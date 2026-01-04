Chanakya Niti Tips: મૃત્યુ પછી ક્યારેય ખાલી હાથે જતો નથી વ્યક્તિ, આ 3 વસ્તુઓ સાથે જાય છે પરલોક
Chanakya Niti Tips: આચાર્ય ચાણક્યના મતે, વ્યક્તિ ક્યારેય ખાલી હાથે મરતો નથી. ત્રણ મહત્વપૂર્ણ બાબતો તેમના આત્માને મૃત્યુ પછીના જીવનમાં લઈ જાય છે. ચાણક્ય નીતિ શાસ્ત્રમાં આનો ઉલ્લેખ છે.
Trending Photos
Chanakya Niti Tips: મૃત્યુ એ જીવનનું એક કડવું સત્ય છે જેનો સામનો દરેક વ્યક્તિએ એક દિવસ કરવો જ પડે છે. આત્મા શરીરમાંથી મુક્ત થતાં જ, સંબંધીઓ શરીર પ્રત્યેનો પોતાનો લગાવ ગુમાવી દે છે. તેઓ અંતિમ સંસ્કાર કરે છે અને પાછા ફરે છે.
જોકે, મૃત્યુ પછી, ત્રણ ખાસ વસ્તુઓ આત્માને પરલોકમાં લઈ જાય છે. ભારતના મહાન વિદ્વાન ગણાતા ચાણક્યએ તેમના નીતિ શાસ્ત્રમાં આ બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચાલો આપણે મૃત્યુ પછીના જીવનમાં કઈ વસ્તુઓ સાથે જાય છે.
સારા કાર્યો
ચાણક્ય નીતિ અનુસાર, વ્યક્તિ તેના જીવનભર કરેલા ન્યાયી અને અધર્મી કાર્યોના આધારે સુખ, દુ:ખ અને પુણ્ય કાર્યોનો અનુભવ કરે છે. આ ગુણો નક્કી કરે છે કે વ્યક્તિ મૃત્યુ પછી નરકમાં જશે કે સ્વર્ગમાં. તેથી, એવું કહેવાય છે કે વ્યક્તિના ગુણો તેની સાથે પરલોકમાં જાય છે. તેથી જ એવું કહેવાય છે કે જન્મથી મૃત્યુ સુધી, વ્યક્તિએ હંમેશા સારા કાર્યો કરવા જોઈએ અને કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનું ટાળવું જોઈએ.
માન-સન્માન
જે વ્યક્તિ સારા કાર્યો કરે છે, મહેનતુ અને વ્યવહારુ છે અને સમાજમાં ખૂબ માન મેળવે છે. આવા વ્યક્તિઓને મૃત્યુ પછી પણ તેમના સારા ગુણો માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, ખરાબ કાર્યો કરનાર વ્યક્તિ જીવનભર આદરથી વંચિત રહે છે, પરંતુ મૃત્યુ પછી પણ, લોકો તેમના પ્રત્યે હીનતાની લાગણી રાખે છે. આવા વ્યક્તિઓને મૃત્યુ પછી પણ ક્યારેય આદર મળતો નથી.
અધુરી ઇચ્છાઓ
એવું કહેવાય છે કે મૃત્યુ પછી અપૂર્ણ ઇચ્છાઓ મૃતકના આત્મા સાથે આવે છે, પછી ભલે તે સંપત્તિ, મિલકત અથવા અન્ય કોઈપણ પ્રકારની ઇચ્છા હોય. આ જ કારણ છે કે, વ્યક્તિના અચાનક મૃત્યુ પછી, લોકો તેમની અપૂર્ણ ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા માટે ખાસ પ્રાર્થના અથવા ધાર્મિક વિધિઓ કરે છે, જેથી તેમના આત્માને શાંતિ મળે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી ચાણક્ય નીતિ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે