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સૂર્યગ્રહણ બાદ આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, અચાનક થશે ધનલાભ, સુખ-સંપત્તિ વધશે!

12મી ઓગસ્ટના રોજ સૂર્યગ્રહણ બાદ કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ આ રાશિઓને ધન અને કરિયરમાં લાભની તકો મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:29 PM IST
સૂર્યગ્રહણ બાદ આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, અચાનક થશે ધનલાભ, સુખ-સંપત્તિ વધશે!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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