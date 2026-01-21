Gajkesari Yog 2026: મિથુન રાશિમાં સર્જાશે ગજકેસરી યોગ, 4 રાશિઓ માટે સૌથી શુભ, અચાનક થઈ શકે છે મોટો ધનલાભ
Gajkesari Yog 2026: વસંત પંચમીના થોડા દિવસો પછી મિથુન રાશિમાં ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ ચંદ્ર અને ગુરુની યુતિથી સર્જાશે. આ યુતિ 4 રાશિના લોકોને જબરદસ્ત લાભ કરાવી શકે છે. આ રાશિઓ કઈ છે અને તેમના માટે શુભ સમય ક્યારથી શરુ થશે ચાલો તમને જણાવીએ.
Gajkesari Yog 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગજકેસરી યોગને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જ્યારે આ યોગ બને છે ત્યારે તેનો શુભ પ્રભાવ લગભગ દરેક રાશિ પર પડે છે. 29 જાન્યુઆરી 2026 અને જયા એકાદશીના પવિત્ર દિવસે મિથુન રાશિમાં આ યોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. આ દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે જ્યાં પહેલાથી જ ગુરુ ગોચર કરે છે. ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી રહેશે. આ દિવસો દરમિયાન ચંદ્ર અને ગુરુની યુતિથી ગજકેસરી યોગ બનશે. આ યોગ રહેશે ત્યાં સુધીનો સમય 4 રાશિના લોકો માટે વરદાન સમાન સાબિત થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચંદ્ર અને ગુરુની યુતી કઈ 4 રાશિને લાભ કરાવશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ માટે ગજકેસરી યોગ અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના લોકોને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવવા લાગશે. એક કરતાં વધારે માધ્યમથી ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ હશે તો તે દૂર થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પુરા થશે. માં લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા આ સમય દરમિયાન વૃષભ રાશિના લોકો પર રહેશે. વિદેશ જવાનો પ્રયત્ન કરતા લોકોનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
ગજકેસરી યોગ કન્યા રાશિના લોકો માટે પણ શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના લોકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. ધન સંબંધિત કોઈ સમસ્યા જીવનમાં નહીં રહે. જુના કરજથી મુક્તિ મળશે. રોકાણ માટે પણ સારો સમય. આ સમય દરમિયાન કોઈ મોટા કામમાં સફળતા મળી શકે છે. વેપારીઓની કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઇ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકો માટે પણ ગજકેસરી યોગ શુભ સાબિત થશે. નોકરી કરતાં લોકોની સેલેરીમાં વધારો થઈ શકે છે. નવી નોકરી પણ લાગી શકે છે. બિઝનેસમાં મોટો ફાયદો થશે. એક કરતાં વધારે માધ્યમથી ધન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. માતા-પિતાનો સહયોગ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે પણ 29 જાન્યુઆરીથી ફાયદાકારક સમય શરૂ થશે. 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધીનો સમય કુંભ રાશિના લોકો માટે શુભ છે. જો કોઈ મહત્વનું કામ કરવાનું હોય તો આ સમય દરમિયાન કરી શકાય છે. આ સમય દરમિયાન કરેલા દરેક કામમાં સફળતા મળે તેવી શક્યતા વધુ રહેશે. આ સમય દરમિયાન બિઝનેસમાં પણ નફો વધારે થઈ શકે છે. સંપત્તિથી લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વાહન ખરીદવાનું ઇચ્છતા હોય તો સમય અનુકૂળ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
