/મહાભારતના આ શસ્ત્ર આગળ ફિક્કા છે આજના પરમાણુ બોમ્બ, જાણો અર્જુનના પાશુપતાસ્ત્રનો ભયાનક ઈતિહાસ

આજે પરમાણુ બોમ્બને સૌથી ખતરનાક શસ્ત્ર માનવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે હજારો વર્ષ પહેલાં આપણા દેશમાં પણ આવા જ વિનાશક શસ્ત્રનો ઉપયોગ થઈ ચૂક્યો છે? હા, મહાભારતની વાર્તાઓમાં અર્જુનના પશુપતાસ્ત્ર અને બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉલ્લેખ અને તેનાથી થનારા નુક્સાનને જાણશો તો મગજ ચકરાવે ચઢી જશે.
જ્યારે તમે આ શસ્ત્રોથી થયેલા વિનાશ વિશે વાંચો છો, ત્યારે તમને એવું લાગશે કે વિસ્ફોટ બિલકુલ આજના પરમાણુ બોમ્બ જેવો જ હતો. આજના શક્તિશાળી મિસાઇલો પણ આપણા પૂર્વજોના જાદુઈ તીરોની સરખામણીમાં ફિક્કા પડે છે.
શું હતું અર્જુનનું આ જાદુઈ શસ્ત્ર?
આપણે બધાએ મહાભારતની વાર્તા સાંભળી છે. ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે અર્જુને કઠોર તપસ્યા કરી હતી, અને પછી જ તેને પાશુપતાસ્ત્ર પ્રાપ્ત થયું.
આ કોઈ સામાન્ય તીર નહોતું જેને ફક્ત ધનુષ્ય પર મૂકીને ચલાવી દીધું. તે એક ખતરનાક શસ્ત્ર હતું જે મંત્રોની શક્તિ અને મનની શક્તિથી કામ કરતું હતું.
આધુનિક ભાષામાં, તે એક એનર્જી મિસાઇલ જેવું હતું તેને જો એકવાર છોડવામાં આવે તો, તે સમગ્ર બ્રહ્માંડને એક ક્ષણમાં રાખમાં ફેરવી શકે છે.
કઈ રીતે મળ્યું હતું પાશુપતાસ્ત્ર'
વિનાશનું એક દ્રશ્ય જે આપણને ભયભીત કરે છે.
જ્યારે મહાભારતમાં આ શસ્ત્ર છોડાય છે ત્યારે બિલકુલ હિરોશિમા પર અણુ બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો ત્યારે થયેલા ભયાનક નુક્સાન જેવું શાસ્ત્રોમાં લખાયું છે. જ્યારે તેને છોડવામાં આવતું ત્યારે આકાશમાં એક સાથે હજારો સૂર્ય ચમકવા લાગતા હતા.
આ પાશુપતાસ્ત્રથી ઉત્પન્ન થતી ગરમી એટલી તીવ્ર હતી કે નદીઓ ઉકળવા લાગતી હતી, અને વૃક્ષો અને છોડ બળીને કોલસામાં ફેરવાઈ જતા હતા. સૌથી ભયાનક બાબત એ હતી કે જે લોકો બચી ગયા હતા તેમના વાળ અને નખ ખરી પડતા હતા. કલ્પના કરો, આ એ જ કિરણોત્સર્ગ અસર છે જે આજે પરમાણુ હુમલા પછી થાય છે.
આજની મુખ્ય સેનાઓ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક પલ્સ જેવા નવા શસ્ત્રો વિકસાવી રહી છે. આ શસ્ત્રો મોટો વિસ્ફોટ ઉત્પન્ન કરતા નથી, પરંતુ તેમના ખતરનાક તરંગો તરત જ વિરોધી દેશના કમ્પ્યુટર્સ, રડાર અને પાવર સિસ્ટમ્સને ઠપ કરી શકે છે.
આપણા પાશુપતાસ્ત્રમાં એક એવી સેટિંગ હતી. તેના કારણે પવન વિરુદ્ધ દિશામાં ફૂંકાવા લાગતી, વીજળી ગરજવાની શરૂ થતી અને દુશ્મનના શસ્ત્રો આપમેળે કામ કરવાનું બંધ કરી દેતા હતા. મતલબ કે, કંઈ પણ સ્પર્શ કર્યા વિના ખેલ ખતમ.
કડક નિયમો હતા આ શસ્ત્ર માટે
શું અણુ બોમ્બ ખરેખર પહેલાથી જ બનાવવામાં આવ્યો હતો?
હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તે દિવસોમાં આપણી પાસે ખરેખર આવી અદ્ભુત ટેકનોલોજી હતી. ઘણા આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધકો પણ આ હકીકતથી આશ્ચર્યચકિત છે.
તેઓ આશ્ચર્યચકિત થાય છે કે હજારો વર્ષ પહેલાં, જ્યારે આધુનિક વિજ્ઞાનનો ઉદય પણ થયો ન હતો, ત્યારે આપણા પૂર્વજો પરમાણુ હુમલા અને ત્યારબાદ ઝેરના ફેલાવા વિશે આટલી સચોટ રીતે કેવી રીતે લખી શક્યા હતા.
ભલે તમે આને વાર્તા માનો કે આપણા પ્રાચીન ખોવાયેલા વિજ્ઞાન, તે ચોક્કસપણે આપણને વિચારવા મજબૂર કરે છે કે આપણા પૂર્વજો કેટલા મહાન વૈજ્ઞાનિકો હતા.
(Disclaimer: આ સામગ્રી ધાર્મિક ગ્રંથો,વ્રત કથાઓ, પૌરાણિક ઘટનાઓ અને લોકપ્રિય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. વાર્તાઓ અને તેમની વિગતોમાં તફાવત વિવિધ ગ્રંથો, પ્રદેશો, પરંપરાઓ અને વિદ્વાનોના આધારે થઈ શકે છે. તેનો હેતુ ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક માહિતી પ્રદાન કરવાનો છે.)