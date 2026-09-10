/11 સપ્ટેમ્બરે બની રહ્યો છે વિષ યોગ, આ 3 રાશિના જાતકોએ અત્યારથી જ રહેવું પડશે સાવધ, અચાનક વધી શકે છે મુશ્કેલી!

Vish Yog 2026 : આ વર્ષે ભાદરવા અમાસ 11 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ચંદ્રની સ્થિતિમાં થતા ફેરફારને કારણે એક વિશિષ્ટ ગ્રહ-સ્થિતિ સર્જાશે, જેને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં વિષ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ યોગના કારણે કેટલીક રાશિઓને માનસિક તણાવ, નાણાકીય બાબતોમાં સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે.
ભાદરવી અમાસ 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ મુજબ, આ દિવસે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાંથી નીકળીને સાંજે લગભગ 7:08 વાગ્યે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ ચંદ્ર અને શનિ વચ્ચે સપ્તમ દ્રષ્ટિ સંબંધ રચાય તેવી શક્યતા છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ચંદ્રને મન, લાગણીઓ અને માનસિક સ્થિતિનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે શનિ કર્મ, શિસ્ત, વિલંબ અને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ સાથે સંકળાયેલો છે. આ બંને વચ્ચે બનતી વિશેષ સ્થિતિ અમુક રાશિઓ માટે પડકારજનક માનવામાં આવે છે.
એવું કહેવાય છે કે આ ગ્રહ-સ્થિતિનો પ્રભાવ 11 સપ્ટેમ્બરની રાતથી લઈને 13 સપ્ટેમ્બરની મોડી રાત સુધી રહી શકે છે. જોકે, કેટલાક જ્યોતિષીય અર્થઘટનો સૂચવે છે કે તેની અસર આ સમયગાળાથી આગળ પણ લંબાઈ શકે છે. તેથી આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ મોટા નિર્ણયો લેવામાં ઉતાવળ ન લેવા.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય અને પારિવારિક બાબતોમાં સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ મુજબ, આ સમય દરમિયાન ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં અને શનિ આઠમા ભાવમાં રહેશે.
પરિણામે, કોઈ પણ મોટા નાણાકીય નિર્ણયો લેવામાં ઉતાવળ ન કરવી હિતાવહ છે. રોકાણ કરતા પહેલા, મિલકતને લગતા કામો કે મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય વ્યવહારો કરતા પહેલા સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લેવી. અન્યની સલાહ પર નાણાંનું રોકાણ કરવાનું અથવા યોગ્ય તપાસ કર્યા વિના નાણાકીય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના વ્યક્તિઓને આ સમયગાળા દરમિયાન રોજગાર અને નાણાકીય બાબતોમાં સતર્કતાની જરૂર છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ સૂચવે છે કે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં અને શનિ છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારે કાર્યસ્થળ પર વિરોધીઓ અથવા સ્પર્ધકોથી સાવધ રહેવાની જરૂર છે. ઓફિસમાં કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં ઉતાવળ કરવાને બદલે, તેનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરો. નાની ભૂલ પણ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો થોડો વધુ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આ સમય દરમિયાન ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં અને શનિ બીજા ભાવમાં રહેશે. આ ગ્રહ-સ્થિતિ અચાનક આવતી મુશ્કેલીઓ અને માનસિક તણાવ સાથે સંકળાયેલી છે.
તમને એવું લાગી શકે છે કે તમારા પ્રયાસો અપેક્ષિત પરિણામો આપી રહ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં નિરાશ થવાને બદલે ધીરજ જાળવવી મહત્વપૂર્ણ છે. ઉતાવળમાં સમસ્યાઓ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે શાંત મનથી વિચારો. નાણાકીય બાબતોમાં, યોગ્ય વિચાર-વિમર્શ કર્યા વિના પૈસા ઉધાર આપવાનું અથવા જોખમી સોદા કરવાનું ટાળો. આ સમયે બચતને પ્રાથમિકતા આપવી તમારા માટે ફાયદાકારક બની શકે છે.
કઈ સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ ?
વિષ યોગના જ્યોતિષીય મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રણ ચોક્કસ રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન મોટા નાણાકીય જોખમો, બિનજરૂરી વિવાદો અને ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ. જોકે, કોઈપણ વ્યક્તિ પર ગ્રહોની અસરનો વાસ્તવિક પ્રભાવ તેમની જન્મકુંડળી અને ગ્રહ દશા તેમજ અન્ય પરિબળો પર આધારિત હોય છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.