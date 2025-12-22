Lal Kitab: નવા વર્ષના પહેલા દિવસે કરી લો આ કામ, આખું વર્ષ ઘરમાં આવતું રહેશે ધન, નવું વર્ષ શુભ સાબિત થશે
Lal Kitab Remedies: વર્ષ 2026 શરુ થવાનું છે અને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લોકો નવા વર્ષનું સ્વાગત નવી આશા, ઉમંગ સાથે કરશે. જો તમે આવનારા વર્ષને સુખદ, સમૃદ્ધ અને સકારાત્મક બનાવવા માંગો છો તો તેના માટેના કેટલાક ઉપાયો આજે તમને જણાવીએ.
Trending Photos
Lal Kitab Remedies: સફળ, અમીર, લોકપ્રિય બનવા માટે મહેનત કરવી જરૂરી છે, આવડત હોવી જરૂરી છે, યોગ્ય સમયે તક મળવી જરૂરી છે. આ બધી જ વસ્તુની સાથે ભાગ્યનો પણ મહત્વપૂર્ણ રોલ હોય છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે જે મહેનત પણ કરે છે, તેમના માટે ટેલેન્ટ પણ હોય છે પરંતુ તેમ છતાં તેમને યોગ્ય મોકો ભાગ્યના કારણે પણ ન મળતો હોય. આ સ્થિતિમાં જો તેઓ કુંડલીના અશુભ પ્રભાવોને દૂર કરવા માટે કેટલાક ઉપાય કરી લે તો તેમને સફળતા, ધન, સમૃદ્ધિ બધું જ સરળતાથી મળવા લાગે છે. કેટલાક ઉપાયો એવા હોય છે જે જીવનમાં આવેલી અણધારી બાધાઓથી મુક્તિ અપાવી શકે છે.
ગણતરીના દિવસોમાં જ વર્ષ 2026 શરૂ થશે એટલે કે એક નવું વર્ષ શરૂ થશે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જો તમે જ્યોતિષશાસ્ત્ર સંબંધિત લાલ કિતાબના કેટલાક ઉપાય અપનાવો તો તેનાથી જીવનમાં સફળતા અને સમૃદ્ધિ વધી શકે છે. વર્ષ 2026 ની શરૂઆત આ ઉપાય કરવા માટે શાનદાર સમય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વર્ષ 2026 ને શુભ અને લાભ કરનાર બનાવવા માટે લાલ કિતાબના કયા અચૂક નુસખા અજમાવી શકાય છે. લાલ કિતાબના આ ઉપાય 1 જાન્યુઆરી 2026 થી જ શરૂ કરી દેવા તેનાથી જીવનમાં પણ સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે.
લાલ કિતાબના ચમત્કારી ઉપાયો
કેસર નું તિલક
વર્ષ 2026 માં જો તમે ભાગ્યનો સાથ મેળવવા માંગો છો તો 1 તારીખથી શરૂ કરીને રોજ પોતાના માથા પર, જીભ પર અને નાભિ પર કેસરનું તિલક કરો. કેસરને પાણીમાં રગડી તેનાથી આ ત્રણ જગ્યાએ તિલક કરવાથી કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહ મજબૂત થાય છે અને ભાગ્યનો સાથ મળવા લાગે છે.
રોજ મંદિર જવું
મંદિર જવું પોઝિટિવિટી મેળવવાનો સૌથી સરળ અને અસરકારક ઉપાય છે. 1 જાન્યુઆરીથી જ નિયમ બનાવી લો કે રોજ તમે દિવસમાં એક વખત અને જો શક્ય હોય તો દિવસની શરૂઆતમાં જ મંદિર જશો. જો રોજ મંદિર જવું શક્ય ન હોય તો અઠવાડિયામાં એક વખત મંદિર જઈ પોતાના ઇષ્ટની પૂજા કરો અને પ્રાર્થના કરો . તેનાથી દરેક ગ્રહની અશુભતા દૂર થાય છે અને માનસિક શાંતિ મળે છે.
સૂર્યને જળ અર્પણ કરો
નવા વર્ષની શરૂઆતથી જ નિયમ બનાવી લો કે રોજ સવારે વહેલા જાગી ઉગતા સૂર્યને જળ અર્પણ કરશો.. તાંબાના પાત્રમાં જળ ભરીને સૂર્યને અર્ધ્ય આપો. તેનાથી સૂર્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થશે અને સાથે જ સફળતા મળશે.
ધન પ્રાપ્તિનો ઉપાય
જીવનમાં ધન, સમૃદ્ધિ, સુખ, સુવિધા અને પ્રેમ વધારવા માટે દર શુક્રવારે મંદિરમાં સુગંધી ફૂલ અર્પણ કરો. જો તમે સફેદ સુગંધી ફુલ અર્પણ કરો તો તે સૌથી સારું. તેનાથી શુક્ર ગ્રહ મજબૂત થાય છે.સાથે જ દર શુક્રવારે પાણીમાં દહીં ઉમેરી સ્નાન કરવાનું શરૂ કરો તેનાથી આર્થિક ઉન્નતિમાં આવતી બાધા દૂર થશે.
કાગડા અને કૂતરાની સેવા
નવા વર્ષના નિયમ બનાવો કે કાગડા અને કૂતરાની રોજ સેવા કરશો. જો રોજ શક્ય ન હોય તો દર શનિવારે કાળા કૂતરાને મીઠી રોટલી ખવડાવો, તેનાથી શનિ, રાહુ અને કેતુ શાંત થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે