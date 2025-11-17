Prev
Astro Remedies: સૂર્યના અશુભ પ્રભાવને દુર કરવાના સરળ ઉપાય, જેને કરવાથી મળશે સૌભાગ્ય, સફળતા અને સારું આરોગ્ય

Astro Remedies: સૂર્ય ગ્રહને નવ ગ્રહોમાં રાજા કહેવામાં આવે છે. જ્યોતિષ અનુસાર સૂર્ય મહેરબાન હોય તો વ્યક્તિને સમાજમાં માન, સમ્માન અને સફળતા મળે છે. પરંતુ સૂર્ય પ્રતિકૂળ કે નબળો હોય તો તકલીફો વધે છે. કુંડળીમાં સૂર્ય અનુકૂળ ન હોય તો શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:23 PM IST

Astro Remedies: હિન્દુ ધર્મમાં સૂર્યને ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે તેથી જ તેને સૂર્યનારાયણ પણ કહેવામાં આવે છે. સૂર્ય નવ ગ્રહોના રાજા છે. સૂર્ય પિતા, આત્મા, સન્માન, તેજ, સફળતા, સત્તા વગેરેનો કારક ગ્રહ ગણાય છે. સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય જો કુંડળીમાં નબળી અવસ્થામાં હોય તો વ્યક્તિને સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડે છે. સનાતન પરંપરામાં સૂર્યને પ્રબળ કરવાના કેટલાક ઉપાયો પણ જણાવેલા છે. સૂર્યને સમર્પિત આ ઉપાય કરવાથી સૂર્યની શુભતા અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત આ ઉપાયો કરવાથી સૂર્ય ગ્રહની પ્રતિકૂળતા દૂર થાય છે. જો તમને પણ સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત કોઈ સમસ્યા હોય તો આ ઉપાયો કરીને સૂર્યની કૃપા અને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. 

- સૂર્ય ગ્રહની શુભતા પ્રાપ્ત કરવા માટે રવિવારથી શરુ કરી સપ્તાહના સાતેય દિવસ રોજ સવારે સ્નાન કરી સૂર્ય મંત્રનો જાપ કરો. આ સિવાય વ્યક્તિ આદિત્ય હૃદય સ્તોત્રનો પાઠ પણ કરી શકાય છે. 

- સૂર્ય ગ્રહને શુભ કરવા માટે અને તેના સંબંધિત દોષથી બચવા માટે સૂર્યનું રત્ન પણ ધારણ કરી શકાય છે. સૂર્ય ગ્રહ માટે માણેક રત્ન ધારણ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. માણેક રત્ન ધારણ કરવા માટે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અને રવિવારનો દિવસ શુભ ગણાય છે. 

- જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કોઈપણ ગ્રહ અશુભ હોય તો તેની શુભતા વધારવા માટે ગ્રહ સંબંધિત વસ્તુઓનું દાન કરવું ઉત્તમ ગણાય છે. જો સૂર્ય સંબંધિત દોષ હોય તો તેના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે રવિવારે ઘઉં, ગોળ કે લાલ રંગના વસ્ત્રનું દાન કરો. 

- સૂર્યની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે રવિવારે વ્રત કરો અને આ દિવસે મીઠું ન ખાવું. આ રીતે ઓછામાં ઓછા 12 સપ્તાહ સુધી વ્રત કરવું. 

- નિયમિત ગાયત્રી મંત્રની એક માળા કરવાથી પણ સૂર્ય પ્રસન્ન થાય છે અને વ્યક્તિના દુઃખ, શોખ અને રોગને હરી લે છે. ગાયત્રી મંત્રનો જાપ સૂર્યોદય સમયે કરવામાં આવે તો વિશેષ લાભ થાય છે 

- સૂર્ય ગ્રહ સંબંધિત સમસ્યાને દૂર કરવા માટે સૂર્યોદય સમયે તાંબાના લોટામાં પાણી ભરી તેમાં કંકુ, ચોખા અને લાલ રંગનું પુષ્પ ઉમેરીને નમઃ મંત્રનો જાપ કરતા કરતા સૂર્યને જળ ચડાવો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

