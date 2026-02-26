Amalaki Ekadashi 2026: 27 ફેબ્રુઆરી આમલકી એકાદશી, આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ સાથે મહાદેવની પૂજા કરશો તો જીવન ધન્ય થઈ જશે
Amalaki Ekadashi 2026: ફાગણની સુદ અગિયારસને આમલકી કે આમળા એકાદશી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ એકાદશી વર્ષ દરમિયાન આવતી બધી જ એકાદશીમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. આ એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુની સાથે આમળાના વૃક્ષની પૂજા કરવાનું પણ મહત્વ છે. આ વર્ષે 27 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ આમળા એકાદશીનું વ્રત છે ત્યારે ચાલો જાણીએ આ વ્રતના મહત્વ વિશે વિસ્તાપૂર્વક.
- વર્ષ દરમિયાન આવતી બધી જ એકાદશીમાં આમલા એકાદશી સર્વશ્રેષ્ઠ.
- આમલકી એકાદશીના દિવસે મહાદેવની પૂજા કરવાનું પણ વિધાન.
- આમલકી એકાદશીના ચમત્કારી ઉપાયો વિશે જાણો.
Amalaki Ekadashi 2026: વર્ષ દરમિયાન 24 એકાદશી આવે છે. જે વર્ષમાં અધિકમાસ હોય ત્યારે 26 એકાદશી હોય છે. દરેક માસમાં વદ અને સુદ એમ બંને પક્ષમાં એકાદશી આવે છે. વર્ષ દરમિયાન આવતી દરેક એકાદશીનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. ફાગણ માસમાં સુદ પક્ષમાં આવતી એકાદશીને આમલકી એકાદશી કે આમળા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આ એકાદશી 27 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ ઉજવાશે. વર્ષ દરમિયાન આવતી બધી જ એકાદશીમાં આમલકી એકાદશી વિશેષ હોય છે. કારણ કે આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન શિવ અને આમળાના વૃક્ષની પૂજાનું પણ મહત્વ છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આમલકી એકાદશીનું વ્રત કરવાથી તમામ પ્રકારના પાપ કર્મના ફળથી મુક્તિ મળી શકે અને જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ મળે છે.
આમલકી એકાદશીનું મહત્વ
આમલકી એકાદશીને રંગભરી એકાદશી પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસ ભગવાન વિષ્ણુની સાથે મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે પણ ખાસ છે. આ દિવસે મહાદેવ અને ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના કરવાથી તમામ પ્રકારના સંકટથી મુક્તિ મળી શકે છે. આ દિવસે આમળાના વૃક્ષની પૂજા કરવાનું પણ વિધાન છે.
આમળાના વૃક્ષનું મહત્વ
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જ્યારે સંસારની રચના થઈ હતી ત્યારે આમળાનું ઝાડ પણ ઉત્પન્ન થયું હતું. તે સમયે ભગવાન વિષ્ણુએ વિધાન કર્યું હતું કે જે વ્યક્તિ આમળાના વૃક્ષની પૂજા કરશે તેને તીર્થ કર્યા સમાન ફળ પ્રાપ્ત થશે. તેથી જ શાસ્ત્રો અનુસાર આમલકી એકાદશીના દિવસે આમળાના ઝાડમાં પાણી ચઢાવી પૂજા કરવાથી વ્યક્તિને જીવન-મૃત્યુના ફેરામાંથી મુક્તિ મળે છે અને વ્યક્તિ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. આ દિવસે કરેલા કેટલાક સરળ કામોમાંથી જીવનમાં આવેલી બાધાથી મુક્તિ મળી શકે છે.
આમલકી એકાદશીની પૂજા વિધિ
આમલકી એકાદશીના દિવસે ઘરમાં ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવી જોઈએ, એકાદશીની પૂજા કેવી રીતે કરવી તે તમને ખબર ન હોય તો ચાલો તમને પૂજા વિધિ પણ જણાવી દઈએ. એકાદશીની પૂજા કરવાની આ સૌથી સરળ વિધિ છે તેના માટે વધારે સામગ્રીની પણ જરૂર નહીં પડે. એકાદશીની પૂજા કરવા માટે સવારે સૂર્યોદય પહેલા જાગી જવું અને સ્નાન કરી ઘરના મંદિર પાસે આસન પાથરી બેસવું. ત્યારબાદ ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરી વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરવો. ત્યારબાદ ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પ્રતિમાને જળથી સ્નાન કરાવી કંકુ-ચોખાથી ચાંદલો કરો. ભગવાન વિષ્ણુ સામે ઘીનો દીવો કરો અને પ્રસાદમાં મીઠાઈ અથવા ફળ અર્પણ કરો. ત્યારબાદ ધૂપ અને આરતી કરો. પૂજા કર્યા બાદ આખો દિવસ વ્રત કરો. વ્રતના દિવસે સાત્વિક આહાર લેવો અને ક્રોધ ન કરવો. જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું. એકાદશીની વ્રત કથા વાંચવી અથવા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જાપ કરવો.
એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા વિધિપૂર્વક કરી તેમની સમક્ષ હાથ જોડી પૂજામાં થયેલી ભુલ બદલ ક્ષમા માંગવી અને તેમના આશીર્વાદ લેવા. એકાદશીના દિવસે ઘરમાં પૂજા કરવા સિવાય કેટલાક ઉપાયો પણ કરી શકાય છે. માન્યતા છે કે આ ઉપાયો કરવાથી પણ ઘર-પરિવારમાં સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે છે.
આમલકી એકાદશીના ઉપાયો
- આમલકી એકાદશીના દિવસે આમળાના ઝાડની પૂજા કરી 7 પરિક્રમા કરવી. માન્યતા છે કે આ દિવસે આમળાના ઝાડની પૂજા કરવાથી ધન સંપત્તિ વધે છે.
- આમલકી એકાદશીના દિવસે શિવ મંદિરમાં જઈ શિવ-પાર્વતીની પૂજા કરો. શિવલિંગ પર જળ અથવા દૂધ અર્પણ કરો તેમજ માતા પાર્વતનીને શ્રૃંગારની સામગ્રી અર્પણ કરવી. તેનાથી વૈવાહિક જીવન સુખમયી રહે છે.
- એકાદશીની પૂજા કરી ભગવાન વિષ્ણુને ગોળનો ભોગ ધરાવવો શુભ ગણાય છે. કહેવાય છે કે આ ઉપાય કરવાથી કરિયરમાં આવતી બાધા દુર થાય છે અને પ્રગતિના માર્ગ ખુલે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
