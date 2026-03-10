Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualશું ખરેખર ભૂત હોય છે ? પ્રેમાનંદ મહારાજે આપ્યો ચોંકાવનારો જવાબ

શું ખરેખર ભૂત હોય છે ? પ્રેમાનંદ મહારાજે આપ્યો ચોંકાવનારો જવાબ

Premanand Maharaj : વૃંદાવનના સંત પ્રેમાનંદ મહારાજે પોતાના પ્રવચનમાં જણાવ્યું કે ભૂત કેવી રીતે બને છે અને શું લોકો ખરેખર તેને જોઈ શકે છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે ભગવાનના નામની શક્તિ વ્યક્તિને નકારાત્મક શક્તિઓથી કેવી રીતે બચાવી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:03 PM IST
  • ભૂત વિશે લોકોની અલગ અલગ માન્યતાઓ છે
  • પ્રેમાનંદ મહારાજે ભૂતના અસ્તિત્વ અંગે જવાબ આપ્યો છે
  • વિજ્ઞાન અનુસાર, ભૂતના અસ્તિત્વના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી

Trending Photos

શું ખરેખર ભૂત હોય છે ? પ્રેમાનંદ મહારાજે આપ્યો ચોંકાવનારો જવાબ

Premanand Maharaj : ભૂત વિશે લોકોની અલગ અલગ માન્યતાઓ છે. સામાન્ય રીતે લોકો ભૂતને એવી વ્યક્તિનો આત્મા માને છે જેની ઇચ્છા મૃત્યુ પછી પણ અધૂરી રહે છે. લોકો એવું પણ માને છે કે ભૂત જૂના ઘરો, જંગલો અથવા નિર્જન સ્થળોએ રહે છે અને ક્યારેક લોકો તેને જોઈ શકે છે, આવી આત્માને ભૂત કહેવામાં આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જો કે, વિજ્ઞાન અનુસાર, ભૂતના અસ્તિત્વના કોઈ નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી. તેથી ઘણા લોકો તેમને ફક્ત ભય, કલ્પના અથવા લોકવાયકાનો વિષય માને છે. મથુરાના વૃંદાવનના સંત પ્રેમાનંદ મહારાજે આ વિષયને લગતા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.

ભૂત કોણ હોય છે ?

પ્રેમાનંદ મહારાજના શિષ્ય નવલ નાગરી બાબાએ તેમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો : ભૂત કેવા દેખાય છે અને કોણ બને છે ભૂત ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં મહારાજજીએ જવાબ આપ્યો કે, જેમ કે કોઈએ આત્મહત્યા કરી લીધી છે, અચાનક અકસ્માત થયો અથવા કોઈએ ગંભીર પાપ કર્યું છે, તો આવા કેટલાય ભૂતોના વૃંદાવનમાં દર્શન થાય છે. હકીકતમાં આ સ્થાન ભગવાન ભૂતેશ્વરને આધિન માનવામાં આવે છે. મથુરામાં સ્થિત ભૂતેશ્વર ભગવાનનું જ શાસન વૃંદાવનમાં પણ માનવામાં આવે છે.

ભૂત કેવા હોય છે ?

નવલ નાગરી આગળ પૂછ્યું કે, ભૂત કેવા દેખાય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં, મહારાજજી કહ્યું કે, તેમનું સ્વરૂપ દરેક ક્ષણે બદલાતું રહે છે. એવું નથી કે તે સ્ત્રી રૂપમાં દેખાય તો એ જ સ્વરૂપમાં રહેશે. એક મિનિટમાં ભયાનક સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થશે, તો બીજી મિનિટમાં સંપૂર્ણપણે ઘૃણાસ્પદ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થશે અથવા અચાનક તેઓ ખૂબ જ સુંદર સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થશે.

શું કોઈ ભૂત જોઈ શકે છે ?

પ્રેમાનંદ મહારાજે હસતા હસતા કહ્યું છે, તમે તેમને ફક્ત ત્યારે જ મળશો જો તેમને એવું લાગે કે તમે તેનું કલ્યાણ કરશો. પરંતુ જો તેને લાગે કે તમે તેનું કલ્યાણ કરી શકશો નહીં તો પછી તે તમને કેમ મળે ? તેઓ ફક્ત ત્યાં જ જાય છે જ્યાં તેમનું કલ્યાણ થતું હોય. 

કષ્ટોનો સામનો કરે છે આત્મા 

પ્રેમાનંદ મહારાજે આગળ કહે છે, ભૂત જગત એટલું બધું દુઃખી છે કે નદીઓ વહેતી હોવા છતાં, તેઓ પાણીનું ટીપું પી શકતા નથી કે ખોરાકનો ટુકડો પણ ખાઈ શકતા નથી. તેઓ પોતાની મુક્તિ મેળવવા માટે સંતો પાસે જાય છે. તામસિક ગુણ ધરાવતા જીવો પર તેમનો વધુ પ્રભાવ હોય છે. જે લોકો અયોગ્ય વર્તન કરે છે અને અપવિત્ર કામો કરતા રહે છે તેમના પર ભૂતોનો આવેશ હોય છે.

પરંતુ આવા ભૂત કોઈને સ્પર્શી શકતા નથી. નામ અને મંત્રનો જાપ કરનાર વ્યક્તિને ભૂત સ્પર્શ કરે તેવી શક્યતા નથી. તેમની પાસે એટલી શક્તિ નથી, તેઓ રાખ થઈ જશે. તેથી જ કહેવાય છે કે તેમની પાસે ભૂત કે રાક્ષસો નજીક આવતા નથી. તેથી કોઈએ ડરવું જોઈએ નહીં. ભગવાનનું નામ અને ભગવાનના ભક્તોના નામનો જાપ કરવાથી કોઈ નકારાત્મક શક્તિ નજીક આવી શકતી નથી. ભગવાન અને તેમના ભક્તોના નામમાં અપાર શક્તિ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Premanand MaharajghostVrindavanSpiritual BeliefBhoot

Trending news