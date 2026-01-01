Shubh Muhurt 2026: વર્ષ 2026 ના સૌથી ખાસ 7 દિવસો, આ દિવસે કરેલા કામનું મળે અનેકગણું ફળ, મુહૂર્ત જોયા વિના કરી શકો શુભ કામ
Shubh Muhurt 2026: વર્ષ 2026 ની શરુઆત થઈ ગઈ છે અને આજે તમને આ વર્ષમાં આવનારા સૌથી ખાસ અને શુભ 7 દિવસો વિશે જણાવીએ. આ દિવસો એટલા ખાસ હોય છે કે તમે કોઈપણ શુભ કામ મુહૂર્ત કઢાવ્યા વિના કરી શકો છો.
Shubh Muhurt 2026: સનાતન પરંપરામાં દરેક શુભ અને માંગલિક કાર્ય કરવા માટે શુભ મુહૂર્ત કાઢવામાં આવે છે. જેથી તે કામ સારી રીતે પૂરું થાય અને તેનું શુભ ફળ મળે, જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ વધે. હિન્દુ ધર્મમાં કેટલીક એવી તિથિઓ દર્શાવેલી છે જેને અત્યંત શુભ અને અબુજ મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ તિથિ પર મુહૂર્ત જોયા વિના પણ તમે કોઈપણ શુભ કાર્ય કરી શકો છો. આ દિવસો દરમિયાન કરેલા કામનું અનેક ઘણું ફળ મળે છે. વર્ષ 2026 ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો ચાલો તમને જણાવીએ આ નવા વર્ષમાં આવા શુભ દિવસો કઈ તારીખે આવી રહ્યા છે.
વસંત પંચમી
વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં પહેલું વણજોયું મુહૂર્ત વસંત પંચમીનું આવશે. વિદ્યા આરંભ હોય કે સગાઈ, લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ, મુંડન જેવા કાર્ય. વસંત પંચમીના દિવસે કરવું શુભ ગણાય છે. વસંત પંચમીના દિવસે વાહનની ખરીદી અને નવા વેપારની શરૂઆત પણ લાભકારી નીવડે છે. વસંત પંચમીનો દિવસ એટલો શુભ હોય કે તે દિવસે મુહૂર્ત જોયા વિના લગ્ન પણ કરી શકાય. આ દિવસે સરસ્વતી પૂજા કરવાનું મહત્વ છે. આ વર્ષે વસંત પંચમી 23 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ આવશે.
ફુલેરા દૂધ
ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની બીજ ની તિથિને ફુલેરા દૂજ કહેવાય છે. આ દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધાજીની પૂજા કરવામાં આવે છે આ દિવસે શુભ કાર્ય કરવા શુભ રહે છે આ દિવસે ફુલેરા દૂજ 19 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવાશે.
અક્ષય તૃતીયા
હિન્દુ ધર્મમાં અક્ષય તૃતીયાને પણ શુભ દિવસ ગણવામાં આવે છે આ દિવસે સોના ચાંદીની ખરીદીથી લઈને માંગલિક કાર્ય કરવા શુભ ગણાય છે. માન્યતા છે કે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે કરેલા કાર્યોનું અક્ષય ફળ મળે છે. વર્ષ 2026 માં અક્ષય તૃતીયા 19 એપ્રિલે ઉજવાશે.
સીતા નવમી
વૈશાખ શુક્લ નવમીની તિથિને સીતા નવમી તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે માતા સીતા પ્રગટ થયા હતા. આ દિવસે ધન, વૈભવ માટે અને પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે મહિલાઓ વ્રત રાખે છે. કહેવાય છે કે આ દિવસે કરેલા કામોમાં પણ સફળતા મળે છે આ વર્ષે સીતા નવમી 25 એપ્રિલ 2026 ના રોજ ઉજવાશે.
ગંગા દશેરા
દર વર્ષે જેઠ મહિનાના શુક્લપક્ષની 10મીની તિથિએ ગંગા દશેરા ઉજવાય છે. આ દિવસે ગંગા સ્નાન અને ગંગા પૂજન નું વિશેષ મહત્વ છે સાથે જ આ દિવસ શુભ કાર્ય કરવા માટે પણ ઉત્તમ ગણાય છે. આ વર્ષે ગંગા દશેરા 25 મે 2026 ના રોજ ઉજવાશે.
ભડલી નવમી
અક્ષય તૃતીયાની જેમ ભડલી નવમી પણ લગ્ન અને અન્ય શુભ કાર્યો માટે ઉત્તમ મુહૂર્ત ગણાય છે. આ દિવસે મુહૂર્ત જોયા વિના લગ્ન પણ કરી શકાય છે. આ વર્ષે ભડલીનો 22 જુલાઈ 2026 ના રોજ ઉજવાશે.
દેવ ઉઠી એકાદશી
દેવ ઉઠી એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ 4 મહિનાની યોગ નિંદ્રા કરીને જાગે છે. કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશીને દેવ ઉઠી એકાદશી તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે ચાતુર્માસ પૂરો થાય છે અને ચાર મહિના પછી શુભ કાર્યો કરવાની શરૂઆત થાય છે. 2026 માં દેવ ઉઠી એકાદશી 20 નવેમ્બરે ઉજવાશે.
