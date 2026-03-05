Sankashti Chaturthi: 6 માર્ચ અને શુક્રવારે ફાગણ મહિનાની સંકટ ચોથ, નોટ કરી લો ચંદ્ર પૂજાની વિધિ અને ચંદ્રોદયનો સમય

Prev
Sankashti Chaturthi: હોળી પછી આવતી સંકટ ચતુર્થીનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. ફાગણ માસની સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવાથી જીવનની તમામ બાધા દુર થાય છે. સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવાથી મનોકામના પૂર્ણ થતી હોવાની પણ માન્યતા છે. ફાગણ માસની સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત 6 માર્ચ 2026 ના રોજ રાખવામાં આવશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:50 PM IST
  • સંકટ ચતુર્થી વ્રત કરવાની વિધિ અને લાભ.
  • 6 માર્ચ 2026 સંકટ ચતુર્થી પંચાંગ.
  • સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવાથી મનોકામના પૂર્ણ થતી હોવાની માન્યતા.

Sankashti Chaturthi: ફાગણ માસની સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત ખાસ હોય છે. આ દિવસ ભગવાન ગણેશ અને ચંદ્રની પૂજા કરવાનો વિશેષ દિવસ ગણાય છે. સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરી ગણપતિ ભગવાનની પૂજા કરવાથી દરેક મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. જીવનમાં જો કોઈ સમસ્યા ચાલી રહી હોય તો તેનું નિવારણ પણ શ્રીગણેશની પૂજા કરવાથી થઈ શકે છે. સંકટ ચતુર્થીના દિવસે વ્રત કરી ગણપતિ ભગવાન અને ચંદ્રની પૂજા કરવાની હોય છે. ચંદ્રોદય થયા પછી વ્રત ખોલવાનું હોય છે. તો ચાલો જાણીએ સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવાની વિધિ, ચંદ્રોદયનો સમય અને વ્રત કરવાથી થતા લાભ વિશે.

6 માર્ચ 2026 સંકટ ચતુર્થી પંચાંગ

ફાગણ માસની ચતુર્થીની તિથિન પ્રારંભ 6 માર્ચે સાંજે 6.56 મિનિટે થશે અને ચતુર્થીની તિથિનુ સમાપન 7 માર્ચે 7.20 મિનિટે થશે. ચતુર્થીમાં ચંદ્રની પૂજા કરવાની હોય છે અને સંકટ ચતુર્થીનો ચંદ્ર 6 માર્ચે ઉદય થશે એટલે સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત 6 માર્ચે કરવાનું રહેશે. સંકટ ચતુર્થી પર ચંદ્રોદયનો સમય પંચાંગ અનુસાર 6 માર્ચે રાત્રે 9.14 મિનિટે થશે. 

સંકટ ચતુર્થી વ્રત કરવાની વિધિ

સંકટ ચતુર્થીના દિવસે સવારે સૂર્યોદય પહેલા જાગી જવું અને સ્નાનાદિ કર્મ કરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરવા. ત્યારબાદ ગણપતિ ભગવાન સામે વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરવો અને સવારે સૌથી પહેલા ગણેશજીની પૂજા કરવી. ગણેશજીની પૂજા કર્યા પછી આખો દિવસ પાણી અને ફળ ગ્રહણ કરી વ્રત કરવું અને રાત્રે ચંદ્રના દર્શન કરી ચંદ્ર પૂજા કરી વ્રતનું પારણું કરવું. સંકટ ચતુર્થીની પૂજામાં ગણપતિ ભગવાનને લાડુ અચૂક અર્પણ કરવા.

સંકટ ચતુર્થીમાં ચંદ્ર પૂજા કરવાની વિધિ

સંકટ ચતુર્થીની સવારની પૂજા પછી જ્યારે ચંદ્ર દર્શન થાય ત્યારે ચંદ્રની પૂજા કરવાની હોય છે અને પૂજા કર્યા પછી જ વ્રત ખોલવાનું હોય છે. ચંદ્રોદય થાય એટલે એક કળશમાં પાણી ભરી તેમાં કાચુ દૂધ, ચોખા પધરાવો. ચંદ્રને આ જળથી 3 વખત અર્ધ્ય આપો. જળ અર્પણ કરતી વખતે ઓમ ચંદ્રમસે નમ: મંત્રનો જાપ કરતાં રહેવું. ચંદ્ર પૂજા કરી જે કામનાની પૂર્તિની ઈચ્છા હોય તે કામના માટે પ્રાર્થના કરો અને સૌથી પહેલા લાડુનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી વ્રત ખોલવું. 

સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવાના લાભ

શાસ્ત્રો અનુસાર જે પણ વ્યક્તિ શ્રદ્ધાપૂર્વક સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરે છે તેના જીવનના દરેક પ્રકારના કષ્ટ દુર થઈ જાય છે. આ વ્રત કરવાથી મોટામાં મોટું દુ:ખ પણ દુર થઈ જાય છે. સંકટ ચતુર્થીના દિવસે ગણેશજીની પૂજા કરવાથી સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ સાથે સંતાનપ્રાપ્તિનું વરદાન પણ મળે છે તેવી માન્યતા છે. મહિલાઓ આ વ્રત મોટાભાગે સંતાન પ્રાપ્તિ અને પરિવારની સમૃદ્ધિ માટે કરે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

