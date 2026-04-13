Amarnath Yatra 2026: ભાગ્યશાળી હોય એ જ કરી શકે અમરનાથ યાત્રા, મહાદેવના આ સ્વરુપના દર્શન કરવાના મહત્વને જાણો
Amarnath Yatra Spiritual Importance: અમરનાથ યાત્રા વર્ષ દરમિયાન યોજાતી સૌથી મુશ્કેલ ધાર્મિક યાત્રા છે. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અમરનાથ યાત્રામાં જોડાય છે. તેની પાછળ ખાસ કારણ છે. અમરનાથ યાત્રા કરવી મુશ્કેલ છે પણ જે વ્યક્તિ આ મુશ્કેલ યાત્રા પુરી કરે છે તેને વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે.
Amarnath Yatra Spiritual Importance: અમરનાથ યાત્રા દર વર્ષે યોજાતી પવિત્ર યાત્રા છે. અમરનાથ યાત્રા કરવી ચારધામની યાત્રા કરતા પણ મુશ્કેલ છે. હજારો ફીટ ઉપર આવેલી અમરનાથ ગુફા સુધી પહોંચવા માટે શ્રદ્ધાળુઓએ દુર્ગમ રસ્તો પાર કરવો પડે છે. ઓક્સીજનની ખામી અને હાડ ધ્રુજાવતી ઠંડી વચ્ચે પવિત્ર અમરનાથ ગુફા સુધી પહોંચવું સરળ કાર્ય નથી. તેમ છતાં દર વર્ષે હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અમરનાથ યાત્રા કરે છે. તેની પાછળ અમરનાથ યાત્રાનું ધાર્મિક મહત્વ છે.
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ જ અમરનાથ ગુફામાં બરફાની બાબાના દર્શન કરી શકે છે. અનેક લોકો એવા હશે જે અમરનાથ યાત્રા કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે પરંતુ જેના નસીબમાં હોય અને જેને મહાદેવ બોલાવે તે જ આ યાત્રા કરી શકે તેવું માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જીવનમાં એક વખત અમરનાથ યાત્રા કરવી જોઈએ આ યાત્રા કરવાનું ધાર્મિક મહત્વ અનેરૂ છે. અમરનાથ યાત્રાનું ધાર્મિક મહત્વ સમજતા પહેલા અમરનાથ ગુફાનું મહત્વ સમજવું જરૂરી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ અમરનાથ યાત્રા કરવાથી કેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય અને અમરનાથ ગુફાનું મહત્વ શું છે.
અમરનાથ ગુફાનું મહત્વ
પુરાણોમાં દર્શાવેલી કથા અનુસાર અમરનાથની ગુફા એ જગ્યા છે જ્યાં ભગવાન શિવે માતા પાર્વતીને અમર થવાની કથા સંભળાવી હતી. આ કથા ભગવાન શિવના મુખથી માતા પાર્વતીએ જ નહીં પરંતુ ગુફામાં બેસેલા બે કબૂતરે પણ સાંભળી હતી જેને અમર પક્ષી ગણવામાં આવે. ધાર્મિક માન્યતા એવી પણ છે કે માતા પાર્વતીને અમર કથા સંભળાવવા માટે મહાદેવ એવી જગ્યા શોધી રહ્યા હતા જ્યાં એકાંત હોય અને કોઈ ન હોય, એટલા માટે માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવ અમરનાથની ગુફા સુધી પહોંચ્યા હતા. ગુફા સુધી પહોંચતા સુધીમાં મહાદેવ પોતાના નંદી, સાપ, ચંદ્ર અને જટામાંથી વહેતી ગંગા નદીને પણ રસ્તામાં છોડતાં ગયા હતા. અમરનાથ ગુફા પહોંચતા સુધીના રસ્તામાં અલગ અલગ જગ્યાઓ આવે છે જ્યાં નંદી, સર્પ, ચંદ્ર અને ગંગા નદીના સ્થાન આજે પણ જોવા મળે છે. ગુફામાં પહોંચીને મહાદેવ એ માતા પાર્વતીને અમર થવાની કથા સંભળાવી હતી. તેથી અમરનાથ ગુફાનું અનેરૂં મહત્વ છે.
અમરનાથ યાત્રા કરવાથી મળતું પુણ્ય
અલગ અલગ પુરાણોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જે વ્યક્તિ અમરનાથ યાત્રા કરે છે તેને કેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અમરનાથ યાત્રા કરવાથી વ્યક્તિને 23 તીર્થોના દર્શન કર્યા સમાન પુણ્ય પ્રાપ્ત થતું હોવાની માન્યતા છે. અમરનાથના દર્શન કરવાથી કાશીના દર્શન કર્યા કરતા 10 ગણું ફળ મળે છે. કહેવાય છે કે વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં એક વખત અમરનાથ યાત્રા કરવી જોઈએ. અમરનાથ યાત્રા કરી બર્ફાની બાબાના દર્શન કરી લેવાથી જીવનમાં થયેલા તમામ પાપનો નાશ થઈ જાય છે અને તેનું ફળ ભોગવવું પડતું નથી. અમરનાથ બાબાના દર્શન કરનાર વ્યક્તિને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એટલે કે તેને જન્મ-મૃત્યુના ફેરામાંથી મુક્તિ મળે છે.
અમરનાથ બાબાના દર્શન કરવાના ફાયદા
શાસ્ત્રો અનુસાર અમરનાથ બાબાના દર્શન કરનાર વ્યક્તિને મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને જીવનના કષ્ટ રોગ અને દુઃખથી મુક્તિ મળે છે. અમરનાથ યાત્રાના દુર્ગમ રસ્તા પાર કરીને જે વ્યક્તિ મહાદેવના દર્શન કરે છે તેનું મન મજબૂત થઈ જાય છે અને તેને આંતરિક શાંતિ મળે છે.
