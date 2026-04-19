Akshaya Tiritiya 2026: અખાત્રીજના દિવસે બની રહ્યા છે આ 3 રાજયોગ; 4 રાશિના જાતકોનું બદલાઈ જશે સૂતેલું કિસ્મત
Akshaya Tritiya 2026: આજે અક્ષય તૃતીયાનો પવિત્ર તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ દિવસે ત્રણ શુભ રાજયોગ બની રહ્યા છે, જે અનેક રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયી માનવામાં આવે છે. આ સંયોગથી ધન, સફળતા અને નવી તકોના યોગ મજબૂત બની રહ્યા છે.
Akshaya Tritiya 2026: આજે અક્ષય તૃતીયાનો પવિત્ર પર્વ છે, જેને હિન્દુ ધર્મમાં અત્યંત શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ દિવસ 'અબૂઝ મુહૂર્ત' હોય છે, એટલે કે કોઈપણ વિશેષ મુહૂર્ત જોયા વિના પણ દરેક શુભ કાર્ય કરી શકાય છે. આ વખતે ગ્રહ-નક્ષત્રોની સ્થિતિ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે આ દિવસ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે બનતા રાજયોગ અનેક જાતકોના જીવનમાં ધન, સફળતા અને નવી તકોના દ્વાર ખોલી શકે છે.
અક્ષય તૃતીયાનું જ્યોતિષીય મહત્વ
જ્યોતિષ અનુસાર, અક્ષય તૃતીયા પર સૂર્ય અને ચંદ્રની સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે, જેનાથી સકારાત્મક ઉર્જા અનેકગણી વધી જાય છે. 'અક્ષય' નો અર્થ જ એ છે કે જેનો ક્યારેય ક્ષય (નાશ) ન થાય. તેથી, આ દિવસે કરવામાં આવેલા શુભ કાર્યોનું ફળ લાંબા ગાળાનું અને સતત વધતું રહેતું હોય છે. આ વર્ષે વિશેષ ગ્રહ સંયોગોને કારણે ગજકેસરી જેવા રાજયોગનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે, જે સમૃદ્ધિ અને ઉન્નતિનો સંકેત આપે છે.
બની રહ્યા છે આ શુભ યોગ
ગજકેસરી યોગ: ગુરુ અને ચંદ્રની વિશેષ સ્થિતિથી આ યોગ બને છે. તેને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે અને તે માન-સન્માન, ધન અને સફળતા આપે છે.
રાજયોગ: આ સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ અમુક રાશિઓ માટે રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહી છે, જે કરિયરમાં પ્રગતિ, પદ-પ્રતિષ્ઠા અને આર્થિક લાભના સંકેત આપે છે.
શુભ ગ્રહ સંયોગ: સૂર્ય અને ચંદ્રની મજબૂત સ્થિતિને કારણે સકારાત્મક ઉર્જા ધરાવતો સંયોગ પણ બની રહ્યો છે, જે સમૃદ્ધિ અને નવી તકો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.
કઈ કઈ રાશિઓને મળશે લાભ?
- 1. મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકોને અચાનક ધન લાભ અને નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા મળવાના સંકેત છે.
- 2. વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના લોકો માટે આ સમય રોકાણ અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ લાવી શકે છે.
- 3. સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં બઢતી (પ્રમોશન) અને સન્માન મળવાની શક્યતા છે.
- 4. ધનુ રાશિ: ધનુ રાશિના લોકો માટે આ સમય નવી તકો અને આર્થિક મજબૂતીનો સંકેત આપી રહ્યો છે.
અક્ષય તૃતીયા પર શું કરવું?
આ દિવસે પૂજા-પાઠ, દાન અને નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી સુખ-સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સોનું કે ચાંદી ખરીદવું પણ આજના દિવસની પરંપરાનો એક હિસ્સો છે, કારણ કે તેને સ્થાયી મિલકત અને સૌભાગ્યનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
