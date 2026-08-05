Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /મૂર્તિ નહીં, અહીં થાય છે શિવજીના અંગૂઠાની પૂજા! એક અંગૂઠા પર ટકેલો છે આખો પર્વત, ઉમટે છે ભક્તોની ભારે ભીડ

મૂર્તિ નહીં, અહીં થાય છે શિવજીના અંગૂઠાની પૂજા! એક અંગૂઠા પર ટકેલો છે આખો પર્વત, ઉમટે છે ભક્તોની ભારે ભીડ

Achaleshwar Mahadev Temple Mount Abu: રાજસ્થાનના અચલેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં કોઈ શિવલિંગની નહીં પરંતુ ભગવાન શિવના જમણા પગના અંગૂઠાની પૂજા કરવામાં આવે છે, જેને સમગ્ર માઉન્ટ આબુ પર્વતનો રક્ષક માનવામાં આવે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:05 PM IST
મૂર્તિ નહીં, અહીં થાય છે શિવજીના અંગૂઠાની પૂજા! એક અંગૂઠા પર ટકેલો છે આખો પર્વત, ઉમટે છે ભક્તોની ભારે ભીડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EMI લેટ થવા પર શું તરત ખરાબ થઈ જાય છે CIBIL સ્કોર? જાણો કેટલા દિવસ પછી વધે છે મુશ્ક
2
3
4
5