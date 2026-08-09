/ગણતરીની કલાકોમાં બનશે એક મહાન યોગ! બુધાદિત્ય યોગથી આ 4 રાશિઓને થશે અપાર ધન લાભ!

Budhaditya Yog Lucky Zodiac Signs: આ સોમવાર ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય બંને દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ દુર્લભ અને શુભ સંયોગ લાવે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, 10 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય અને બુદ્ધિનો ગ્રહ બુધ કર્ક રાશિમાં સાથે રહેશે. આ બે મુખ્ય ગ્રહોના મિલનથી બુધાદિત્ય રાજયોગ સર્જાઈ રહ્યો છે, જેને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં જ્ઞાન, પદ, બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરવા માટે માનવામાં આવે છે.
સોમવાર અને બુધાદિત્ય યોગનું આ અદ્ભુત સંયોજન ભગવાન શિવના આશીર્વાદ સાથે ઘણી રાશિઓના જીવનમાં પ્રગતિના નવા દરવાજા ખોલશે.
વૃષભ રાશિ:
ત્રીજા ભાવમાં આ યોગ તમારા હિંમત, બહાદુરી અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે, અને અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના પ્રદર્શન અને નવી તકો માટે પ્રશંસા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ:
સૂર્ય અને બુધ તમારી પોતાની રાશિ (પ્રથમ ભાવ)માં યુતિમાં છે, જે તમારા વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરે છે. કાર્યસ્થળ પર નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં સુધારો થશે, અને સમાજમાં તમારા માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને અચાનક કોઈ મહત્વપૂર્ણ સોદો અથવા લાભ મળવાની શક્યતા છે.
કન્યા રાશિ:
અગિયારમા (લાભ) ભાવમાં બુધાદિત્ય યોગની રચના તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. જૂના રોકાણો અથવા વ્યવસાયિક સોદાઓ અણધાર્યા નફા આપી શકે છે. મોટા ભાઈઓ અને ઉપરી અધિકારીઓનું માર્ગદર્શન પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે.
વૃશ્ચિક રાશિ:
ભાગ્ય (ભાગ્ય)ના નવમા ભાવમાં આ યોગની રચના તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરશે. હાઈ શિક્ષણ અથવા લાંબા અંતરની ધાર્મિક યાત્રાઓ માટે સુખદ તકો મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે, અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની શક્યતાઓ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)