યારે તેની દિશા વાસ્તુ વિરુદ્ધ થઈ જાય અથવા તો ફરજિયાત બેડની સામે અરિસો સેટ કરવો પડે છે. બેડની સામે અરીસો રાખવો તે પણ વાસ્તુ દોષ છે. પરંતુ ઘણા ફ્લેટમાં બેડની જગ્યા એવી રીતે રાખેલી હોય છે કે તેમાં અરીસો બેડ સામે આવી જ જાય. 

રસોડામાં વાસ્તુ દોષ

ફ્લેટમાં ઓછી જગ્યામાં રસોડામાં વધારે વ્યવસ્થા આપવા દરમિયાન વાસ્તુ દોષ સર્જાતા હોય છે. જેમકે ગેસ અને સિંક નજીક આવી જાય તેવી વ્યવસ્થા હોવી. દરેક ફ્લેટમાં ફ્રીજ રાખવાની જગ્યા ફિક્સ આપવામાં આવે છે. જગ્યાના અભાવના કારણે ઘણીવાર ફ્રીજ, માઈક્રોવેવ જેવા ભારે ઉપકરણો રાખવા માટે ખોટી દિશામાં જગ્યા આપી દેવામાં આવે છે. જેના કારણે દોષ સર્જાય છે. રસોડાના આવા દોષની અસર સ્વાસ્થ્ય અને પારિવારિક શાંતિ પર પડે છે. 

બારી-દરવાજાની ખોટી દિશા

વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં દક્ષિણ, દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશામાં બારી હોવી જોઈએ. આ સિવાય ઘરની ચારેતરફ ખુલ્લી જગ્યા હોવી જોઈએ. આ સિવાય ઉત્તર અને પૂર્વ દિશા ખુલ્લી હોવી જોઈએ જેથી ઘરમાં સૂર્ય પ્રકાશ અને હવાની અવરજવર થતી રહે. પરંતુ ઘણા ફ્લેટમાં આ રીતે બારી, દરવાજા અને ખુલ્લી જગ્યાની વ્યવસ્થા થઈ શકે તેવી શક્યતા જ નથી હોતી. 

ટોયલેટ અને બાથરુમ

ફ્લેટમાં ટોયલેટ અને બાથરુમ સંબંધિત દોષ સૌથી વધુ જોવા મળતા હોય છે. વાસ્તુ અનુસાર ફ્લેટમાં ટોયલેટ-બાથરુમ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ખૂણામાં અથવા દક્ષિણ દિશામાં હોવા જોઈએ. પરંતુ દરેક રુમમાં ટોયલેટ બાથરુમ આ રીતે નથી બની શકતા. ઘણા ફ્લેટમાં ખોટી દિશામાં ટોયલેટ બાથરુમ બનેલા જોવા મળે છે. 

વાસ્તુ દોષનું સમાધાન

ફ્લેટમાં વાસ્તુ દોષ હોય શકે છે તે વાત સાચી છે પરંતુ સારી વાત એ છે કે વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં વાસ્તુ દોષ સર્જાતો હોય તો તેને કેવી રીતે દુર કરી શકાય તેનું સમાધાન પણ જણાવેલું હોય છે. તમે નિષ્ણાંતની મદદ લઈ વાસ્તુ દોષનું સમાધાન કરી શકો છો. આ સિવાય તોડફોડ વિના વાસ્તુ દોષ દુર કરવા માટે તમે ફર્નીચરની જગ્યા, રંગ, લાઈટ વગેરે ફેરફાર કરી વાસ્તુ દોષને દુર કરવાના ઉપાય પણ કરી શકો છો. આ સાથે જ તમે એવી વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરી શકો છો જેના દ્વારા ઘરની નેગેટિવ એનર્જી ઓછી થાય અને પોઝિટિવ એનર્જી વધે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

