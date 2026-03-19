Salt Bath Benefits: એક ચપટી મીઠું નેગેટિવ એનર્જીની કરી દેશે દુર, જાણો કેવી રીતે કરવો ઉપયોગ?
Salt Bath Benefits: જો મનમાં વધારે પડતા નકારાત્મક વિચારો આવતા હોય કે પછી મન સતત ઉદાસ રહેતું હોય તો આવી નેગેટિવ એનર્જીને શરીરમાંથી દુર કરવા માટે 1 ચપટી મીઠાનો આ પ્રયોગ કરી શકો છો.
Salt Bath Benefits: ભોજનમાં વપરાતું મીઠું વ્યક્તિને ભાગ્યને પણ બદલી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મીઠાનું વિશેષ મહત્વ દર્શાવેલું છે. મીઠાનો સંબંધ ચંદ્ર અને શુક્ર ગ્રહ સાથે છે. મીઠા સંબંધિત વાસ્તુ ઉપાયો અને નજર ઉતારવાના ઉપાય વિશે તો તમે પણ જાણતા હશો. પરંતુ આજે તમને મીઠાના એવા પ્રયોગ વિશે જણાવીએ જે પાવરફુલ છે પણ જાણકારીના અભાવના કારણે લોકો તેનો લાભ લેવાનું ચુકી જાય છે.
આજના સમયમાં અનેક લોકો એવા હશે તે નેગેટિવ વિચારોના કારણે પરેશાન રહેતા હોય છે. આ પરેશાનને દુર કરવાનો સૌથી અસરકાર રસ્તો છે મીઠું. એક ચપટી મીઠું મનના નેગેટિવ વિચારો અને નેગેટિવ એનર્જીને દુર કરવામાં મદદરુપ થઈ શકે છે. મીઠાના આ ઉપાયને સોલ્ટ બાથ કહેવાય છે. સોલ્ટ બાથ શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે ચાલો જાણીએ.
સોલ્ટ બાથ એટલે શું ?
સોલ્ટ બાથ એટલે કે મીઠાથી નહાવું એવું નહીં. પરંતુ પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને તે પાણીથી નહાવું. નહાવાના પાણીમાં 1 ચપટી મીઠું ઉમેરી તે પાણીનો ઉપયોગ નહાવા માટે કરવો. માન્યતા છે કે સોલ્ટ બાથથી નેગેટિવ વિચારો અને નેગેટિવિટીને દુર કરવામાં મદદ મળે છે.
પાણીમાં મીઠું ઉમેરી નહાવાથી થતા લાભ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર જો નહાવાના પાણીમાં મીઠું ઉમેરવામાં આવે તો તેનાથી ઘણા લાભ થઈ શકે છે. સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય છે કે મીઠાના પાણીથી નહાવાથી નેગેટિવ એનર્જી દુર થાય છે. મીઠાનું પાણી શરીરને ઓરા ક્લીન કરવામાં મદદ કરે છે.
નેગેટિવિટી દુર થશે
ઘણીવાર આપણી આસપાસના નકારાત્મક વાતાવરણ અને નકારાત્મક એનર્જીવાળા લોકોના કારણે આપણને પણ ખરાબ વાઈબ્સ ફીલ થાય છે. મનમાં નેગેટિવ વિચારો વધી જાય છે, મન ઉદાસ રહે છે અથવા તો વાત વાતમાં ગુસ્સો આવે છે. આવા સમયે સોલ્ટ બાથ લેવાથી નેગેટિવિટી દુર થઈ જાય છે.
રાહુ ગ્રહ સંબંધિત દોષ દુર થશે
નહાવાના પાણીમાં ચપટી મીઠું મિક્સ કરીને નહાવાથી રાહુ ગ્રહ સંબંધિત દોષ પણ શાંત થાય છે. રાહુની દશા ચાલતી હોય તેમણે નહાવાના પાણીમાં મીઠું મિક્સ કરી નહાવું જોઈએ. તેનાથી રાહુ સંબંધિત દોષ દુર થાય છે.
શુક્ર દોષ દુર થશે
શુક્ર સંબંધિત દોષ હોય તે પછી લગ્ન નક્કી થવામાં બાધા આવતી હોય તો દર શુક્રવારે પાણીમાં મીઠું ઉમેરી સ્નાન કરો. શુક્રવારે મીઠાના પાણીથી નહાવાથી ભાગ્યોદય થાય છે, લગ્ન સંબંધિત સમસ્યાઓ દુર થાય છે.
સોલ્ટ બાથ માટે કયું મીઠું ઉપયોગમાં લેવું ?
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર નહાવાના પાણીમાં ઉમેરવા માટે સૌથી સારું મીઠું સમુદ્રી મીઠું અથવા તો સિંધવ મીઠું ગણાય છે. આ મીઠું નહાવાના પાણીમાં ઉમેરવાથી નેગેટિવ એનર્જી, નજર દોષ અને માનસિક તણાવ દુર થાય છે. તેનાથી મન શાંત થાય છે અને શુક્ર ગ્રહ મજબૂત થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
