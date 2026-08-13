Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 ઓગસ્ટથી માલામાલ થશે આ 4 રાશિઓ, બુધની ચાલ કરશે કમાલ

Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 ઓગસ્ટથી માલામાલ થશે આ 4 રાશિઓ, બુધની ચાલ કરશે કમાલ

Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 ઓગસ્ટે બુધ પોતાના નક્ષત્ર આશ્લેષામાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ અને છપ્પરફાડ કમાણીની તક મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:02 PM IST
Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 ઓગસ્ટથી માલામાલ થશે આ 4 રાશિઓ, બુધની ચાલ કરશે કમાલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઘટી ગયા સોનાના ભાવ ચાંદી પણ ફિક્કી પડી, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની તક, જાણો આજનો રેટ
2
3
4
5