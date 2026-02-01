Prev
ફેબ્રુઆરીમાં બનશે અત્યંત ખતરનાક ગ્રહ સંયોગ, ખુબ સાચવીને રહેજો આ 5 રાશિવાળા, નહીં તો જિંદગી પાયમાલ થઈ જશે

Paap Kartari Yog 2026:  રાહુ સહિત ચાર ગ્રહો એક સાથે એક જ રાશિમાં આવતા તણાવપૂર્ણ યોગ બની રહ્યો છે. ભારે ઉથલપાથલ મચી શકે છે. ત્યારે કેટલીક રાશિના જાતકોએ ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 01, 2026, 03:20 PM IST

જ્યોતિષોની દ્રષ્ટિએ ફેબ્રુઆરી મહિનો એ સારો નથી કારણ કે ગ્રહોના એવા સંયોગ બની રહ્યા છે જે અશુભ છે. આવો જ એક સંયોગ સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને રાહુ કુંભ રાશિમાંમાં આવશે ત્યારે બનશે. કુંભ એ શનિની રાશિ છે અને જ્યારે આટલા બધા શક્તિશાળી ગ્રહો એક સાથે ભેગા થઈ જે ઉર્જા ભેગી થાય ત્યારે સ્થિતિ તણાવવાળી બનતી હોય છે. ખાસ કરીને સૂર્ય અને રાહુની યુતિ અશુભ સંકેત ગણાય છે. 

શનિ આ વર્ષે મીન રાશિમાં જ બીરાજમાન રહેશે. રાહુ કુંભમાં  અને કેતુ સિંહ રાશિમાં રહેશે. આ ગ્રહોની આ ગૂંચવાયેલી સ્થિતિ અનેક રાશિઓ માટે માનસિક દબાણ, ભ્રમ અને નિર્ણયોમાં  ભ્રમિત થવા જેવી સ્થિતિ પેદા કરી શકે છે. કેટલીક રાશિઓ માટે આ સ્થિતિ ખુબ ભારે રહી શકે છે જાણો કઈ રાશિઓએ સાચવીને રહેવું પડશે. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભારે રહી શકે છે  કામકાજની જવાબદારીઓ અચાનક વધી શકે છે. માનસિક થાક મહેસૂસ કરશો. નોકરી કે વ્યવસાયમાં બદલાવના સંકેત મળી શકે. પરંતુ આ બદલાવ સહજ નહીં હોય. ખર્ચા વધવાથી આર્થિક અસંતુલન રહે. ઘર અને બહાર બંને જગ્યાએ તાલમેળ બેસાડવો મુશ્કેલ બને. મતભેદો પરેશાન કરી શકે. 

વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે પણ આ સમય પડકારભર્યો રહી શકે છે. જૂની વાતો અને અધૂરા ભાવ મનમાં વારંવાર બહાર આવી શકે છે. ગુસ્સો આવશે પરંતુ વ્યક્ત નહીં કરી શકો. કાર્યસ્થળે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. પરિવાર પણ સમજી ન શકે ત્યારે એકલાપણું મહેસૂસ કરી શકો. માથાનો દુખાવો, તણાવ અને ઊંઘની સમસ્યા થઈ શકે. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિ માટે પણ આ મહિનો કપરો સાબિત થઈ શકે. એક જ રાશિમાં આટલા ગ્રહોની હાજરી મન અસ્થિર કરી શકે. નિર્ણયો લેવામાં ગૂંચવાડા થાય. આત્મવિશ્વાસ ડગી શકે. વિરોધીઓ હેરાન પરેશાન કરે એવી સ્થિતિ થાય. સંબંધોમાં ગેરસમજ  અને થાક કે તણાવ મહેસૂસ થઈ શકે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિને કેતુની અસર ભાવનાત્મક રીતે પરેશાન કરી શકે. જીવનની દિશા વિશે ભ્રમ રહે. જે ચીજો પહેલા ગમતી હોય તે હવે ન ગમે. પરિવાર સાથે સંવાદની કમી મહેસૂસ થાય અને સ્વજનથી અંતર મહેસૂસ થાય. કરિયરમાં અપેક્ષા મુજબ પરિણામ ન આવવાથી આત્મવિશ્વાસ ડગી શકે. 

મીન રાશિ
મીન રાશિવાળા માટે પણ શનિનો પ્રભાવ ધીમો પરંતુ દબાણ ભર્યો રહે. મહેનત વધુ કરવી પડશે. પરિણામ મોડેથી મળશે. આત્મવિશ્વાસ ડગી શકે. મનમાં ડર કે અસુરક્ષા રહી શકે. પૈસા સંબંધિત નિર્ણયોમાં સાવધાની રાખવી. સંબંધોમાં અંતર મહેસૂસ થાય. પોતાની જાતને સંભાળવાની જરૂર રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

