/અત્યંત પ્રભાવશાળી બુધાદિત્ય યોગ બનતાની સાથે જ આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! અણધાર્યો ધનલાભ, પ્રગતિથી લોકો દંગ થશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યને ગ્રહોના રાજા ગણવામાં આવે છે અને તેમની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિના જાતકોના જીવન પર અસર પાડે છે. જૂન મહિનામાં સૂર્યનું શક્તિશાળી રાશિ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. 15મી જૂને સૂર્ય રાશિ બદલશે. બપોરે 12.34 કલાકે સૂર્ય મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જે બુધની રાશિ ગણાય છે. બુધને બુદ્ધિ, વાણી, વેપાર અને તર્ક ક્ષમતાના કારક ગણવામાં આવે છે. આ રાશિમાં સૂર્ય 16 જુલાઈ સુધી રહેશે. ઉપરથી બુધ પણ આ મિથુન રાશિમાં જ છે. ત્યારે આવામાં સૂર્ય અને બુધની યુતિથી અત્યંત પાવરફૂલ બુધાદિત્ય યોગ બનશે. જેને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખુબ જ પ્રભાવશાળી અને સૌભાગ્યશાળી ગણવામાં આવે છે.
બુધાદિત્ય યોગનું મહત્વ
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ બુધાદિત્ય શબ્દ બે શબ્દોથી બનેલો છે, બુધ અને આદિત્ય એટલે કે સૂર્ય. જ્યારે પણ બુદ્ધિના દેવતા બુધ અને ગ્રહોના રાજા સૂર્ય એક જ ભાવમાં મળે છે ત્યારે તે વ્યક્તિની બૌદ્ધિક ક્ષમતા, નિર્ણય લેવાની શક્તિ અને આત્મવિશ્વાસમાં અભૂતપૂર્વ વધારો કરે છે. આ યોગ કરિયરમાં સફળતા, સરકારી કાર્યોમાં લાભ અને ધન ધાન્ય અપાવે છે. આ વખતે આ જે યોગ બનશે તે 4 રાશિઓ માટે ફાયદો કરાવી શકે તેમ છે.
કઈ કઈ રાશિઓને થઈ શકે ફાયદો
મેષ, વૃષભ, મિથુન અને સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયરના મોરચે ક્રાંતિકારી સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન અને પગાર વધારાના યોગ બની શકે છે. વેપાર કરનારા લોકોને નવી વ્યવસાયિક ડીલ મળી શકે છે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
આત્મવિશ્વાસ વધશે
સૂર્યના પ્રભાવથી આ જાતકોની અંદર એક ગજબનો આત્મવિશ્વાસ જોવા મળશે. તમે કપરી સ્થિતિમાં પણ પડકારોને તમારી કોઠાસૂઝથી ઉકેલમાં સક્ષમ રહેશો. સમાજમાં તમારું માન સન્માન વધશે.
આર્થિક લાભ અને બચત
આ સમયગાળામાં આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. જો તમે રોકાણ કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા હશો તો આ સમય અનુકૂળ છે.
શુભ ફળ માટે શું કરવું
આ યોગનો ખાસ લાભ મેળવવા માટે જાતકોએ થોડા નાના નાના ઉપાયો પણ અજમાવવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)