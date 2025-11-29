Kala Dhaga: આ 3 રાશિના લોકોએ ક્યારેય ન બાંધવો કાળો દોરો, કલ્પના પણ નહીં કરી હોય એવી તકલીફો માથે આવી પડશે
Kala Dhaga Astro Tips: તમને અનેક લોકોને જોયા હશે જે હાથ કે પગમાં કાળો દોરો બાંધતા હોય, પરંતુ દરેક રાશિ માટે કાળો રંગ શુભ નથી. ઘણા લોકોને કાળો દોરો બાંધવાથી ફાયદો થાય છે તો કેટલાક લોકો કાળો દોરો બાંધે તો તેમના માથે મુસીબતોનો પહાડ તુટી પડે છે. આવી રાશિઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Kala Dhaga Astro Tips: જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કાળો રંગ એક પ્રભાવશાળી રંગ છે જે દરેક પ્રકારની ઊર્જાને પોતાનામાં ખેંચી લે છે. પછી તે ઊર્જા સકારાત્મક હોય કે નકારાત્મક કાળા રંગમાં તે સમાઈ જાય છે. આવી જ અસર કાળા દોરામાં પણ થાય છે. આજકાલ કાળો દોરો પગમાં બાંધવાની અને હાથમાં બાંધવાની ફેશન બની ગઈ છે. એવા અનેક લોકો હશે જે આ કામ કરતા હશે.
જ્યોતિષ નિષ્ણાંત અનુસાર દરેક વ્યક્તિ માટે કાળો દોરો બાંધવો શુભ નથી. સમજ્યા વિચાર્યા વિના કાળો દોરો કોઈએ પહેરવો જોઈએ નહીં. કારણ કે સામાન્ય લાગતો કાળો દોરો જીવનમાં પરેશાનીઓ પણ વધારી શકે છે. ખાસ કરીને ત્રણ રાશિના લોકોએ કાળો દોરો પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ લોકો માટે કાળો દોરો શુભ નથી તેના કારણે ધન હાની નજર લાગવી અને નકારાત્મકતા વધવા જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળી શકે છે.
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર કાળા રંગનો સંબંધ શનિદેવ સાથે છે. નકારાત્મક પ્રભાવોને દૂર કરવા માટે લોકો પગ કે હાથમાં કાળો દોરો બાંધતા હોય છે. કાળો રંગ એવા લોકો માટે શુભ હોય છે જેમની કુંડળીમાં શનિ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય. આ સિવાય જે લોકો શનિની રાશિ એટલે કે મકર અને કુંભ રાશિના લોકો માટે પણ કાળો દોરો શુભ સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ રાશિ ચક્રની 3 રાશી એવી છે જેમણે કાળો દોરો પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિનો સ્વામી મંગળ છે. મંગળ લાલ ગ્રહ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. મંગળ અને શનિ વચ્ચે શત્રુતાનો ભાવ હોય છે. જો મેષ રાશિના લોકો કાળો દોરો બાંધે તો તેમને મંગળ દોષ લાગી શકે છે. આ સ્થિતિમાં તેમને આકસ્મિક બીમારી, દુર્ઘટના જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મેષ રાશિના લોકો કાળો દોરો બાંધે તો અશુભ પરિણામ ભોગવવા પડે છે અને માનસિક તણાવ પણ વધી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકો માટે પણ કાળો દોરો અશુભ પરિણામ આપનાર સાબિત થાય છે. સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે અને શનિ તેમજ સૂર્ય વચ્ચે શત્રુતા હોય છે. સિંહ રાશિના લોકો જ્યારે કાળો દોરો બાંધે છે તો તેમના જીવનમાં વિપરીત પ્રભાવ જોવા મળે છે. જેમાં આત્મવિશ્વાસ ઘટી જવો, વ્યક્તિત્વ પર ખરાબ અસર પડવી, સૂર્ય નબળો થવો, ભાગ્ય બગડવું અને પિતા સાથેના સંબંધ ખરાબ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે આ જાતકો માટે કાળા રંગ કરતાં લાલ રંગ શુભ ગણાય છે. આ રાશિના લોકોએ કાળો દોરો ધારણ કરવો નહીં. તેનાથી શનિદોષની સાથે મંગળદોષનો સામનો પણ કરવો પડે છે. વૃશ્ચિક રાશિના લોકોએ હાથ કે પગમાં કાળો દોરો બાંધવો નહીં સાથે જ કાળા કપડા પહેરવાથી પણ બચવું. આમ કરવાથી જીવનમાં સમસ્યા અને નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
