13 મહિનાનું હશે નવું વર્ષ 2026 ! ઘણા વર્ષો પછી બની રહ્યો છે આ દુર્લભ સંયોગ

Adhik Maas 2026 : જ્યોતિષ ગણતરી અનુસાર, 2026નું વર્ષ ખૂબ જ ખાસ રહેશે. આ વર્ષે એક વધારાનો મહિનો આવશે, જેમાં જેઠ મહિનો એક વાર નહીં પણ બે વાર આવશે. એકંદરે 2026માં 12ને બદલે 13 મહિના હશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:49 AM IST

Adhik Maas 2026 : અંગ્રેજી કેલેન્ડરમાં 1 જાન્યુઆરીને નવા વર્ષની શરૂઆત માનવામાં આવે છે, પરંતુ હિન્દુ પરંપરા વિક્રમ સંવતના આધારે સમયની ગણતરી કરે છે. હાલમાં વિક્રમ સંવતનું 2082મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. આ કેલેન્ડર મુજબ, નવું વર્ષ ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પખવાડિયાના પહેલા દિવસે શરૂ થાય છે અને ફાગણ મહિનાને વર્ષનો છેલ્લો મહિનો માનવામાં આવે છે.

આવતું વર્ષ 2026 વિક્રમ સંવત કેલેન્ડરના દૃષ્ટિકોણથી ઘણી રીતે અનોખું અને મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ વર્ષે એક અધિક માસ (વધારાનો મહિનો) હશે, જે આ વખતે જેઠ મહિનાના રૂપમાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે 2026માં એકને બદલે બે જેઠ મહિના હશે. એક સામાન્ય જેઠ અને એક વધારાનો જેઠ. આ અધિક માસના ઉમેરાને કારણે જેઠ મહિનાનો સમયગાળો લગભગ 58થી 59 દિવસ ચાલશે. અધિક માસને ખાસ ધાર્મિક વિધિઓ માટે પવિત્ર માનવામાં આવે છે. એટલે કે, વિક્રમ સંવત કેલેન્ડર મુજબ, વર્ષ 2083માં 13 મહિના હશે.

અધિક માસ ક્યારે છે ?

પંચાંગ મુજબ, જેઠ મહિનો 22 મે, 2026થી 29 જૂન, 2026 સુધી રહેશે. દરમિયાન અધિક માસ 17 મે, 2026ના રોજ શરૂ થશે અને 15 જૂન, 2026ના રોજ સમાપ્ત થશે. જ્યારે કેલેન્ડરમાં એક મહિનાનો સમયગાળો બે વાર આવે છે, ત્યારે વધારાના મહિનાને પુરુષોત્તમ માસ અથવા અધિક માસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અધિક માસ એ મહિનાનો વધારાનો ભાગ છે જે લગભગ દર 32 મહિના, 16 દિવસ અને થોડા કલાકોમાં આવે છે. આ વધારાનો સમયગાળો, જેને અધિક માસ કહેવામાં આવે છે, તેનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ છે અને ઘણા લોકો તેને આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, દાન અને જપ માટે શુભ માને છે.

દર ત્રીજા વર્ષે અધિક માસ કેમ આવે છે ?

હિન્દુ કેલેન્ડરમાં લગભગ દર ત્રીજા વર્ષે અધિક માસ નામનો એક વધારાનો મહિનો ઉમેરવામાં આવે છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે સૌર વર્ષ અને ચંદ્ર વર્ષ વચ્ચે લગભગ 11 દિવસનો તફાવત છે. ચંદ્ર માસિક ચક્ર સૌર ચક્ર કરતા થોડું ટૂંકું હોય છે, તેથી ગણતરીમાં આ તફાવત દર વર્ષે વધે છે. આ તફાવતને સંતુલિત કરવા માટે દર થોડા વર્ષે કેલેન્ડરમાં એક વધારાનો પૂર્ણ મહિનો ઉમેરવામાં આવે છે, આમ સમય ચક્રનું ફરીથી આયોજન થાય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

