ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualAstro Tips: જે ઘરમાં આ 4 કામ થતા હોય ત્યાં ક્યારેય ન આવે દરિદ્રતા, ગરીબી હોય તો પણ આ કામ કરવાથી દુર થવા લાગે

Astro Tips: જે ઘરમાં આ 4 કામ થતા હોય ત્યાં ક્યારેય ન આવે દરિદ્રતા, ગરીબી હોય તો પણ આ કામ કરવાથી દુર થવા લાગે

Astro Tips For Positivity and Prosperity: જો તમે તમારા જીવનની આર્થિક સમસ્યાઓને કાયમ માટે દુર કરવા માંગો છો તો જીવનમાં આ 4 ફેરફાર કરી લો. આચાર્ચ ચાણક્યની ચાણક્ય નીતિ અનુસાર જે વ્યક્તિના ઘરમાં 4 કામ થતા હોય છે ત્યારે દરિદ્રતા રહેતી નથી. જો સ્થિતિ ખરાબ હોય તો પણ જીવનમાં સુધારો થવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ એવા કયા કામ છે જે જીવન બદલી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:40 AM IST
  • આચરણ બરાબર ન હોય તેમના જીવનમાં વારંવાર સમસ્યાઓ આવી જાય છે.
  • ઘરમાં લક્ષ્મીજીને સ્થાયી કરવા માટે શું કરવું તે પણ આચાર્ય ચાણક્ય એ જણાવ્યું છે.
  • ચાણક્ય નીતિમાં 4 કામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેને કરવાથી ઘરમાં ધન-ધાન્ય વધે છે.
     

Astro Tips: જે ઘરમાં આ 4 કામ થતા હોય ત્યાં ક્યારેય ન આવે દરિદ્રતા, ગરીબી હોય તો પણ આ કામ કરવાથી દુર થવા લાગે

Astro Tips For Positivity and Prosperity: ચાણક્ય નીતિમાં જીવનને સુધારવાના અલગ અલગ સૂત્રો જણાવવામાં આવ્યા છે. આચાર્ય ચાણક્ય એ જીવનમાં સંબંધોનું મહત્વ અને જીવન કેવી રીતે જીવવું તે જણાવવાની સાથે એ વાત પણ જણાવી છે કે ઘરની આર્થિક સ્થિતિ વ્યક્તિ કેવી રીતે સુધારી શકે ? આજના સમયમાં આર્થિક સમસ્યાઓ અનેક લોકોને નડતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ સુખી અને સધ્ધર બનવાની ઈચ્છા રાખે છે પરંતુ દરેક વ્યક્તિ અમીર બની શકતી નથી. કારણ કે તેમનું ઘરમાં આચરણ ધર્મ વિરુદ્ધ હોય છે. આચરણ બરાબર ન હોય તેમના જીવનમાં વારંવાર સમસ્યાઓ આવી જાય છે. અને તેમની સ્થિતિ હતી ત્યાંની ત્યાં જ રહે છે. આવું જેમની પણ સાથે થતું હોય તેઓ આચાર્ય ચાણક્યની આ વાત માની શકે છે. 

ચાણક્ય નીતિ અનુસાર ધન આપનાર દેવી લક્ષ્મીનો સ્વભાવ ચંચળ હોય છે તેથી તે એક સ્થાન પર ટકતા નથી. જો ઘરમાં લક્ષ્મીને સ્થાયી કરવી હોય તો ઘરનું વાતાવરણ એવું રાખવું પડે છે જેનાથી માં લક્ષ્મી ઘરમાં સ્થાયી થાય. ઘરમાં લક્ષ્મીજીને સ્થાયી કરવા માટે શું કરવું તે પણ આચાર્ય ચાણક્ય એ જણાવ્યું છે. ચાણક્ય નીતિમાં એવા 4 કામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેને કરવાથી ઘરમાં ધન-ધાન્ય ની ખામી રહેતી નથી. 

સૂર્યોદય પહેલા જાગવું અને સ્વચ્છતા 

કોઈપણ વ્યક્તિના જીવનમાં સમસ્યા અને દરિદ્રતા હોય તો તેને સૌથી પહેલો ફેરફાર આ કરવો જોઈએ. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર જે લોકો સૂર્ય ઉદય થઈ જાય પછી પણ સુતા રહે છે અને ઘરમાં સફાઈ નથી રાખતા તેમના ઘરમાં ક્યારેય લક્ષ્મીનો વાસ થતો નથી.  ઘરમાં લક્ષ્મીજીને સ્થાયી કરવા હોય તો સૂર્યોદય પહેલા જાગી જવું અને ઘરમાં સાફ-સફાઈ કરી લેવી. ઘરનું વાતાવરણ શુદ્ધ અને શાંત હશે તો લક્ષ્મી સ્થાયી થશે. 

અન્નનું અપમાન ન કરવું 

જીવનમાંથી ગરીબી દૂર કરીને સમૃદ્ધિ વધારવી હોય તો આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે વ્યક્તિએ ભોજનની બરબાદી કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. ભોજનની બરબાદી એટલે અન્નનું અપમાન. જે ઘરમાં અન્નનું અપમાન થાય છે ત્યાં બરકત રહેતી નથી. જીવનમાં સમૃદ્ધિ વધારવા હોય તો અન્નનો અનાદર કરવો નહીં અને જરૂરિયાત મંદોને મદદ કરવી. 

પાણીની મધુરતા 

આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર એવા ઘરમાં લક્ષ્મી ક્યારેય ટકતા નથી જ્યાં લોકો કટુ વચન બોલતા હોય અને લડાઈ-ઝઘડા કરતા હોય. તેથી ઘરમાં પારિવારિક વાતાવરણ રાખવું અને વાણીમાં મધુરતા રાખવી. કોઈપણ વ્યક્તિને કટુ વચન બોલવા નહીં અને અપમાન કરવું નહીં. આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે કે જ્યાં લોકોની જીભમાં મીઠાશ હોય ત્યાં વાતાવરણમાં સકારાત્મકતા વધે છે અને આર્થિક સમસ્યાઓ ઘટે છે. 

સ્ત્રીઓનું સન્માન 

આચાર્ય ચાણક્ય એક મહત્વપૂર્ણ વાત કરી છે કે જો તમારી ઈચ્છા હોય કે ઘરમાં દેવી-દેવતાઓનો વાસ થાય અને ઘરમાં સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહે તો ઘરની સ્ત્રીઓનું સન્માન કરો. જે ઘરમાં સ્ત્રીનું અપમાન થાય છે તે ઘરની ઉન્નતિ ક્યારેય થતી નથી. તેનાથી વિરુદ્ધ જો ઘરમાં મહિલાઓ ખુશ હોય, તેમનું સન્માન થતું હોય , સ્ત્રી પ્રસન્ન રહેતી હોય તો ઘરમાં લક્ષ્મીનો નિવાસ થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

