/Adhik Maas 2026: અધિક માસમાં 3 દુર્લભ મહાયોગ બનશે, 4 રાશિવાળાને તો લોટરી લાગશે! ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય

Adhik Maas 2026: પવિત્ર અધિક માસ શરૂ થઈ ગયો છે અને આ વખતે અધિક માસમાં એક સાથે અનેક એવા દુર્લભ યોગ બની રહ્યા છે જે 2037 સુધી બને તેવી શક્યતા નથી. આ દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને ખુબ જ ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
સનાતન ધર્મમાં અધિકમાસનું ખુબ મહત્વ હોય છે. અધિક માસ દર ત્રણ વર્ષે આવે છે. આ વર્ષે પવિત્ર અધિક માસ 17મી મેથી લઈને 15 જૂન સુધી રહેશે. સૌથી ખાસ વાત એ પણ છે કે આ વખતે અધિક માસમાં અનેક શુભ યોગ બનશે. આ 30 દિવસની અંદર જ બેવાર તો ગુરુ પુષ્ય યોગ બનવાનો છે. આ એક દુર્લભ સંયોગ છે કારણ કે સામાન્ય રીતે એક મહિનામાં એક જ પુષ્ય નક્ષત્ર હોય છે. બીજો સંયોગ એ છે કે જેઠ મહિનાની વચ્ચે અધિક માસ આવે એ પણ દુર્લભ સંયોગ કહી શકાય. ત્રીજો સંયોગ આ દરમિયાન ગજકેસરી યોગ અને પુષ્કર યોગ જેવા શુભ યોગ પણ બનશે. આ બધા કારણોસર આ વખતે અધિક માસ ખુબ જ ખાસ ગણાઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષની ગણતરીઓ મુજબ આવો સંયોગ હવે 2037માં જ જોવા મળશે. આ દુર્લભ સંયોગ કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ ખુબ જ શાનદાર રહી શકે છે. તમારી સુખ અને સુવિધાઓમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ ખુબ મજબૂત થશે. માતા લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા રહેશે. પ્રોપર્ટી, નવું ઘર કે વાહન ખરીદવા માટેના શુભ યોગ બની શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી સારો લાભ થાય તેવી શક્યતા છે. અટકેલું ધન પાછું મળી શકે. મનગમતી નોકરી મળે તેવા પણ યોગ બનશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળાની આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. દેવામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. કોઈ નવું કામ શરૂ કરી શકો છો. જૂના રોકાણથી બંપર લાભ થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય વીતશે. ઘર પરિવારમાં કોઈ માંગલિક કાર્યો થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં અચાનક પ્રગતિ મળવાના આસાર છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિનાજ જાતકો માટે પણ આ એક ગોલ્ડન સમય છે. આ દરમિયાન તમને અનેક કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. આવક વધવાના યોગ છે. પ્રમોશન મળવાની પણ શક્યતા છે. અચાનકથી ધન પ્રાપ્તિના શુભ યોગ બની શકે છે. કોઈ મોટા કામમાં સફળતા મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે પણ આ સમય ગોલ્ડન ટાઈમ જેવો રહેશે. તમારી કોઈ અધૂરી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે. અનેક સ્ત્રોતથી પૈસા મળી શકે છે. કોઈ કામમાં મોટી સફળતા મળવાની આશા છે. અટકેલા કામો પાર પડી શકે. માતા પિતાનો કોઈ કામમાં મોટો સહયોગ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)