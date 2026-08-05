/મૂર્તિ નહીં, અહીં થાય છે શિવજીના અંગૂઠાની પૂજા! એક અંગૂઠા પર ટકેલો છે આખો પર્વત, ઉમટે છે ભક્તોની ભારે ભીડ

Achaleshwar Mahadev Temple Mount Abu: સામાન્ય રીતે દરેક શિવ મંદિરમાં લોકો શિવલિંગ અથવા ભોલેનાથની મૂર્તિની પૂજા કરે છે. પરંતુ રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લામાં એક એવું અનોખું મંદિર છે, જ્યાં શિવજીના કોઈ આકારની નહીં પરંતુ તેમના જમણા પગના અંગૂઠાની પૂજા થાય છે. આ અનોખું ધામ પોતાની ખાસ ધાર્મિક માન્યતાઓ અને ચમત્કારી ઇતિહાસ માટે સમગ્ર દેશમાં જાણીતું છે. સુંદર અરવલ્લીની ટેકરીઓ વચ્ચે માઉન્ટ આબુથી લગભગ 11 કિલોમીટર દૂર અચલગઢમાં આ મંદિર આવેલું છે. આ પાવન સ્થળને અચલેશ્વર મહાદેવ મંદિર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દર વર્ષે લાખો ભક્તો અહીં પોતાની મનોકામના લઈને આવે છે.
મંદિરમાં શિવલિંગની જગ્યાએ 8 ફૂટ ઊંડો કુંડ
અચલેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં પ્રવેશતાની સાથે જ સૌથી પહેલાં પંચધાતુમાંથી બનેલી નંદી મહારાજની વિશાળ પ્રતિમા જોવા મળે છે. કહેવાય છે કે આ પ્રતિમાનું વજન લગભગ 4 ટન છે.
જ્યારે ભક્તો મંદિરના ગર્ભગૃહમાં જાય છે, ત્યારે તેમને બાકીના મંદિરોની જેમ શિવલિંગ દેખાતું નથી. ત્યાં ગર્ભગૃહમાં લગભગ 8 ફૂટ ઊંડો એક પ્રાકૃતિક પાતાળ કુંડ છે. આ કુંડની ઉપર એક ખડક (પથ્થર) છે, જેના પર મહાદેવના પગના અંગૂઠાનું નિશાન બનેલું છે. ભક્તો આ જ અંગૂઠાના નિશાન પર જળ, દૂધ અને બિલીપત્ર ચઢાવીને પૂજા કરે છે.
અંગૂઠા પર ટકેલો છે આખો માઉન્ટ આબુ પર્વત
આ મંદિરને લઈને સ્થાનિક લોકોના દિલમાં ખૂબ જ ઊંડી આસ્થા છે. માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શિવ પોતાના જમણા પગના અંગૂઠાથી આખા માઉન્ટ આબુ પર્વતને સંભાળી રાખ્યો છે. લોકોનું એવું પણ માનવું છે કે જે દિવસે આ દિવ્ય નિશાન ગાયબ થઈ જશે, તે જ દિવસે માઉન્ટ આબુનું નામનિશાન પણ મટી જશે. પર્વતને અચલ એટલે કે સ્થિર રાખવાના કારણે જ શિવજીના આ રૂપને અચલેશ્વર મહાદેવ કહેવામાં આવ્યું. શ્રાવણ મહિનામાં અને મહાશિવરાત્રી પર અહીં શ્રદ્ધાળુઓનો મોટો મેળો ભરાય છે.
પૌરાણિક કથા: જ્યારે ખાડામાં પડી ગઈ કામધેનુ ગાય
આ મંદિરનો ઇતિહાસ એક પ્રાચીન પૌરાણિક વાર્તા સાથે પણ જોડાયેલો છે. પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર, પ્રાચીન કાળમાં આ જગ્યાએ એક ખૂબ જ ઊંડી બ્રહ્મ ખાઈ (ખાડો) હતી.
એક દિવસ મહર્ષિ વસિષ્ઠની કામધેનુ ગાય તેમાં પડી ગઈ. ગાયને સહીસલામત બહાર કાઢવા માટે વસિષ્ઠ મુનિએ ગંગા અને સરસ્વતી નદીનું ધ્યાન કર્યું. તેમના આહ્વાન પર ખાડો પાણીથી ભરાઈ ગયો અને ગાય તરીને ઉપર આવી ગઈ. આ પછી તે ઊંડી ખાઈને કાયમ માટે પૂરવાની ચિંતા શરૂ થઈ.
હિમાલયના પુત્ર અને અર્બુદ નાગની કહાની
ખાઈને પૂરવા માટે મહર્ષિ વસિષ્ઠે હિમાલય પર્વત પાસે મદદ માંગી. ત્યારે હિમાલયે પોતાના પુત્ર નંદી વર્ધનને ત્યાં મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો. અર્બુદ નાગની મદદથી નંદી વર્ધન તે જગ્યાએ પહોંચ્યા અને ખાઈ પૂરવા લાગ્યા.
આ દરમિયાન તેઓ પોતે જ તે ખાડામાં ખૂંપવા લાગ્યા અને માત્ર તેમનો ઉપરનો ભાગ જ બહાર રહ્યો. આ જ ભાગ પાછળથી આબુ પર્વત કહેવાયો. જ્યારે પર્વત હલવા લાગ્યો ત્યારે ભગવાન શિવે પોતાના પગનો અંગૂઠો મૂકીને તેને કાયમ માટે સ્થિર કરી દીધો.
દેશ-વિદેશથી દર્શન કરવા પહોંચે છે ભક્તો
સિરોહીના મહારાજા દૈવત સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, અહીં શિવજી અચલ સ્વરૂપે નિવાસ કરે છે. માનવામાં આવે છે કે જે પણ ભક્ત સાચા દિલથી અંગૂઠા પર જળ અર્પિત કરે છે, તેની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે.
આ જ કારણ છે કે માત્ર રાજસ્થાન જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ અને વિદેશથી લોકો અહીં દર્શન કરવા આવે છે. સુંદર વાદીઓ વચ્ચે વસેલું આ મંદિર આપણી ધાર્મિક પરંપરાઓનો એક ખૂબ જ મોટો અને અદ્ભુત ભાગ છે.
Disclaimer: આ લેખ સ્થાનિક માન્યતાઓ, પૌરાણિક કથાઓ અને અચલેશ્વર મહાદેવ મંદિરની ઐતિહાસિક વિગતો પર આધારિત છે. તેનો હેતુ વાચકોને રાજસ્થાનના સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક વારસા વિશે માહિતી આપવાનો છે.