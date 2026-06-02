આતો ટ્રેલર હતું, આર્થિક મંદી, મોંઘવારી અને યુદ્ધનું અસલી પિક્ચર હવે જોશે દુનિયા, 'ગુરૂ' લાવશે તબાહી!

દુનિયા આ સમયે આર્થિક અસ્થિરતા, તેલની અછત, મોંઘવારી અને મંદીની આશંકાનો સામનો કરી રહી છે. કુલ મળી ભવિષ્યના સંકેત સારા નથી. જ્યોતિષીય ભવિષ્યવાણી પણ તેની પુષ્ટિ કરી રહી છે. 2 જૂન 2026ના અતિચારી ગુરૂ ગોચર કરી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જાણીતા એસ્ટ્રોલોજર ડો. અજય ભામ્બી પાસેથી જાણો દુનિયા પર તેની શું અસર થશે અને આવનાર વર્ષ કેવું રહેશે?
હજુ તો માત્ર ટ્રેલર છે....
એસ્ટ્રોલોજર ડો. અજય ભામ્બી કહે છે કે દુનિયાએ મોંઘવારી, સંસાધનો માટે થયેલી લડાઈ અને આર્થિક અસ્થિરતાના મામલામાં ટ્રેલર જોયું છે. અસલી પિક્ચર તો હજુ સામે આવવાનું બાકી છે. તેમાં ગુરૂ ગ્રહની મહત્વની ભૂમિકા છે. દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ વર્ષ 2026થી અતિચારી થઈ ગયા છે. એટલે કે તેમની ગતિ વધી ગઈ છે.
ગુરૂની અતિચારી ચાલનો મતલબ છે કે તેમની ગતિ વધશે, જેનાથી તેઓ જલ્દી-જલ્દી રાશિ બદલે છે. ગુરૂનો સંબંધ જ્ઞાન, આધ્યાત્મ, સોનું, નાણા, બેન્કિંગ વગેરે ક્ષેત્રોથી છે. જોકે ગુરૂ અત્યારે હાઈવે પર દોડી રહ્યાં છે, તેથી ઇકોનોમીમાં અસંતુલન પેદા કરી રહ્યાં છે. મોંઘવારી વધી રહી છે અને દુનિયા સંસાધનો માટે લડી રહી છે.
હવે સંસાધનોની લડાઈ
ડો. ભામ્બી કહે છે, પહેલા લડાઈ જમીન પડાવી લેવા અને પોતાના સામ્રાજ્યને વધારવા માટે કરવામાં આવતી, પરંતુ હવે લડાઈ સંસાધનોની છે. આપણે જોઈ રહ્યાં છીએ કે કઈ રીતે અમેરિકા તેલ અને અન્ય નેચરલ રિસોર્સવાળા દેશો પર હુમલો કરી રહ્યું છે. વર્ષ 2025થી ગુરૂ અતિચારી થયેલા છે અને આગામી 8 વર્ષ એટલે કે વર્ષ 2032 સુધી ઝડપી ગતિએ ચાલશે.
ગુરૂની આ ચાલ આર્થિક સમસ્યા લાવશે. મોંઘવારી વધશે, મંદી આવશે અને નાણાકીય કૌભાંડ થશે. દેશ-દુનિયા નાના આર્થિક કૌભાંડથી લઈને મોટા આર્થિક કૌભાંડની સાક્ષી બનશે. કુલ મળી તે કહી શકીએ કે દુનિયાએ હજુ ખરાબ સમય માટે તૈયાર રહેવું પડશે.
શિક્ષણ પર પણ સંકટ
નીટના પેપર લીકને લઈને તમામ પરીક્ષાઓમાં થઈ રહેલા ફ્રોડ અને ગડબડી પહેલાથી થઈ રહી છે. સીબીએસઈથી લઈને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સુધીમાં ગડબડીને લઈને બબાલ જોવા મળી રહી છે, તેના પર આવનાર સમય તો શિક્ષણનો સત્યનાશ કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી થઈ શકે છે. તેમાં તણાવ અને બેચેની વધશે.
ટેક્નોલોજીને લઈને વાત કરીએ તો એઆઈ જે ઝડપથી વધી રહ્યું છે, તે ખતરો તો પેદા કરી રહ્યું છે પરંતુ મનુષ્યોની જરૂરિયાતને રિપ્લેસ કરી શકશે નહીં. ડપરંતુ આશંકા છે કે તેનો ફુગ્ગો પણ ફૂટી સકે છે.
ધર્મ ઘટશે, આધ્યાત્મ વધશે
ડો. ભામ્બી અનુસાર ગુરૂની ચાલ લોકોની ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ પર પણ અસર કરશે. આવનાર સમયમાં ધર્મ ઘટશે પરંતુ આધ્યાત્મ વધશે.
આનો અર્થ એ થાય કે ધર્મ વ્યક્તિ પર લાદવામાં આવે છે - એટલે કે, જે પરિવારમાં તેઓ જન્મે છે તે પરિવારનો ધર્મ તેમનો પોતાનો ધર્મ બની જાય છે. પરંતુ હવે લોકો ધર્મને માનવાની જગ્યાએ માનસિક શાંતિ માટે આધ્યાત્મનો સહારો લેશે. એટલે કે તેની અંદર પરિવર્તન આવશે.