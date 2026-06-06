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અત્યંત પ્રભાવશાળી બુધાદિત્ય યોગ બનતાની સાથે જ આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! અણધાર્યો ધનલાભ, પ્રગતિથી લોકો દંગ થશે

Budhaditya Yog: બુધાદિત્ય યોગ એ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત શુભ અને પ્રભાવશાળી ગણવામાં આવે છે કારણ કે તે શુભ ગ્રહો બુધ અને સૂર્ય દ્વારા બને છે. આ યોગ બનતાની સાથે જ કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. કરિયરમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે....

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:53 AM IST
અત્યંત પ્રભાવશાળી બુધાદિત્ય યોગ બનતાની સાથે જ આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! અણધાર્યો ધનલાભ, પ્રગતિથી લોકો દંગ થશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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અત્યંત પ્રભાવશાળી બુધાદિત્ય યોગ બનતાની સાથે જ આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી!
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