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ગણતરીના કલાકોમાં બનશે પૈસાનો વરસાદ કરતો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, 3 રાશિઓ ધનમાં આળોટશે, સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

જન્માષ્ટમીના એક દિવસ બાદ એટલે કે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ મિથુન રાશિમાં મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ બનવાથી કઈ રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:59 PM IST
ગણતરીના કલાકોમાં બનશે પૈસાનો વરસાદ કરતો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, 3 રાશિઓ ધનમાં આળોટશે, સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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