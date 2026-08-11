/સૂર્યગ્રહણ બાદ આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, અચાનક થશે ધનલાભ, સુખ-સંપત્તિ વધશે!

વર્ષ 2026નું બહુ ચર્ચિત સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટે લાગશે. આ પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ હશે જેની પૂર્ણ અવસ્થા જો કે ભારતમાં જોવા મળશે નહીં. ખગોળીય દ્રષ્ટિથી આ ગ્રહણનો પ્રભાવ અનેક દેશોમાં જોવા મળશે. જ્યારે જ્યોતિષમાં આ ઘટનાને કર્ક રાશિ સાથે જોડવામાં આવી રહી છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્યને આત્મા, પદ પ્રતિષ્ઠા, પિતાના કારક ગણવામાં આવે છે. આવામાં સૂર્યગ્રહણને મહત્વપૂર્ણ જ્યોતિષીય ઘટના ગણવામાં આવે છે. જો કે ગ્રહનો વાસ્તવિક વ્યક્તિગત પ્રભાવ જન્મકુંડળી અને દશા પર નિર્ભર કરે છે. આમ છતાં રાશિ આધારિત જ્યોતિષીય માન્યતાઓ મુજબ ગ્રહણ બાદ કેટલીક રાશિઓ માટે આર્થિક અને કરિયર સંલગ્ન મામલાઓમાં ફેરફારના સંકેત ગણવામાં આવી રહ્યા છે.
કર્ક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ
મીન રાશિ
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)