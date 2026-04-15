ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualAdhikmas 2026: જાણો કઈ તારીખથી શરુ થશે અધિક માસ ? પુરુષોત્તમ માસ દરમિયાન રોજ આ કામ કરવાથી સમસ્ત પાપોનો થઈ જાય છે નાશ

Adhikmas 2026: જાણો કઈ તારીખથી શરુ થશે અધિક માસ ? પુરુષોત્તમ માસ દરમિયાન રોજ આ કામ કરવાથી સમસ્ત પાપોનો થઈ જાય છે નાશ

Importance of Adhikmas 2026: વર્ષ 2026 માં અધિક માસ એટલે કે પુરુષોત્તમ માસ આવશે. હિંદુ ધર્મમાં અધિક માસનું વિશેષ મહત્વ છે. અધિક માસમાં ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા, અર્ચના કરવાથી વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વર્ષે અધિક માસ 2026 કઈ તારીખથી શરુ થશે અને તેનું મહત્વ શું છે ચાલો જાણીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:38 PM IST
  • અધિક માસ 2026 શું કરવું અને શું ન કરવું ?
  • પુરુષોત્તમ માસનું મહત્વ 
  • પુરુષોત્તમ માસ ક્યારથી થશે શરુ ?

Importance of Adhikmas 2026: હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર દર ત્રણ વર્ષે અધિકમાસ આવે. જે વર્ષમાં અધિકમાસ આવતો હોય તે વર્ષમાં એક વધારાનો મહિનો હોય છે. અધિક માસને ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાનું નામ આપ્યું છે જેથી તેને પુરુષોત્તમ મહિનો પણ કહેવાય છે. વર્ષ 2026માં પણ અધિકમાસ આવશે.  વર્ષ 2026 પહેલા વર્ષ 2023માં અધિકમાસ હતો. વર્ષ 2023 માં શ્રાવણ મહિનો અધિક હતો અને આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2026 માં જેઠ મહિનો અધિક હશે. એટલે કે આ વર્ષે જેઠ મહિનો બેવડાશે. 

પુરુષોત્તમ માસનું મહત્વ 

હિંદુ ધર્મ અનુસાર દર ત્રણ વર્ષે એક વધારાનો મહિનો આવે છે. આ મહિનામાં પૂજા, વ્રત, જપ અને દાન કરવાનું મહત્વ હોય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ મહિનામાં ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવામાં આવે તો તેનાથી જીવનમાં થયેલા દરેક પાપનો નાશ થઈ જાય છે. આ સિવાય પુરુષોત્તમ મહિના દરમિયાન કરેલા ધાર્મિક કાર્ય, મંત્ર જાપ અને ભક્તિનું અનેક ગણું ફળ મળે છે. પુરુષોત્તમ મહિનો વર્ષ દરમિયાન આવતો વધારાનો મહિનો હોય છે પરંતુ બધા જ મહિના કરતાં સૌથી વધુ પવિત્ર અને શક્તિશાળી આ સમય હોય છે. કારણ કે આ સમયે કરેલી પૂજા અને પુણ્ય કાર્યનું ફળ અનંત ઘણું મળે છે. 

અધિક માસ 2026 ની તારીખ 

વર્ષ 2026 માં અધિક મહિનો આવતો હોવાના કારણે વર્ષ દરમિયાન 12 નહીં 13 મહિના છે. આ વર્ષે જેઠ મહિનો અધિક હશે. વર્ષ 2026માં અધિક મહિનાની શરૂઆત 17 મે 2026 થી થશે અને અધિક મહિનો 15 જુન 2026 ના રોજ પૂર્ણ થશે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર અધિક મહિનો શરૂ થતો હોય તે દિવસે વ્રત કરવું અત્યંત શુભ હોય છે. 

અધિક મહિના દરમિયાન શું કરવાથી લાભ થાય ?

ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર અધિક મહિનાના દેવતા સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ છે. ભગવાન વિષ્ણુએ વરદાન આપ્યું છે કે જે વ્યક્તિ અધિક માસ દરમિયાન નામ જપ, દાન અને ભગવત ભક્તિ કરશે તેના જીવનના પાપનો નાશ થશે અને તેના કરેલા પુણ્ય કાર્યનું અનેક ગણું ફળ મળશે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને અધિક મહિના દરમિયાન ભગવાનની પૂજા, જરૂરિયાત મંદોને દાન સહિતના કાર્યો કરવા જોઈએ. 

અધિક મહિના દરમિયાન વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ, શ્રીમદ ભગવત ગીતા વાંચવી અથવા તો ભાગવત વાંચવાનું પણ મહત્વ છે. અધિક મહિના દરમિયાન સૌથી વધુ લાભ શ્રીમદ્ ભાગવત કથા વાંચવાથી મળે છે. 

અધિક માસમાં શું ન કરવું ?

અધિક મહિનો ભક્તિ કરવાનો સમય હોય છે. અધિક મહિનામાં સગાઈ, લગ્ન, મુંડન, નામકરણ જેવા કાર્યો કરવાની મનાઈ હોય છે. અધિક મહિના દરમિયાન નવું ઘર ખરીદવું કે ગૃહ પ્રવેશ કરવા જેવા કામ પણ ન કરવા.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

