Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Death Signs: અકાલ મૃત્યુ પહેલા મળે છે આવા સંકેત, અચાનક ઘટવા લાગે છે અશુભ ઘટનાઓ, દેખાતું નથી કંઈ જ

Death Signs: મૃત્યુ અંતિમ સત્ય છે. પરંતુ તેમ છતા આ સત્યનો સામનો કરવાથી લોકો ડરે છે. તેમાં પણ જેને અકાલ મૃત્યુ કહેવાય તે સ્થિતિ આવવાની હોય તે પહેલા વ્યક્તિને કેટલાક સંકેતો મળવા લાગે છે. આ સંકેતો કેવા હોય છે ચાલો જાણીએ. 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

Death Signs: અકાલ મૃત્યુ પહેલા મળે છે આવા સંકેત, અચાનક ઘટવા લાગે છે અશુભ ઘટનાઓ, દેખાતું નથી કંઈ જ

Death Signs: જેણે પણ ધરતી પર જન્મ લીધો છે તેનું મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત છે. તેથી જ હિંદુ ધર્મમાં ધરતીને મૃત્યુલોક કહેવાય છે. મૃત્યુ જો સામાન્ય હોય તો તેને ભગવાનની મરજી ગણવામાં આવે છે. પરંતુ અકાળ મૃત્યુ થાય તો આત્માને ભારે કષ્ટ સહન કરવું પડે છે. એવી માન્યતા છે કે જેનું મોત કોઈપણ કારણસર તેના સમય આવ્યા પહેલા થઈ જાય છે તેની આત્માને પરલોકમાં સ્થાન નથી મળતું. તેણે પોતાની આયુ પૂરી થાય ત્યાં સુધી ભટકવું પડે છે કારણ કે તેનું મોત અકાળ થયું હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

કેટલાક શાસ્ત્ર અનુસાર કેટલીક ઘટનાઓમાં અકાળ મૃત્યુ થયું હોય તે ભૂત, પ્રેત કે પિશાચ યોનીમાં ભટકે છે. શરીર વિના ભટકતી આત્માને ઘણું બધું સહન કરવું પડે છે તેવી પણ માન્યતા છે. ગરુડ પુરાણ અનુસાર કોઈ વ્યક્તિનું અકાળ મૃત્યુ થવાનું હોય તો મોત પહેલા તેને કેટલાક સંકેત મળે છે. મોતના થોડા મહિનાઓ પહેલાથી જ તેની સાથે કેટલીક ઘટનાઓ બનવા લાગે છે. આ સંકેતો કહેવા હોય છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 

અકાળ મૃત્યુ એટલે શું ?

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ તેની પ્રાકૃતિક ઉંમર પૂરી થાય તે પહેલા જ અપ્રાકૃતિક રીતે થઈ જાય તો તેને અકાલ મૃત્યુ કહેવાય છે. અકાલ મૃત્યુના કારણમાં દુર્ઘટના, હત્યા, આત્મહત્યા, કુદરતી આપદામાં મોત, હવા, ભોજન કે પાણી ન મળવાના કારણે મોત થવું જેવી ઘટનાનો સમાવેશ થાય છે. 

અકાળ મૃત્યુ પહેલા જોવા મળતા સંકેત 

- ગરુડ પુરાણ અનુસાર જ્યારે વ્યક્તિનું અકાલ મૃત્યુ થવાનું હોય તો તેને પોતાના નાકનો આગળનો ભાગ દેખાતો નથી. તે વ્યક્તિને અરીસો, પાણી કે તેલમાં પણ પોતાનો ચહેરો દેખાતો બંધ થઈ જાય છે. 

- શિવપુરાણ અનુસાર અકાલ મૃત્યુના 6 મહિના પહેલા વ્યક્તિની જીભ બરાબર કામ કરતી નથી. એટલે કે તેને ભોજન કે અન્ય વસ્તુનો સ્વાદ બરાબર આવતો નથી. 

- અકાલ મૃત્યુ થવાનું હોય તે વ્યક્તિની નજર પણ નબળી પડી જાય છે. ઘણી વખત સાંભળવાની ક્ષમતા પણ ઘટી જાય છે અને બોલવામાં પણ તકલીફ થાય છે એટલે કે તે વ્યક્તિ સ્પષ્ટ રીતે શબ્દ બોલી શકતી નથી. 

- અકાળ મૃત્યુ થવાનું હોય તે વ્યક્તિને ઘણી વખત અચાનક આંખે અંધારું છવાઈ જાય છે અને તે કંઈ જોઈ શકતા નથી. ચારે તરફ કાળા અને લાલ ઘેરા દેખાય છે. 

- મૃત્યુના થોડા સમય પહેલા વ્યક્તિને પોતાનો પડછાયો દેખાવાનું બંધ થઈ જાય છે. માન્યતા છે કે આવું થાય ત્યારે સમજી લેવું કે તે વ્યક્તિનું મૃત્યુ નજીક છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news