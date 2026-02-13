ગરુડ પુરાણ મુજબ, પ્રેમમાં દગો કરનારાઓ માટે હોય છે રૂવાડા ઉભી કરી નાખે તેવી સજા, સાંભળીને તમારા હોશ ઉડી જશે !
Garud Puran: ગરુડ પુરાણમાં જણાવાયું છે કે જેઓ તેમના જીવનસાથી સાથે દગો કરે છે અથવા લગ્નેત્તર સંબંધોમાં જોડાય છે તેમને મૃત્યુ પછી કઠોર સજા ભોગવવી પડે છે. આવા વ્યક્તિઓને તામિસ્રા, મહાતામિસ્રા, રૌરવ અને કુંભીપક નરકમાં ત્રાસ આપવામાં આવે છે.
- ગરુડ પુરાણ હિન્દુ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
- પ્રેમમાં દગો કરનારાઓ માટે વિવિધ નરકમાં સજા ભોગવવી પડે છે.
- આ નરકનો હેતુ વ્યક્તિને તેના કાર્યોના પરિણામોનો અહેસાસ કરાવવાનો છે.
Garud Puran: ગરુડ પુરાણ હિન્દુ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. તે ભગવાન વિષ્ણુ અને તેમના વાહન ગરુડ વચ્ચેના સંવાદ પર આધારિત છે. તે માનવ જીવન, કર્મ, મૃત્યુ પછી આત્માની યાત્રા, પુનર્જન્મ અને મુક્તિ જેવા વિષયો પર વિસ્તૃત જણાવે છે. ગરુડ પુરાણમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિ અનિવાર્યપણે તેમના સારા અને ખરાબ કાર્યોના પરિણામોનો સામનો કરે છે. ખાસ કરીને, વૈવાહિક જીવનમાં બેવફાઈ અથવા અનૈતિક સંબંધોને ગંભીર પાપ માનવામાં આવે છે.
પ્રેમમાં દગો કરનારાઓ માટે નરક
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, જેઓ તેમના જીવનસાથી સાથે દગો કરે છે અથવા લગ્નેત્તર સંબંધોમાં જોડાય છે તેમને મૃત્યુ પછી વિવિધ નરકમાં સજા ભોગવવી પડે છે.
1. તામિસ્રા અને મહાતામિસ્રા નરક
આવા વ્યક્તિઓને તામિસ્રા અને મહાતામિસ્રા નામના નરકમાં મોકલવામાં આવતા હોવાનું વર્ણવવામાં આવ્યું છે.
તામિસ્રમાં, આત્મા અંધકાર અને દુઃખનો સામનો કરે છે.
મહાતામિસ્રમાં, આત્માને ભૂખ, તરસ અને માનસિક વેદના તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે.
આ નરકનો હેતુ વ્યક્તિને તેના કાર્યોના પરિણામોનો અહેસાસ કરાવવાનો છે.
2. રૌરવ નરક
રૌરવ નરકને અત્યંત પીડાદાયક તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ધાર્મિક કથાઓ અનુસાર, ત્યાં અતિશય ગરમી અને પીડા હોય છે, જેના કારણે આત્માને દુઃખ થાય છે.
અન્ય સજાઓનો ઉલ્લેખ
ગરુડ પુરાણમાં માત્ર નરકની સજાઓ જ નહીં પરંતુ આગામી જન્મમાં તેના પરિણામોનો પણ ઉલ્લેખ છે.
1. પ્રાણી સ્વરૂપે જન્મ
એવું માનવામાં આવે છે કે જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનસાથીને છોડી દે છે અને અનૈતિક સંબંધોમાં જોડાય છે તે પોતાના આગામી જન્મમાં પ્રાણી તરીકે જન્મી શકે છે. કેટલીક કહેવતો એમ પણ કહે છે કે આવા લોકોને ઘણા જીવનકાળ સુધી પોતાના જીવનસાથીથી અલગ થવું પડે છે.
2. ગંભીર શારીરિક સજા
ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ગરમ લોખંડના સળિયા, કોડા અને અન્ય શારીરિક યાતનાઓનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ પ્રતીકાત્મક રીતે વ્યક્તિએ પોતાના કાર્યો દ્વારા બીજાઓ પર જે દુઃખ પહોંચાડ્યું છે તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
3. કુંભીપક નરક
આવા લોકો માટે, કુંભીપક નરકનો પણ ઉલ્લેખ છે, જ્યાં અત્યંત ગંભીર ત્રાસ આપવામાં આવે છે. કેટલીક માન્યતાઓ જણાવે છે કે તેમને તેમના આગામી જીવનમાં શારીરિક દુઃખ અથવા અધૂરા જીવનનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ધાર્મિક સંદેશ શું છે?
ગરુડ પુરાણનો મુખ્ય હેતુ ભય પેદા કરવાનો નથી, પરંતુ લોકોને સાચા માર્ગ પર ચાલવા માટે પ્રેરણા આપવાનો છે. આ ગ્રંથ શીખવે છે કે વિવાહિત જીવનમાં શ્રદ્ધા અને વફાદારી મહત્વપૂર્ણ છે.
દરેક કાર્ય ફળ આપે છે.
ધર્મ, સત્ય અને નૈતિકતાનું પાલન આખરે મુક્તિ તરફ દોરી જાય છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે આ વર્ણનોને પ્રતીકાત્મક રીતે પણ સમજી શકાય છે, જે મનુષ્યોને નૈતિક અને જવાબદાર જીવન જીવવાનું શીખવે છે.
