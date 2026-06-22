/26 જૂને બની રહ્યો છે અશુભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓના જીવનમાં આવશે વાવાઝોડું, થઈ શકે છે નુકસાન

Unlucky Zodiac Signs: સૂર્ય અને વરૂણ ગ્રહ 26 જૂન 2026, શુક્રવારે 90 ડિગ્રી પર હશે. આ બંનેના 90 ડિગ્રી પર હોવાથી કેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થશે. તેનો અશુભ પ્રભાવ કેટલાક જાતકો પર જોવા મળશે. આ રાશિઓએ જીવનમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ યોગ મેષ, સિંહ અની મીન રાશિના જાતકો માટે અશુભ રહેશે.
કેન્દ્ર યોગ પ્રભાવ
સૂર્યને આત્મસન્માન, પિતા અને આત્મવિશ્વાસનો કારક માનવામાં આવે છે. વરૂણ ગ્રહને ભ્રમ અને છેતરપિંડીના કારક માનવામાં આવે છે. આ બંનેનો કેન્દ્ર યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે તણાવ લાવી શકે છે. આવો તેના વિશે જાણીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકોએ આ યોગના પ્રભાવથી તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માનસિક તણાવને કારણે ભ્રમની સ્થિતિ પેદા થશે. કાર્યસ્થળ પર પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામમાં મુશ્કેલી ઉભી થઈ શકે છે. પૈસાના વહીવટમાં સાવધાન રહો, બાકી તમારી સાથે છેતરપિંડી થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય ગ્રહની રાશિ સિંહના લોકો પર આ કેન્દ્ર યોગનો પ્રભાવ જોવા મળશે. કેન્દ્ર યોગના પ્રભાવથી કાર્યસ્થળ પર વાદ-વિવાદ થઈ શકે છે. તમારે તેવામાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. ભાગીદારીના વેપારમાં સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને સૂર્ય અને વરૂણના આ કેન્દ્ર યોગને કારણે મુશ્કેલી થઈ શકે છે. કરિયરમાં સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે કરિયર સાથે જોડાયેલો કોઈ નિર્ણય લેવાથી બચો. તેનાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. અત્યારે નોકરી બદલવાનો વિચાર કરી રહ્યાં છો તો તેનાથી દૂર રહો.
આર્ટિકલ સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ સવાલ જવાબ (FAQs)
Q: ક્યારે બનશે સૂર્ય-વરૂણનો અશુભ યોગ?
A: 26 જૂને વરૂણ-સૂર્યનો અશુભ યોગ બનશે.
Q: સૂર્ય-વરૂણના અશુભ યોગથી કેટલી રાશિઓની મુશ્કેલી વધશે?
A: સૂર્ય-વરૂણના અશુભ યોગથી ત્રણ રાશિના જાતકોની મુશ્કેલી વધશે.
Q: સૂર્ય-વરૂણ ક્યો યોગ બનાવશે?
A: 26 જૂને સૂર્ય અને વરૂણ 90 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી કેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થશે.
Q: કઈ-કઈ રાશિઓ માટે કેન્દ્ર યોગ અશુભ રહેશે?
A: મેષ, મીન અને સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ અશુભ રહેશે.