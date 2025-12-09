Antim Sanskar: અંતિમ સંસ્કારનો આ નિયમ આસ્થા કે અંધવિશ્વાસ, જાણો ચિતાની રાખમાં 94 લખવાનું રહસ્ય
Antim Sanskar Manikarnika Ghat Varanasi: હિંદુ ધર્મમાં મૃત્યુ બાદ દાહ સંસ્કાર માટે કેટલાક નિયમ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી એક છે ચિતાની રાખ પર 94 લખવું. આ પરંપરા લોકોની આસ્થા સાથે જોડાયેલી છે કે અંધવિશ્વાસ સાથે, આવો જાણીએ...
Antim Sanskar: મહાદેવની કાશી નગરીને મોક્ષદાયિની નગરી કહેવામાં આવે છે. અહીં સ્થિત મણિકર્ણિકા ઘાટ સદીઓથી જીવન અને મૃત્યુનો સંગમ રહ્યો છે. અંતિમ સંસ્કારના અગ્નિથી સતત ધમકતા મણિકર્ણિકા ઘાટમાં દાહ સંસ્કારને લઈને કેટલીક એવી પરંપરા છે, જેની સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચા થઈ રહી છે.
મણિકર્ણિકા ઘાટને મોતનું મોક્ષ દ્વાર કહેવામાં આવે છે. આ એવી પરંપરા છે કે દાહ સંસ્કાર બાદ ચિત્તાની રાખમાં '94' અંક લખવામાં આવે છે. આ પરંપરા આજે પણ લોકો માટે રહસ્ય બનેલી છે. આવો જાણીએ આ રહસ્ય સાથે જોડાયેલી આસ્થા અને પૌરાણિક વિશ્વાસ વિશે.
તેમ કહેવામાં આવે છે કે મણિકર્ણિકા ઘાટમાં જ્યારે કોઈ મૃતકના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે અને દાહ સંસ્કાર પૂરા થયા બાદ જ્યારે ચિતા ઠંડી થઈ જાય છે તો મુખાગ્નિ આપનાર વ્યક્તિ કે પછી સ્મશાનના કર્મી કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈ લાકડી કે આંગળીની સહાયતાથી ચિતાની રાખ પર 94 આંકડો લખે છે. ત્યારબાદ ચિતાની રાખ (અસ્થિ) ગંગા વિસર્જન માટે તૈયાર થાય છે. આમ તો આ પરંપરા વારાણસી કે મણિકર્ણિકા ઘાટની આસપાસ રહેતા સ્થાનીક લોકો માટે સામાન્ય છે, પરંતુ બહારના અને દૂર રહેતા લોકો માટે આ પરંપરા રહસ્યનો વિષય છે, જેને જાણવા માટે તે ઉત્સુક રહે છે.
94 નંબરનો અર્થ શું થાય છે?
સ્થાનિક માન્યતાઓ અનુસાર, માનવીના100 કર્મો હોય છે, જેમાંથી 94 કર્મો તેના પોતાના હોય છે. એટલે કે, એવા કર્મો જેને તે પોતાના વિચારો, ઇચ્છાઓ અને કાર્યો દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકે છે. બાકીના છ કર્મો - જીવન, મૃત્યુ, ખ્યાતિ, અપકીર્તિ, નફો અને નુકસાન - માનવ હાથમાં નથી પરંતુ તે ભગવાન અથવા ભાગ્યના નિયંત્રણ હેઠળ માનવામાં આવે છે.
અંતિમ સંસ્કાર બાદ ચિતાની રાખમાં 94 લખવાનો અર્થ છે કે ચિતાના અગ્નિમાં મૃતકને નિયંત્રિત 94 કર્મોને સળગાવી ભસ્મ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ પરંપરાને મોક્ષ તરફ એક પ્રતિકાત્મક યાત્રાનો સંકેત માનવામાં આવે છે. આ પરંપરાને નિભાવવાનો અર્થ છે કે રાખ પર 94 લખી મૃતક હવે સાંસારિક બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ ગયો અને અન્ય છ કર્મ ઈશ્વરની ઈચ્છા પર છોડી દેવામાં આવ્યા છે. આ ભાવને સાથે પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે.
રાખમાં 94 લખવાના શાસ્ત્રીય પ્રમાણ
શાસ્ત્રોમાં કર્મ, મોક્ષ, પુનર્જન્મના ચક્ર વગેરેનું વર્ણન જરૂર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ કાશીના મણિકર્ણિકા ઘાટ પર ચિતાની રાખમાં 94 લખવાની આ સ્થાનીક પરંપરાનું પ્રમાણ હિંદુ શાસ્ત્ર કે ગ્રંથમાં મળતું નથી. તેથી સીધી રીતે તેનો શાસ્ત્રી આધાર નથી. પરંતુ આ પરંપરા સ્થાનીક લોકો અને વિદ્વાનો દ્વારા હિંદુ કર્મ સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.
