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26 જૂને બની રહ્યો છે અશુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓના જીવનમાં આવશે વાવાઝોડું, થઈ શકે છે નુકસાન

Unlucky Zodiac Signs: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર સૂર્ય અને વરૂણ ગ્રહનો સંબંધ ભ્રમ અને માનસિક તણાવનું કારણ બને છે. આ બંને ગ્રહોના 90 ડિગ્રી પર હોવાથી અશુભ યોગ બનશે. તેના કારણે ઘણા જાતકોના જીવનમાં મુશ્કેલી વધી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:41 PM IST
26 જૂને બની રહ્યો છે અશુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓના જીવનમાં આવશે વાવાઝોડું, થઈ શકે છે નુકસાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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26 જૂને બની રહ્યો છે અશુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓના જીવનમાં આવશે વાવાઝોડું, જાણો
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