/ગણતરીના કલાકોમાં બનશે પૈસાનો વરસાદ કરતો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, 3 રાશિઓ ધનમાં આળોટશે, સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મહાલક્ષ્મી યોગને ખુબ જ ભાગ્યશાળી ગણવામાં આવે છે. જ્યારે ચંદ્રમા અને મંગળ કોઈ રાશિમાં યુતિ કરે ત્યારે આ મહાલક્ષ્મી યોગ બને છે. જન્માષ્ટમીના એક દિવસ બાદ ચંદ્રમા મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રમાનું આ ગોચર મિથુન રાશિમાં 5 સપ્ટેમ્બરે સવારે 10.19 કલાકે થશે. મિથુનમાં પહેલેથી જ મંગળ બિરાજમાન છે. આવામાં મિથુન રાશિમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. આ યોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ધનલાભની તકો આવી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
મિથુન રાશિ
કુંભ રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)