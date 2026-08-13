/Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 ઓગસ્ટથી માલામાલ થશે આ 4 રાશિઓ, બુધની ચાલ કરશે કમાલ

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ ગ્રહને બુદ્ધિ, વિવેક, વાણી, વ્યાપાર અને સંવાદનો કારક માનવામાં આવે છે. ગ્રહ સમય-સમય પર પોતાની રાશિ અને નક્ષત્રમાં ફેરફાર કરી તમામ 12 રાશિઓના જાતકોને પ્રભાવિત કરે છે. આ ક્રમમાં 15 ઓગસ્ટ 2026ની રાત્રે 10.49 કલાકે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ પોતાની ચાલ બદલતા આશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
વિશેષ વાત છે કે આશ્લેષા નક્ષત્રના સ્વામી સ્વયં બુધ છે. જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે તો તેનો પ્રભાવ અનેક ગણો શક્તિશાળી અને સકારાત્મક થઈ જાય છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર બુધના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ગુપ્ત શત્રુઓ પર વિજય મળશે, ધન સંબંધિત મુશ્કેલીમાં રાહત મળશે. કરિયરમાં લાભ થશે. આવો જાણીએ 15 ઓગસ્ટે બુધનું ગોચર કઈ રાશિઓ માટે લાભદાયક રહેવાનું છે.
આ 4 રાશિઓને મળશે બમ્પર લાભ
1. મેષ રાશિ
બુધનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક મોર્ચે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા નાણાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કરિયરમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. વેપારમાં નવી ડીલ થવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.
2. મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય વાણી અને સંવાદના દમ પર સફળતા અપાવનાર રહેશે. તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલો વ્યાવસાયિક નિર્ણય સાચો સાબિત થશે. જો તમે મીડિયા, લેખન, માર્કેટિંગ કે બેન્કિંગ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા છો તો તમને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે.
3. કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના સ્વામી સ્વયં બુધ છે, તેથી આ ગોચર તમારા માટે વિશેષ ફળયાદી રહેશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધાર થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરિયાત લોકો માટે ટ્રાન્સફર કે પ્રમોશનને અનુકૂળ યોગ બની રહ્યો છે.
4. કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવી રહ્યું છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમે દરેક પડકારનો સામનો મજબૂતીથી કરશો. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાની સાથે-સાથે પરિવારની સાથે ધાર્મિક કે માંગલિક યાત્રા પર જવાનો યોગ છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર જોવા મળશે.