Diwali 2025: દિવાળી સુધીમાં ખરીદીના 7 શુભ મુહૂર્ત, આ વર્ષે પુષ્ય નક્ષત્ર અને ધનતેરસ ખરીદી માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ

Diwali Shubh Muhurat: આ વર્ષ દિવાળી પહેલા ખરીદી માટેના શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવા 7 મુહૂર્ત આવશે. જેમાં પુષ્ય નક્ષત્ર અને ધનતેરસ સૌથી શ્રેષ્ઠ હશે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ ખરીદીના કયા કયા શુભ મુહૂર્ત આ વર્ષે આવશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:57 PM IST

Diwali 2025: દિવાળી સુધીમાં ખરીદીના 7 શુભ મુહૂર્ત, આ વર્ષે પુષ્ય નક્ષત્ર અને ધનતેરસ ખરીદી માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ

Diwali Shubh Muhurat: આ વર્ષે દિવાળીનો પર્વ 20 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ઉજવાશે. જ્યારે ધનતેરસ આ વર્ષે 18 ઓક્ટોબરે મનાવવામાં આવશે. આ દિવસે સોનું, ચાંદી અને નવી વસ્તુઓ ખરીદવાથી ધન ધાન્યમાં 13 ગણી વૃદ્ધિ થાય છે તેવી માન્યતા છે. જો કે આ વર્ષની દિવાળી ખાસ હશે કારણ કે આ વર્ષે માત્ર ધનતેરસ નહીં તે પહેલા પણ ખરીદી માટે શ્રેષ્ઠ દિવસો આવશે. દિવાળી સુધીમાં આ વખતે 7 શુભ મુહૂર્ત આવવાના છે. 

પંચાંગ અનુસાર દિવાળીના તહેવાર સુધીમાં આ વર્ષે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, ત્રિપુષ્કર યોગ, રવિ યોગ, અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને અભિજીત મુહૂર્ત રહેવાનું છે. જેમાં પુષ્ય નક્ષત્ર પણ આ વર્ષે ધનતેરસ પહેલા આવવાનું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કુલ 27 નક્ષત્રોનો ઉલ્લેખ છે. જેમાંથી પુષ્ય નક્ષત્રને નક્ષત્રોનો રાજા કહેવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ધન, વૈભવ અને યશનું પ્રતીક છે. આ દિવસે કરેલી ખરીદી પણ અનેક ગણું ફળ આપે છે. 

પુષ્ય નક્ષત્રમાં પણ ઘર, વાહન, પ્રોપર્ટી કે સોનું ખરીદી શકાય છે. આ મુહૂર્ત પણ ઉત્તમ ગણાય છે. જો તમે દિવાળી પહેલા શુભ ખરીદી કરવા માંગો છો તો 14 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ પુષ્ય નક્ષત્ર છે. આ દિવસે તમે ખરીદી કરી શકો છો. 

દિવાળી પહેલા ખરીદીના શુભ મુહૂર્ત

11 ઓક્ટોબર 2025 શનિવાર - સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃતસિદ્ધિ યોગ
12 ઓક્ટોબર 2025 રવિવાર - રવિયોગ
14 ઓક્ટોબર 2025 મંગળવાર - પુષ્ય નક્ષત્ર
17 ઓક્ટોબર 2025 શુક્રવાર - સિદ્ધિ રાજયોગ
18 ઓક્ટોબર 2025 શનિવાર - ધનતેરસ
19 ઓક્ટોબર 2025 રવિવાર - અમૃત સિદ્ધિ યોગ
20 ઓક્ટોબર 2025 - દિવાળી, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ

સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ઉજવાશે દિવાળી

આ વર્ષે દિવાળીનો તહેવાર અત્યંત ખાસ હશે. આ વર્ષે દિવાળી સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ઉજવાશે. આ દિવસ પણ ખરીદી માટે ઉત્તમ રહેવાનો છે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ખરીદી કરવી શુભ હોય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

