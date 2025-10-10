Diwali 2025: દિવાળી સુધીમાં ખરીદીના 7 શુભ મુહૂર્ત, આ વર્ષે પુષ્ય નક્ષત્ર અને ધનતેરસ ખરીદી માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ
Diwali Shubh Muhurat: આ વર્ષ દિવાળી પહેલા ખરીદી માટેના શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવા 7 મુહૂર્ત આવશે. જેમાં પુષ્ય નક્ષત્ર અને ધનતેરસ સૌથી શ્રેષ્ઠ હશે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ ખરીદીના કયા કયા શુભ મુહૂર્ત આ વર્ષે આવશે.
Trending Photos
Diwali Shubh Muhurat: આ વર્ષે દિવાળીનો પર્વ 20 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ઉજવાશે. જ્યારે ધનતેરસ આ વર્ષે 18 ઓક્ટોબરે મનાવવામાં આવશે. આ દિવસે સોનું, ચાંદી અને નવી વસ્તુઓ ખરીદવાથી ધન ધાન્યમાં 13 ગણી વૃદ્ધિ થાય છે તેવી માન્યતા છે. જો કે આ વર્ષની દિવાળી ખાસ હશે કારણ કે આ વર્ષે માત્ર ધનતેરસ નહીં તે પહેલા પણ ખરીદી માટે શ્રેષ્ઠ દિવસો આવશે. દિવાળી સુધીમાં આ વખતે 7 શુભ મુહૂર્ત આવવાના છે.
પંચાંગ અનુસાર દિવાળીના તહેવાર સુધીમાં આ વર્ષે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, ત્રિપુષ્કર યોગ, રવિ યોગ, અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને અભિજીત મુહૂર્ત રહેવાનું છે. જેમાં પુષ્ય નક્ષત્ર પણ આ વર્ષે ધનતેરસ પહેલા આવવાનું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કુલ 27 નક્ષત્રોનો ઉલ્લેખ છે. જેમાંથી પુષ્ય નક્ષત્રને નક્ષત્રોનો રાજા કહેવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ધન, વૈભવ અને યશનું પ્રતીક છે. આ દિવસે કરેલી ખરીદી પણ અનેક ગણું ફળ આપે છે.
પુષ્ય નક્ષત્રમાં પણ ઘર, વાહન, પ્રોપર્ટી કે સોનું ખરીદી શકાય છે. આ મુહૂર્ત પણ ઉત્તમ ગણાય છે. જો તમે દિવાળી પહેલા શુભ ખરીદી કરવા માંગો છો તો 14 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ પુષ્ય નક્ષત્ર છે. આ દિવસે તમે ખરીદી કરી શકો છો.
દિવાળી પહેલા ખરીદીના શુભ મુહૂર્ત
11 ઓક્ટોબર 2025 શનિવાર - સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃતસિદ્ધિ યોગ
12 ઓક્ટોબર 2025 રવિવાર - રવિયોગ
14 ઓક્ટોબર 2025 મંગળવાર - પુષ્ય નક્ષત્ર
17 ઓક્ટોબર 2025 શુક્રવાર - સિદ્ધિ રાજયોગ
18 ઓક્ટોબર 2025 શનિવાર - ધનતેરસ
19 ઓક્ટોબર 2025 રવિવાર - અમૃત સિદ્ધિ યોગ
20 ઓક્ટોબર 2025 - દિવાળી, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ
સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ઉજવાશે દિવાળી
આ વર્ષે દિવાળીનો તહેવાર અત્યંત ખાસ હશે. આ વર્ષે દિવાળી સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ઉજવાશે. આ દિવસ પણ ખરીદી માટે ઉત્તમ રહેવાનો છે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં ખરીદી કરવી શુભ હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે