Luck Signs: સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર ભાગ્ય ખુલવાનું હોય ત્યારે શરીર આપે આવા સંકેતો

Luck Signs: સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે વ્યક્તિનું ભાગ્ય પલટી મારે ત્યારે તેના સંકેતો તેના શરીરના અંગો પર પણ જોવા મળે છે. જો વ્યક્તિ પોતાનામાં થયેલા ફેરફારોને સમજે તો જાણી શકે છે કે ટુંક સમયમાં તેનો સારો સમય શરુ થવાનો છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જણાવેલા આવા સંકેતો વિશે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:10 PM IST
  • સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં એવા સંકેતો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જે વ્યક્તિના શરીર પર જોવા મળે છે.
  • સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં વ્યક્તિના અંગના આકાર, રંગ, તેના લક્ષણો પરથી ભવિષ્યનું અનુમાન લગાડવામાં આવે છે.
  •  વ્યક્તિનો સમય બદલવાનો હોય ત્યારે મળતાં સંકેતો

Luck Signs: ભવિષ્ય એવું રહસ્ય છે જેના વિશે સૌ કોઈ જાણવા ઈચ્છે છે. દરેક વ્યક્તિને એ જાણવામાં આજે પણ રસ છે કે તેનું ભાગ્ય ક્યારે બદલશે ? તેનો સારો સમય ક્યારે આવશે? તેની મહેનતનું ફળ ક્યારે મળશે ? તેના દિવસો ક્યારે બદલશે વગેરે. આ પ્રશ્નોનો સચોટ જવાબ તો કોઈ પાસે નથી પરંતુ આપણી પાસે એવા શાસ્ત્રો છે જેમાં વ્યક્તિના ભાગ્ય સંબંધિત કેટલાક સંકેતો વિશે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આવા જ શાસ્ત્રોમાંથી એક છે સામુદ્રિક શાસ્ત્ર. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં એવા સંકેતો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જે વ્યક્તિના શરીર પર જોવા મળે છે. આ સંકેતો ત્યારે દેખાય છે જ્યારે વ્યક્તિનો ભાગ્યોદય થવાનો હોય

સામુદ્રિક શાસ્ત્ર શું છે ?

જ્યોતિષ શાસ્ત્રની એક શાખા સામુદ્રિક શાસ્ત્ર છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં વ્યક્તિના અંગના આકાર, રંગ, તેના લક્ષણો પરથી ભવિષ્યનું અનુમાન લગાડવામાં આવે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં શરીરના કેટલાક સંકેતો વિશે જણાવાયું છે કે આવા સંકેતો ત્યારે મળે જ્યારે વ્યક્તિનો સમય બદલવાનો હોય. તો ચાલો આવા મુખ્ય સંકેતો વિશે તમને જણાવીએ.

શરીર પર દેખાતા શુભ સંકેતો

હથેળીમાં ખંજવાળ આવવી શુભ

અચાનક હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તે શુભ સંકેત ગણાય છે. માન્યતા છે કે ધનલાભ થવાનો હોય ત્યારે હથેળીમાં ખંજવાળ આવે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર મહિલાઓની ડાબી હથેળીમાં અને પુરુષોની જમણી હથેળીમાં આવતી ખંજવાળ શુભ સંકેત કરે છે. 

કપાળ પર ચમક વધી જવી

સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે કપાળ પર અચાનક ઉભાર કે ચમક દેખાવા લાગે તો તે પણ શુભ સંકેત હોય છે. કપાળ પર દેખાતી આવી નિશાની કામમાં પ્રગતિ, નોકરીમાં પ્રમોશન, સામાજિક ક્ષેત્રે પ્રતિષ્ઠા વધવા જેવી ઘટના થવાનો સંકેત કરે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં એવા વ્યક્તિને ભાગ્યશાળી ગણવામાં આવે છે જેનું કપાળ મોટું હોય.

ચહેરા પર લાલી વધી જવી

કોઈપણ કારણ વિના ચહેરા પર અચાનક લાલી વધી જાય એટલે કે ચહેરો સુંદર દેખાવા લાગે, ચહેરા પર ગ્લો વધી જાય તો તેને પણ સારા સમયની શરુઆત થવાની હોવાનો સંકેત ગણવામાં આવે છે. ચહેરાની ચમક ત્યારે વધી જાય છે જ્યારે જીવનમાં ચાલતું સંકટ પુરું થવાનું હોય અને સારો સમય શરુ થવાની તૈયારી હોય.

અંગોનું ફરકવું શુભ સંકેત

શરીરના અંગોના ફરકવાથી પણ શુભ સંકેત મળે છે. સ્ત્રીના શરીરનું ડાબુ અંગ ફરકે તે શુભ ગણાય છે અને પુરુષના શરીરના જમણા અંગનું ફરકવું શુભ હોય છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર કપાળમાં બે ભ્રમરની વચ્ચેના ભાગમાં ફરકવાનો અનુભવ થાય તો તેનો અર્થ છે કે જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધવાની છે. 

પગના તળિયાના શુભ નિશાન

આપણી હથેળીની જેમ પગના તળિયામાં પણ નાની-નાની રેખાઓ અને કેટલાક નિશાન બનેલા હોય છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જે વ્યક્તિના ભાગ્યમાં રાજયોગ લખ્યો હોય તેના પગના તળિયામાં કેટલાક શુભ નિશાન દેખાઈ આવે છે. જેમકે રેખાઓથી પગના તળિયામાં કમળ જેવો આકાર બનતો હોય, પગના તળિયામાં શંખની આકૃતિ બનતી હોય, પગના તળિયામાં માછલીનો આકર બનતો હોય તો તેને શુભ ગણવામાં આવે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

