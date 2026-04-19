અક્ષય તૃતીયાની રાતે આ 5 કામ જરૂર કરો, આખું વર્ષ પૈસાથી ભરેલું રહેશે ખિસ્સું
Akshaya Trititya 2026 : અક્ષય તૃતીયા પર બનતા સાત શુભ યોગોમાંનો એક ત્રિપુષ્કર યોગ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ યોગ દરમિયાન કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય ત્રિગુણાત્મક પરિણામ આપે છે. જો તમે જીવનમાં નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છો અથવા કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવા માંગો છો, તો અક્ષય તૃતીયાની રાતે તમારા ભાગ્યના દરવાજા ખોલી શકે છે.
Akshaya Trititya 2026 : આજે દેશભરમાં અક્ષય તૃતીયાનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ દિવસ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે સોના અને ચાંદીની ખરીદી સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવે છે તેવું માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓના મતે આ વર્ષની અક્ષય તૃતીયાનું મહત્વ વધુ છે. આનું કારણ એ છે કે 100 વર્ષ પછી સાત શુભ સંયોગ એકસાથે બની રહ્યો છે. એવો સંયોગ જે વ્યક્તિને માત્ર સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ જ નહીં પરંતુ આરોગ્ય, જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતાની દ્રષ્ટિએ પણ લાભ આપી શકે છે.
100 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે મહાસંયોગ
અક્ષય તૃતીયા પર આ વર્ષે 100 વર્ષ બાદ એક મહાસંયોગ બની રહ્યો છે. આનો અર્થ એ થાય કે એક જ દિવસે સાત શુભ ગ્રહોનો સંયોગ થઈ રહ્યો છે. આમાં આયુષ્માન યોગ, સૌભાગ્ય યોગ, ગજકેસરી યોગ, ત્રિપુષ્કર યોગ, રવિ યોગ, માલવ્ય રાજયોગ અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં 'શશા યોગ' અને 'પંચ મહાપુરુષ રાજયોગ' પણ અક્ષય તૃતીયા પર બની રહ્યા છે. જ્યોતિષીઓ જણાવે છે કે આ શુભ સંગમ દરમિયાન વ્યક્તિઓને માત્ર દૈવી ઉર્જા જ નહીં, પણ તેમની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં પણ મજબૂતીનો અનુભવ થશે.
આ સાત શુભ સંયોગોમાં ત્રિપુષ્કર યોગનો પણ સમાવેશ થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ચોક્કસ સંયોગ દરમિયાન કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય ત્રણ ગણું પરિણામ આપે છે. જો તમે હાલમાં તમારા જીવનમાં નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છો અથવા કોઈ નવો પ્રયાસ શરૂ કરવા માંગો છો, તો આ વર્ષની અક્ષય તૃતીયા તમારા સૌભાગ્યના દરવાજા ખોલી શકે છે.
અક્ષય તૃતીયાની રાતે કરવાના 5 કામ
1. આ દિવસ સંપત્તિ સંચય યોજનાઓ શરૂ કરવા, સોનું, ચાંદી અથવા નવું વાહન ખરીદવા અને નવી મિલકત મેળવવા માટે આદર્શ છે.
2. અક્ષય તૃતીયા પર સોનું અથવા ચાંદી ખરીદવી અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જો આ શક્ય ન હોય, તો માટીનું વાસણ અથવા જવ ખરીદવાથી પણ તમને દેવી લક્ષ્મીનો આશીર્વાદ મળી શકે છે. શુભ મુહૂર્તની સલાહ લીધા પછી તમે સાંજના સમયે આ પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો છો.
૩. અક્ષય તૃતીયાની સાંજે દેવતાઓના નામે દાન અને પરોપકારના કાર્યો કરવાથી પણ તમને નોંધપાત્ર લાભ થશે. ત્રિપુષ્કર યોગની હાજરીને કારણે તમારા દાન કાર્યોનું ફળ ત્રણ ગણું વધી શકે છે.
4. આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી શાંતિ અને સુમેળ પ્રાપ્ત થાય છે. સાંજના સમયે તમારા ઘરમાં શ્રી સૂક્તમનો પાઠ કરવાથી નકારાત્મકતા દૂર થશે.
5. જો તમે શારીરિક બીમારીઓથી પીડાતા હોવ અથવા અકાળ મૃત્યુનો ભય રાખતા હોવ તો તમારે અક્ષય તૃતીયાની સાંજે મહામૃત્યુંજય મંત્રનો 108 વાર જાપ કરવો જોઈએ. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે અનાથ આશ્રમ અથવા વૃદ્ધાશ્રમમાં દવાઓનું દાન કરવું પણ ખૂબ જ પુણ્યપૂર્ણ કાર્ય માનવામાં આવે છે જે શુભ પરિણામો આપે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
