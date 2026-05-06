/સૂર્ય પર જોવા મળશે આગની રિંગ, લાગશે સદીનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ, આ રાશિઓને કરશે અસર

Zodiac Signs Impact: 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, આકાશમાં એક ખૂબ જ ખાસ દૃશ્ય જોવા મળશે. આ દિવસે, એક વલયાકાર સૂર્યગ્રહણ, જેને "અગ્નિનો વલય" પણ કહેવામાં આવે છે. ચંદ્ર સૂર્યને સંપૂર્ણપણે ઢાંકશે નહીં, અને સૂર્ય અગ્નિના ચમકતા વલય જેવો દેખાશે.
Zodiac Signs Impact: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ આ ગ્રહણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની અસર ઘણી રાશિઓના વિચાર, સંબંધો અને નિર્ણયો પર પડી શકે છે.
જ્યોતિષીઓના મતે, આ ગ્રહણ કર્ક રાશિ અને અશ્લેષા નક્ષત્રમાં થશે. કર્ક મન, લાગણીઓ અને પરિવાર સાથે સંકળાયેલ છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન લોકોના મૂડ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. ઘણા લોકો જૂના સંબંધો અથવા ભૂતકાળની ઘટનાઓ પર વધુ પડતું ધ્યાન આપી શકે છે. કેટલાકને અચાનક નવી શરૂઆત કરવાનું મન પણ થઈ શકે છે.
સૂર્યગ્રહણ ક્યારે થશે?
આ સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ રાત્રે 9.04 વાગ્યે શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 4.25 વાગ્યા સુધી ચાલશે. તેનો મુખ્ય તબક્કો આશરે 6 મિનિટ અને 23 સેકન્ડ ચાલવાનો અંદાજ છે, જે તેને સૌથી લાંબા ગ્રહણોમાંનો એક બનાવે છે.
શું તે ભારતમાં દેખાશે?
આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં. પરિણામે, સૂતક કાળ માન્ય રહેશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ પર કોઈ પ્રતિબંધ રહેશે નહીં. જોકે, જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં એવું માનવામાં આવે છે કે ગ્રહણની અસરો ફક્ત તેની દૃશ્યતા પર આધારિત નથી, ગ્રહોની સ્થિતિ પણ ભૂમિકા ભજવે છે.
કર્ક, વૃશ્ચિક અને મીન
આ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ ભાવનાત્મક બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે.
મેષ અને સિંહ
આ સમય આ રાશિઓ માટે નવી શરૂઆત લાવી શકે છે. તેઓ તેમની નોકરી, કારકિર્દી અથવા વ્યક્તિગત જીવનમાં નવી તકો શોધી શકે છે.
તુલા અને મકર
આ રાશિના લોકોને પૈસા અને સંબંધો સંબંધિત બાબતોમાં સંતુલન જાળવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જાણકાર નિર્ણયો લેવાનું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
આ ગ્રહણ ક્યાં દેખાશે?
આ સૂર્યગ્રહણ યુરોપ, કેનેડા, ગ્રીનલેન્ડ, આઇસલેન્ડ, રશિયા અને ઉત્તરી સ્પેન સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં દેખાશે. ભારતમાં, લોકો તેને લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ દ્વારા જોઈ શકશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)