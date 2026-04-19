Akshaya Tiritiya 2026: અખાત્રીજના દિવસે બની રહ્યા છે આ 3 રાજયોગ; 4 રાશિના જાતકોનું બદલાઈ જશે સૂતેલું કિસ્મત

Akshaya Tritiya 2026: આજે અક્ષય તૃતીયાનો પવિત્ર તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ દિવસે ત્રણ શુભ રાજયોગ બની રહ્યા છે, જે અનેક રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયી માનવામાં આવે છે. આ સંયોગથી ધન, સફળતા અને નવી તકોના યોગ મજબૂત બની રહ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 19, 2026, 09:12 AM IST

Akshaya Tritiya 2026: આજે અક્ષય તૃતીયાનો પવિત્ર પર્વ છે, જેને હિન્દુ ધર્મમાં અત્યંત શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ દિવસ 'અબૂઝ મુહૂર્ત' હોય છે, એટલે કે કોઈપણ વિશેષ મુહૂર્ત જોયા વિના પણ દરેક શુભ કાર્ય કરી શકાય છે. આ વખતે ગ્રહ-નક્ષત્રોની સ્થિતિ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે આ દિવસ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે બનતા રાજયોગ અનેક જાતકોના જીવનમાં ધન, સફળતા અને નવી તકોના દ્વાર ખોલી શકે છે.

અક્ષય તૃતીયાનું જ્યોતિષીય મહત્વ
જ્યોતિષ અનુસાર, અક્ષય તૃતીયા પર સૂર્ય અને ચંદ્રની સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે, જેનાથી સકારાત્મક ઉર્જા અનેકગણી વધી જાય છે. 'અક્ષય' નો અર્થ જ એ છે કે જેનો ક્યારેય ક્ષય (નાશ) ન થાય. તેથી, આ દિવસે કરવામાં આવેલા શુભ કાર્યોનું ફળ લાંબા ગાળાનું અને સતત વધતું રહેતું હોય છે. આ વર્ષે વિશેષ ગ્રહ સંયોગોને કારણે ગજકેસરી જેવા રાજયોગનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે, જે સમૃદ્ધિ અને ઉન્નતિનો સંકેત આપે છે.

બની રહ્યા છે આ શુભ યોગ
ગજકેસરી યોગ: ગુરુ અને ચંદ્રની વિશેષ સ્થિતિથી આ યોગ બને છે. તેને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે અને તે માન-સન્માન, ધન અને સફળતા આપે છે.

રાજયોગ: આ સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ અમુક રાશિઓ માટે રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહી છે, જે કરિયરમાં પ્રગતિ, પદ-પ્રતિષ્ઠા અને આર્થિક લાભના સંકેત આપે છે.

શુભ ગ્રહ સંયોગ: સૂર્ય અને ચંદ્રની મજબૂત સ્થિતિને કારણે સકારાત્મક ઉર્જા ધરાવતો સંયોગ પણ બની રહ્યો છે, જે સમૃદ્ધિ અને નવી તકો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.

કઈ કઈ  રાશિઓને મળશે લાભ?

  • 1. મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકોને અચાનક ધન લાભ અને નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા મળવાના સંકેત છે.
  • 2. વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના લોકો માટે આ સમય રોકાણ અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ લાવી શકે છે.
  • 3. સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં બઢતી (પ્રમોશન) અને સન્માન મળવાની શક્યતા છે.
  • 4. ધનુ રાશિ: ધનુ રાશિના લોકો માટે આ સમય નવી તકો અને આર્થિક મજબૂતીનો સંકેત આપી રહ્યો છે.

અક્ષય તૃતીયા પર શું કરવું?
આ દિવસે પૂજા-પાઠ, દાન અને નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી સુખ-સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સોનું કે ચાંદી ખરીદવું પણ આજના દિવસની પરંપરાનો એક હિસ્સો છે, કારણ કે તેને સ્થાયી મિલકત અને સૌભાગ્યનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

