/અરુણ ગ્રહની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આગામી 60 દિવસમાં આ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી મારશે, નોકરી-ધંધામાં ખુબ સફળતા મળે!

અરુણ એટલે કે જેને આપણે યુરેનસ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેની સ્થિતિમાં આજે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે અને આ ફેરફાર કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરીઓ મુજબ આજે એટલે કે 12મી મેના રોજ અરુણ ગ્રહ કૃત્તિકા નક્ષત્રમાં પદ ગોચર કરી રહ્યા છે. આ ગ્રહને અચાનક ફેરફાર, નિયમ તોડવા અને ટેક્નિકલ ઉન્નતિના કારક ગ્રહ તરીકે ગણવામાં આવે છે. અરુણ ગ્રહ 7-8 વર્ષે રાશિ બદલે છે. પરંતુ આ દરમિયાન અનેકવાર નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે.
કૃત્તિકાના ચતુર્થ પદમાં ગોચર
હાલ અરુણ ગ્રહ કૃત્તિકાન નક્ષત્રના તૃતિય પદમાં છે અને 12મી મેના રોજ ચતુર્થ પદમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. અરુણ ગ્રહની આ સ્થિતિ 4 રશિઓના જીવનમાં અચાનક સકારાત્મક ફેરફાર લાવશે. જાણો આગામી બે મહિના કોના માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે.
મેષ રાશિ
અરુણ ગ્રહનું નક્ષત્ર પદ ગોચર મેષ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં ફાયદો કરાવી શકે છે. લાંબા સમયથી નોકરી ધંધામાં જે પડકારો હતા તે હવે દૂર થઈ શકે. બેરોજગારોને રોજગાર મળશે. નોકરીમાં ફેરફાર કરવા ઈચ્છુક લોકોની ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. વેપારમાં નવા સંપર્કોનો લાભ મળશે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળશે. ગુમાવેલી ઈજ્જત પાછી મળશે. ઓનલાઈન અને આઈટી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
આ બે મહિનામાં વૃષભ રાશિના જાતકોના જીવનમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ વધશે. પદ પ્રતિષ્ઠા વધશે. કુંવારા લોકોના લગ્ન થઈ શકે છે. કરિયરમાં અણધાર્યા પરિવર્તન આવી શકે છે. નવી નોકરી કે ઊંચુ પદ મળવાના યોગ છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને પણ આ 2 મહિના મોટી સફળતા આપી શકે છે. કેટલાક જાતકોને મોટી પ્રગતિ થઈ શકે છે. નોકરી વર્ગને બોસનો સપોર્ટ મળશે. વેપારમાં નવી યોજના પર કામ કરવાથી લાભ થઈ શકે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. વધેલા ખર્ચાઓ પર હવે લગામ લાગી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે શુભ સમય છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે અરુણ ગ્રહનું આ ગોચર જીવનમાં મોટા ફેરફાર લાવે તેવા સંકેત છે. ખાસ કરીને કરિયરમાં સફળતા મળી શકે છે. નવી નોકરી શોધતા લોકોની શોધ પૂરી થશે. રોકાણથી લાભ થવાના સંકેત છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. સંબંધોમાં સુધાર આવી શકે. મીડિયા, ટેક્નોલોજી સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમય કરિયરમાં નવી ઊંચાઈ લાવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)