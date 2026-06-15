/500 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ પડી રહી છે સાચી ? શું કળિયુગનો અંત નજીક છે?

Bhavishya Malika Prediction: તાપમાનમાં વધારો, અચાનક હવામાનમાં ફેરફાર, યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ અને લોકોમાં વધતો ભય. આ બધા વચ્ચે, 500 વર્ષ જૂનું એક રહસ્યમય પુસ્તક ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તેમાં કળિયુગના અંતિમ તબક્કાના સંકેતો પહેલાથી જ હતા. શું ખરેખર દુનિયા બદલાઈ રહી છે?
ભવિષ્ય મલ્લિકા શું છે?
આ પુસ્તકનું નામ ભવિષ્ય મલ્લિકા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે સદીઓ પહેલા સંતો દ્વારા તાડના પાંદડા પર લખાયું હતું. તે ભવિષ્ય, કુદરતી આફતો, માનવ સ્વભાવ અને કળિયુગના અંતિમ તબક્કાનું પણ વર્ણન કરે છે. આજે, ઘણા લોકો તેની સામગ્રીને વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે જોડી રહ્યા છે.
બદલાતું હવામાન સૌથી મોટો સંકેત
કથિત રીતે ભવિષ્યવાણીમાં એવા સમયની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ઋતુઓ સમયસર નહીં આવે. ક્યારેક તીવ્ર ગરમી, ક્યારેક પૂર, અને ક્યારેક અચાનક આફતો માનવજાતને ડરાવી દેશે. આજે વિશ્વ જે આબોહવા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે, તેણે આ ચર્ચાને ફરીથી જગાડી છે.
ભવિષ્યવાણીની યાદ અપાવતી મહામારી
એવું કહેવાય છે કે આ પુસ્તકમાં મહામારી જેવા સંકટનો પણ સંકેત આપવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આખું વિશ્વ કોરોનાવાયરસ જેવા રોગથી ઝઝૂમી રહ્યું હતું, ત્યારે લોકો ભવિષ્ય મલ્લિકાને ફરીથી યાદ કરવા લાગ્યા. ઘણા માને છે કે માનવતા હવે તે યુગમાં પ્રવેશી ગઈ છે જેના વિશે તેણે ચેતવણી આપી હતી.
સંબંધોમાં વધતા અંતરનો ઉલ્લેખ
ભવિષ્ય મલ્લિકા જણાવે છે કે કળિયુગના અંતિમ તબક્કામાં, સંબંધોમાં વિશ્વાસ ઓછો થવા લાગશે. પરિવારો સાથે રહેશે, પરંતુ હૃદય અલગ થઈ જશે. લોકો આજના વ્યસ્ત જીવન, એકલતા અને વધતી જતી માનસિક સમસ્યાઓને આ જ સંકેત સાથે જોડી રહ્યા છે.
ધર્મ રહેશે, પરંતુ શાંતિ નહીં
આ ભવિષ્યવાણી ધર્મ વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ નિવેદનો આપે છે. તે દાવો કરે છે કે મંદિરો અને પૂજા વધશે, પરંતુ આંતરિક શાંતિ ઘટશે. લોકો બહારથી ધાર્મિક દેખાશે, પરંતુ અંદરથી ક્રોધ, લોભ અને અસંતોષ વધશે. આ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો તેને આજના સમય સાથે જોડે છે.
માયાના જાળામાં ફસાયેલો માણસ
કેટલાક અર્થઘટન સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં, માનવતા માયાના જાળામાં ફસાઈ જશે. આજે, મોબાઇલ ફોન, સોશિયલ મીડિયા અને વર્ચ્યુઅલ દુનિયાએ લોકોને પહેલા કરતાં વધુ વ્યસ્ત બનાવી દીધા છે, પરંતુ અંદરથી વધુ બેચેન બનાવી દીધા છે. લોકો આને ભવિષ્ય મલ્લિકા તરફથી ચેતવણી માનવા લાગ્યા છે.
સંપત્તિ વધશે, પણ શાંતિ નહીં
"પૈસા બચાવો" અને આર્થિક અસ્થિરતા જેવી તાજેતરની સલાહ પણ આ ભવિષ્યવાણીઓ સાથે જોડાઈ રહી છે. એવું કહેવાય છે કે અંતિમ યુગમાં, લોકો સંપત્તિ એકઠી કરશે પરંતુ સુખ અને સુરક્ષાની શોધમાં ભટકશે. આ જ કારણ છે કે ભવિષ્ય મલ્લિકા ફરીથી વાયરલ થઈ રહી છે.
શું કલ્કી અવતારના આગમનનો સમય નજીક છે?
હિન્દુ માન્યતાઓ અનુસાર, જ્યારે અધર્મ ચરમસીમાએ પહોંચશે, ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ કલ્કી અવતાર ધારણ કરશે. એવું કહેવાય છે કે તે સફેદ ઘોડા પર સવારી કરશે અને અન્યાયનો અંત લાવશે અને ન્યાયને ફરી સ્થાપિત કરશે. ભવિષ્ય મલ્લિકાના કેટલાક અર્થઘટનમાં કલ્કી અવતારનો પણ ઉલ્લેખ છે. જો કે, તેના સમય અને સંજોગો અંગે અલગ અલગ મંતવ્યો છે, તેથી તેને મુખ્યત્વે શ્રદ્ધા અને ધાર્મિક માન્યતાઓના સંદર્ભમાં જોવામાં આવે છે, સાબિત ભવિષ્યવાણી તરીકે નહીં.
શું ભવિષ્યવાણીઓ ખરેખર સાચી પડી રહી છે?
જોકે ઇતિહાસકારો અને એક્સપર્ટ આ ભવિષ્યવાણીઓને સંપૂર્ણપણે અધિકૃત માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે સમય જતાં ઘણી વિગતો ઉમેરવામાં આવી છે, અને સોશિયલ મીડિયાએ તેમને વધુ રહસ્યમય બનાવ્યા છે, લોકોના મનમાં ભય અને જિજ્ઞાસા વધતી જ જાય છે.
શું દુનિયા કળિયુગના અંતની નજીક છે?
હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ માત્ર સંયોગો છે, કે દુનિયા ખરેખર 500 વર્ષ પહેલાં ચેતવણી આપેલી દિશામાં આગળ વધી રહી છે? બગડતી પ્રકૃતિ, બદલાતી માનવજાત અને વધતી જતી ચિંતા વચ્ચે, કળિયુગનો અંતિમ પ્રકરણ ફરી એકવાર ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગયો છે.
ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી માહિતી સામાજિક અને ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. Zee 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી. આ માહિતી માટે એક્સપર્ટની સલાહ લો.