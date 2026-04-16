ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualChanakya Niti: આ ત્રણ લોકોની ક્યારેય ન લેવી જોઈએ સલાહ, બાકી બરબાદી નિશ્ચિત છે

Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્ય પ્રમાણે ખોટી વ્યક્તિની સલાહ જીવન બરબાદ કરી શકે છે. જાણો એવા ક્યા ત્રણ લોકો છે જેનાથી હંમેશા દૂર રહેવું જોઈએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 16, 2026, 04:32 PM IST
  • જીવનમાં સફળ થવા માટે અમૂલ્ય છે ચાણક્ય નીતિ
  • જીવનના અનેક પાસા વિશે ચાણક્ય નીતિમાં આપેલી છે માહિતી
  • સાચા લોકોની સલાહ બદલી નાખે છે જીવનઃ આચાર્ય ચાણક્ય

Chanakya Niti: આ ત્રણ લોકોની ક્યારેય ન લેવી જોઈએ સલાહ, બાકી બરબાદી નિશ્ચિત છે

જીવનની સફળતા તમારી મહેનતની સાથે-સાથે તમારા સલાહકારો પર પણ નિર્ભર કરે છે. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર ખોટા વ્યક્તિનું માર્ગદર્શન તમને બરબાદી તરફ ધકેલી શકે છે.

મૂર્ખથી અંતર
મૂર્ખ વ્યક્તિની પાસે ન તો અનુભવ હોય છે અને ન દૂરદર્શિતા. તે સમજ્યા વગર સલાહ આપે છે. તેવા વ્યક્તિની સલાહ તમારા સારા કામને પણ બગાડી શકે છે.

અજ્ઞાનતાનું જોખમ
આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે મૂર્ખને જ્ઞાન આપવું અને તેની સાથે ચર્ચા કરવી બંને વ્યર્થ છે. તેમની વાતો તર્કહીન હોય છે, જે તમને લક્ષ્યથી ભટકાવી ભારે નુકસાન કરાવી શકે છે.

લાલચીનો સ્વાર્થ
લાલચી વ્યક્તિની બુદ્ધિ તેના સ્વાર્થને અધીન હોય છે. તે ક્યારેય પોતાના હિત વિશે વિચારશે નહીં. તેની દરેક સલાહમાં માત્ર પોતાનો અંગત ફાયદો છુપાયેલો હોય છે.

વિશ્વાસનું સંકટ
જે વ્યક્તિ ધન કે પદની લાલચમાં આંધળો હોય, તે તમને ખોટો રસ્તો દેખાડવામાં સંકોચ કરશે નહીં. આવા લોકોની વાતમાં આવી તમે તમારૂ કામ પણ ખરાબ કરી લેશો.

ઈર્ષાળુની જાળ
જેને તમારાથી બળતરા થાય છે તે તમારો શુભચિંતક કઈ રીતે હોઈ શકે છે? ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ હંમેશા તમને નિષ્ફળ થતો જોવા ઈચ્છે છે. તેની સલાહ હંમેશા એક મીઠું ઝેર હોય છે, જે ધીમે-ધીમે નુકસાન પહોંચાડે છે.

સાચા સલાહકારની ઓળખ
હંમેશા સલાહ એવા લોકોની લો જે અનુભવી, ધૈર્યવાન અને નિઃસ્વાર્થી હોય. સંકટના સમયે એક બુદ્ધિમાન વ્યક્તિનું નાનું સૂચન પણ તમારી હારને જીતમાં બદલવાની ક્ષમતા રાખે છે.

સફળતાનો મૂળ મંત્ર
આચાર્ય ચાણક્યની આ નીતિઓને અપનાવી જીવનમાં મોટા સંકટોથી બચી શકાય છે. યાદ રાખો સાચી સલાહ જ તમારી પ્રગતિનો અસલી આધાર છે, તેથી હંમેશા વિચારો, સમજો અને પછી પસંદગી કરો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

