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500 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ પડી રહી છે સાચી ? શું કળિયુગનો અંત નજીક છે?

Bhavishya Malika Prediction: શું 500 વર્ષ જૂની ભવિષ્ય મલાઈકાની ભવિષ્યવાણીઓ એક પછી એક સાચી થઈ રહી છે? કળિયુગના અંતિમ તબક્કા, બદલાતા હવામાન, મહામારીઓ અને રહસ્યમય સંકેતો વિશે સંપૂર્ણ સત્ય જાણો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:52 AM IST
500 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ પડી રહી છે સાચી ? શું કળિયુગનો અંત નજીક છે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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