Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /મહાભારતના આ શસ્ત્ર આગળ ફિક્કા છે આજના પરમાણુ બોમ્બ, જાણો અર્જુનના પાશુપતાસ્ત્રનો ભયાનક ઈતિહાસ

મહાભારતના આ શસ્ત્ર આગળ ફિક્કા છે આજના પરમાણુ બોમ્બ, જાણો અર્જુનના પાશુપતાસ્ત્રનો ભયાનક ઈતિહાસ

મહાભારતમાં વર્ણવેલા પશુપતાસ્ત્ર અને બ્રહ્માસ્ત્ર જેવા અર્જુનના દૈવી શસ્ત્રોની ઘાતક શક્તિ અને તેમના ઉપયોગ પછી પ્રકૃતિમાં થયેલા વિનાશક ફેરફારો, આજના આધુનિક પરમાણુ બોમ્બ અને પલ્સ ઉર્જા શસ્ત્રો જેવા જ હતા.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 14, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:59 PM IST
મહાભારતના આ શસ્ત્ર આગળ ફિક્કા છે આજના પરમાણુ બોમ્બ, જાણો અર્જુનના પાશુપતાસ્ત્રનો ભયાનક ઈતિહાસ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હોર્મુઝ સંકટને લઈને સરકાર ટેન્શનમાં, જાણો પેટ્રોલ-ડીઝલ થશે મોંઘું કે ટેક્સ ઘટાડશે
us iran war28 min ago
2
Ahmedabad52 min ago
3
Morbi farmers protest1 hr ago
4
Ahmedabad SVPI Airport1 hr ago
5
central govt employees1 hr ago