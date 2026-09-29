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વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચેલો પ્રબુદ્ધતાનો પ્રકાશ - અસંખ્ય હૈયા, એક જ ભાવ : અહો ગુરુદેવ

પૂજ્ય ગુરૂદેવ રાકેશજીની ૬૦મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે મુંબઈમાં ‘Aho Gurudev – 60 Years of an Enlightened Existence’ કાર્યક્રમ યોજાયો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર દ્વારા ૩૦ આધ્યાત્મિક અને ૩૦ સેવાલક્ષી એમ ૬૦ નવા પ્રકલ્પોની જાહેરાત કરવામાં આવી. આરોગ્ય, શિક્ષણ, પ્રાણી સેવા, મહિલા સશક્તિકરણ અને પર્યાવરણ સહિતના ક્ષેત્રોમાં વિવિધ પહેલો હાથ ધરાશે. વિશ્વભરમાં આધ્યાત્મિક સંદેશ પહોંચાડવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી.

Published: Sep 29, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:33 PM IST
વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચેલો પ્રબુદ્ધતાનો પ્રકાશ - અસંખ્ય હૈયા, એક જ ભાવ : અહો ગુરુદેવ

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